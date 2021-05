Korkeapaine vahvistuu – viikonloppuna jo 18 astetta lämmintä

Matalapaine tuo vielä maan etelä- ja keskiosaan sateita.

Viikonloppua kohti korkeapaine alkaa kuitenkin vallata alaa ja tuuli kääntyä luoteeseen.

Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta Pohjanmaalle yltävä sadealue heikkenee, mutta sää pysyy vielä päivälläkin pilvisenä.

Aamulla sade tulee Kainuun seudulla paikoin räntänä tai lumenakin. Muualla maan keskiosassa ja etelässä pilvisyys vaihtelee ja tulee kuurosateita ukkosineen. Lapissa sen sijaan on enimmäkseen poutaa ja pilvisyys hieman lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen.

Illalla kaakkoon leviää myös yhtenäisempää sadetta.

Idänpuoleinen tuuli heikkenee etelässä ja maan keskivaiheilla, Lapissa lännenpuoleiseksi kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivällä lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa laajalti 12 – 17 astetta, pilvisimmillä alueilla 5 – 10 astetta ja Lapissa 7 - 13 astetta.

Perjantaina aamulla etenkin etelässä on paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee etelässä ja maan keskivaiheilla monin paikoin ja tulee paikallisia kuurosateita, aurinkoisinta ja poutaisinta on Pohjanmaan maakunnissa. Lapissa pilvisyys on runsasta tai vaihtelevaa ja Pohjois-Lappiin leviää paikoin vesi- tai lumikuuroja.

Enimmäkseen kohtalainen tuuli puhaltaa laajalti luoteesta, etelässä lännestä.

Päivälämpötila on etelässä 15 – 18 astetta, maan keskiosassa 12 – 16 astetta, Oulun korkeudella 8 – 12 astetta ja Lapissa laajalti 4 - 10 astetta.

Lauantaina pohjoisenpuoleinen, Pohjois-Suomessa luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, korkeapaine vahvistuu ja sää on enimmäkseen poutainen. Etelässä ja lännessä on aurinkoista, idästä Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella pilvisyys vaihtelee ja itäisessä Lapissa on pilvistä.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13 – 17 astetta, idästä Länsi-Lappiin 8 – 13 astetta ja muualla pohjoisessa 5 - 10 astetta.