Stubb kertoo olevansa ensimmäinen suomalainen, joka on toiminut Onen hallituksessa.

Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb aloittaa One-hyväntekeväisyysjärjestön hallituksessa. Stubb kertoi asiasta Facebook-sivullaan keskiviikkona.

Onen hallituksen muita jäseniä ovat muun muassa poliittisesta aktiivisuudestaan tunnettu U2-yhtyeen laulaja Bono ja Iso-Britannian entinen pääministeri David Cameron.

Bonon lisäksi Onen perustajiin kuuluvat muun muassa Microsoftin perustaja Bill Gates ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg.

– Olen äärettömän iloinen ja otettu, että mukaan pyydettiin, hän kirjoittaa.

Stubb toimii tällä hetkellä myös Martti Ahtisaaren perustaman konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiativen hallituksen puheenjohtajana.

– Uusi vastuutehtävä sopii hyvin nykyiseen päivätyöhöni, jossa haemme ratkaisuja rajat ylittäviin haasteisiin.

– Harvemmin häkellyn kun tapaan niin sanotusti vaikutusvaltaisia tai tunnettuja ihmisiä, mutta täytyy kyllä myöntää, että ensimmäinen hallituksen kokous Bonon kanssa oli ihan cool juttu. On muuten fiksu, analyyttinen ja huomaavainen, hän kuvailee.

One on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on lopettaa äärimmäinen köyhyys ja ehkäistävissä olevat sairaudet vuoteen 2030 mennessä.

Onella on toimipisteet muun muassa Iso-Britanniassa, Nigeriassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa.