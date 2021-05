Satu Hassi puhuu Eeva-lehdessä elämästään miehensä omaishoitajana: ”Aloin olla ihan loppu”

Satu Hassi kertoo, ettei hän ole koskaan aiemmin asunut yksin.

Kansanedustaja Satu Hassi (vihr) jäi leskeksi tammikuussa.

Hänen puolisonsa fyysikko Jukka Valjakka menehtyi 71-vuotiaana liikehermoja rappeuttavaan ALS-tautiin.

– Välitön kuolinsyy oli ALS. Se havaittiin vasta viime kesänä, koska sen oireet olivat tavallaan peittyneet parkinson-oireiden alle, Hassi kertoi Ilta-Sanomille tammikuussa.

Parkinson tautia Jukka Valjakka oli sairastanut kymmenen vuotta.

Satu Hassi kertoo tuoreessa Eeva-lehdessä, miten hänestä tuli ALS-diagnoosin jälkeen miehensä omaishoitaja.

Viime syksynä Tampereella asuva Hassi osallistui eduskunnan kokouksiin etänä kahtena päivänä viikossa. Kahtena päivänä hän matkusti Helsinkiin.

– Välillä tuntui surrealistiselta osallistua valiokuntakokoukseen samalla, kun autoin Jukkaa syömään. Kansanedustaja ei voi saada sijaista esimerkiksi omaishoitovapaata varten. Jos olisin ollut pidempään poissa, vaihtoehtona olisi ollut tehtävästä eroaminen, enkä halunnut sitä, Hassi kertoo lehdessä.

Hassi joutui heräämään vähintään kerran yössä miestään auttamaan.

– Aloin olla ihan loppu jatkuvasta univelasta, ja toivoin, että olisin saanut edes yhtenä yönä viikossa nukkua kunnolla.

Ympäristöministerinä vuosina 1999–2002 toiminut Hassi ja filosofian tohtori Valjakka olivat naimisissa vuodesta 1995 lähtien.

Me Naiset -lehdelle Satu Hassi kertoi aiemmin, miten hän totuttelee elämään ilman puolisoa.

Vaikea on ollut Satu Hassin mukaan käsittää, että ihminen, jonka kanssa on elänyt yli puolet aikuiselämästä, on siirtynyt muistojen joukkoon.

Satu Hassi kertoo ikävöivänsä eniten yhteisiä keskusteluja.

Uusi asia on joutua asumaan yksin.

– Olen aina pitänyt itseäni hyvin itsenäisenä naisena, mutta tajusin, että en ole ikinä aiemmin asunut yksin. Opiskellessa asuin kommuunissa, sitten on ollut joko mies tai lapsia tai sekä että.