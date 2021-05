Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että kesälomilla koittaa palautepiikki vesisateista harmistuneilta.

Jos katsoo netistä paikkakuntakohtaista sääennustetta, ei kannata säikähtää heti ja perua ulkoilma-aktiviteetteja, vaikka ennusteessa näkyisi kesällä sadetta symboloiva pisaran kuva. Tämä tarkoittaa vain, että jossakin vaiheessa vuorokauden aikana on sateen mahdollisuus, selvittää meteorologi Markus Mäntykannas.

Mäntykannas vinkkaa katsomaan ennusteesta tarkemmin, mikä sateen todennäköisyys on ja mihin aikaan sateen todennäköisyys on suurimmillaan.

– Jos sateen todennäköisyys on selvästi alle 50 prosenttia, voi olla, että sade jää kokonaan tulematta, Mäntykannas sanoo.

Hyvä nyrkkisääntö on, että jos pilvi kasvaa nopeasti pituussuunnassa leveyttään suuremmaksi, ilmassa voi olla ukkosta, Mäntykannas vinkkaa.

Mäntykannas lisää, että kesäsateet harvoin kestävät koko päivää. Yleensä ne ovat ohimeneviä kuuroja.

– Turhan usein perutaan kesäsuunnitelmia sen takia, että ennusteessa on yhden sadepisaran kuva. Tilanne voi olla se, että puoli tuntia sataa kaatamalla mutta 23 ja puoli tuntia vuorokaudesta on kuivaa säätä.

Mäntykannas vinkkaa, että yksinkertainen kikka, joka monelta unohtuu, on sadetutkan käyttö. Mäntykannas kertoo, että sadetutkan käyttö on kätevää varsinkin silloin, kun haluaa saman päivän aikana tarkistaa, onko sateita tulossa omalle alueelle. Näin voi suunnitella omaa päivän ohjelmaansa kätevästi.

– Etenkin veneillessä, ulkoilmatapahtumiin mennessä, vaeltamaan tai marjastamaan mennessä tämä on todella hyödyllinen työkalu.

Markus Mäntykannas kuvattuna Pasilassa.

Sadetutka päivittyy 5–10 minuutin välein, ja se seuraa sateiden liikkumista reaaliajassa.

– Laaja-alaisten sadealueiden liikkeitä pystyy hyvin seuraamaan tunteja etukäteen.

Uusimmissa sadetutkissa hyödynnetään nowcasting-menetelmää, joka on tarkimpia keinoja tarkistaa sateiden liikkeet lähitunneille. Menetelmä huomioi esimerkiksi tuulen ja sadekuurojen tai -alueiden muotojen muutokset.

– Jos on vaikkapa joku tapahtuma, ja päiviä etukäteen on ennustettu sateen riskiä, niin sadetutka on hyvä tapa varmistaa paria tuntia etukäteen, että voiko vaikka juhlat pitää ulkotiloissa vai onko parempi siirtyä sisätiloihin.

Sadetutkia on esimerkiksi Supersäällä ja Forecalla.

Paikallinen mutta erittäin sankka lumikuuro yllätti työmaalla MTV:n Pöllölaaksossa huhtikuun lopulla.

Mäntykannas kertoo, että viime aikoina on tullut paljon palautetta sateista.

– Tahti varmaan kiihtyy, kun kesälomat alkavat. Palautetta tulee yleensä eniten heinä- ja elokuussa. Usein palaute liittyy sateeseen. Toki se harmittaa valtavasti, jos joku suunnitelma menee mönkään sen takia, että ennusteissa oli sadetta, mutta sitä ei siten paikkakunnalle tullutkaan, Mäntykannas sanoo.

Mäntykannas kertoo, että kesäisten pienten sadekuurojen syntymisen ennustaminen paikkakuntakohtaisesti on hyvin haastavaa.

– Me pystymme useita päiviä etukäteen kertomaan laajan alueen, minne sateita kohdistuu vaikka maakuntakohtaisesti, Mäntykannas sanoo.

– Mutta on ihan täysi mahdottomuus sanoa samana päivänäkään, mihin ja milloin yksittäiset sadekuurot osuvat. Se on vähän sama kuin seisoisi kiehuvan kattilan edessä ja yrittäisi siinä ennustaa, että mihin kuplat ilmestyvät. Sama fysikaalinen ilmiö liittyy myös kuuropilvien syntyyn, ja niiden sijainti on täysin sattumanvarainen.