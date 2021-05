THL: Puolet yli 16-vuotiaista on saanut ensimmäisen korona­rokotteen – Intian variantti aiheuttanut Suomessa 67 tartuntaa

Toisen rokotteen saaneita on 8,8 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitivät aamulla koronatilannekatsauksen.

THL kertoi infossa, että Suomessa kaikkiaan puolet kohdeväestöstä eli yli 16-vuotiaista on nyt saanut ensimmäisen rokotteen. Toisen rokotteen saaneita on 8,8 prosenttia.

Infossa kerrottiin, että koronavirusmuunnosten aiheuttamia tapauksia on Suomessa todettu kaikkiaan yhteensä 7 624 kappaletta. Näistä 6 259 on Britannian virusmuunnosta (B.1.1.7), 1 296 Etelä-Afrikan virusmuunnosta (B1.351), Intian virusmuunnosta (B.1.617) ja sen jatkolinjoja on 67 kappaletta ja Brasilian virusmuunnosta (P.1) kaksi kappaletta.

Ylilääkäri Otto Helve THL:stä totesi tilaisuudessa, että erilaisia virusmuunnoksia syntyy koko ajan, ja mitä enemmän tartuntoja on, sitä suurempi todennäköisyys on varianttien muodostumiselle.

– Intian variantista tiedetään se, että se leviää herkemmin kuin esimerkiksi Britannian variantti, hän sanoi.

Helve kuitenkin totesi, ettei Intian variantin kohdalta tiedetä sitä, miten suuri riski siitä on saada vakava koronatauti verrattuna muihin variantteihin. Helveltä kysyttiin, aiotaanko kansalaisia suositella käyttämään vähintään FFP2-tasoista maskia varianttien torjumiseen.

– Meidän tällä hetkellä käytössä olevat torjuntakeinot näyttävät vaikuttavan myös Intian varianttiin, että osittain viesti on se, että on syytä pitää kiinni meidän olemassa olevista tartunnantorjuntakeinoista.

– Lähtökohtaisesti näiden toimien oletetaan purevan myös Intian varianttiin, kun niistä pidetään tiukkaan kiinni.

Helve totesi kuitenkin, että THL:ltä tuli eilen päivitys toimenpideohjeeseen hoivayksiköissä. Hoivalaitoksia on eilisestä saakka ohjeistettu käyttämään FFP2- ja FFP3-tason maskeja.

– Se ei kuitenkaan sinänsä liity Intian virusmuunnokseen vaan epidemian kuvaan, joka meillä on, hän sanoi.

Otto Helve sanoi myös, että alustavien tietojen mukaan Intian variantti näyttää pystyvän kiertämään ensimmäisen rokoteannoksen antaman suojan hieman tehokkaammin kuin muut virusmuunnokset. Toisen rokoteannoksen kohdalla näin ei kuitenkaan ole.

– Tämä korostaa sitä, että tartunnantorjumiskeinoista on syytä pitää kiinni myös ensimmäisen ja toisen rokotteen saaneiden osalta.

Helve muistutti, että ihmisten on edelleen syytä mennä oireiden ilmaantuessa testeihin, vaikka he olisivat saaneet jo koronarokotteen.

Helve totesi tilaisuudessa, että epidemiatilanne on Suomessa tällä hetkellä kaksijakoinen: toisaalla tilanne on hyvin hiljainen, toisaalla taas tapausmäärät ovat nousseet jyrkästi viime aikoina.

Sosiaalisten kontaktien lisääntyminen ja herkemmin tartuttavat muuntovirukset lisäävät tartuntariskiä, mutta samanaikaisesti rokotusten lisääntyminen ja viruksen kausivaihtelu parantavat tilannetta.

Tilaisuudessa kysyttiin, miksi rajoituksia on päätetty purkaa, vaikka Intian muunnoksen leviäminen herättää huolta.

– Rajoitusten purkaminen riippuu alueiden epidemiatilanteesta – tiukat rajoitukset eivät riipu pelkästään varianteista. Niitä kyllä seurataan, mutta pitää katsoa myös kokonaisuutta, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola.

Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on kääntynyt laskuun usean viikon tasanteen jälkeen. Nyt teho-osastolla on 18 ihmistä. Kaikkiaan sairaalahoidossa on Suomessa nyt 101 ihmistä.

Suomessa todettaneen tänään 98 uutta koronatartuntaa.

Johtaja Minna Saario STM:stä sanoi, että kansallinen koronatodistus saatiin käyttöön eilen.

Aivan kaikkien kohdalla tietoja ei ole kuitenkaan vielä saatu siirrettyä Omakanta-järjestelmään.

Tilaisuudessa kerrottiin myös, että EU:n yhteinen koronarokotetodistus otetaan käyttöön heinäkuussa.