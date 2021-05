Niko Ranta-ahon uusi Katiska alkaa käräjillä – yksi syytetyistä Bandidos-upseeri

Syytteet ja esitutkinta tulevat julki.

Katiska-huumevyyhti saa jatkoa torstaina, kun Helsingin käräjäoikeus aloittaa Niko Ranta-ahoon liittyvien uusien syytteiden käsittelyn valmisteluistunnolla.

Osa Katiska 2:n syytetyistä sai tuomion jo ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, mutta suurin osa syytetyistä on uusia. Yksi uusista syytetyistä on 33-vuotias mies, joka on moottoripyöräkerho Bandidosin pitkäaikainen täysjäsen.

Yhteensä jutussa on 15 syytettyä. Pääsyytteet koskevat törkeitä huumausainerikoksia.

Renkaan sisällä oli ekstaasia.

Takavarikoituja ampuma-aseita.

Ranta-ahon epäillään jatkaneen laitonta bisnestään melkein heti, kun hän kesällä 2020 vapautui tutkintavankeudesta ensimmäisen Katiskan oikeuskäsittelyn aikana.

Valmisteluistunnossa käräjäoikeus ei vielä käsittele syytteitä, vaan tarkoitus on sopia osapuolten kesken lopullisesta istuntoaikataulusta. Jutun pääkäsittely alkaa ensi maanantaina syytteiden lukemisella.

Syytetyn Bandidos-jäsenen ei IS:n tietojen epäillä olleen tekemisissä suoraan Ranta-ahon kanssa, eivätkä hänen syytteensä koske Bandidosia organisaationa.

Miehen epäillään junailleen huumekauppaa Katiskan niin sanottuun Riihimäen-haaraan kuuluneen Juha-Matti Ruissalon kanssa. Ruissalo on Katiska 2:n keskeisimpiä syytettyjä Ranta-ahon ohella. Hän sai jo Katiska 1:ssä kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeustuomion.

Takavarikoitua ekstaasia.

Poliisin salakuva Juha-Matti Ruissalosta ja Jani Bergistä.

Uudeksi rikoskumppaniksi epäilty liivimies nousi suomalaisessa Bandidos-osastossa ”upseerin” asemaan jo 2010-luvun alkupuolella. Hän on IS:n viranomaislähteeltä saaman tiedon mukaan toinen kahdesta suomalaisesta, jotka ovat olleet mukana Bandidosin Euroopan-kattojärjestön päättävässä elimessä.

Muita tuomion ensimmäisessä Katiskassa saaneita ”kakkososan” syytettyjä ovat Ranta-ahon luottoystävä Krister Wallendahl (10 vuotta vankeutta), Riihimäen-haaraan kuulunut Jani Berg (6 vuotta 1 kuukausi) ja Ranta-ahon sisko (5 kuukautta ehdollista rahanpesusta).

Käräjäoikeus aloittaa valmisteluistunnon torstaina iltapäivällä. Syytteet ja esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi käsittelyn alettua.

Valmisteluistunnossa kenenkään syytetyn ei ole pakko olla itse henkilökohtaisesti paikalla. Oletettavasti suurinta osaa heistä edustaa valmistelussa juristi.