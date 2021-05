Vehkojan koulun katolla palokuntaa odotti kytevä koulukirja.

Koulukirja sai 12 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksikköä hälytystilaan keskiviikkoiltana Hyvinkäällä.

Pelastuslaitos sai kello 20.16 hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Männikkötien varressa olevalle Vehkojan koululle, mutta ”palopaikalla” koulun katolla odotti vain kytevä koulukirja.

Koulukirja oli Hyvinkään paloesimiehen Juha-Pekka Tissarisen mukaan tuhoutunut niin pahoin, ettei siitä pystynyt selvittämään, minkä luokka-asteen tai oppiaineen koulukirjasta oli kyse.

Tissarinen sanoi, että silminnäkijät näkivät kuitenkin paikalta poistumasta kolme arviolta 13–14-vuotiasta koululaista polkupyörillä palohälytyksen aikoihin.

Tissarisen mukaan sivulliset olivat tehneet savuhavainnon Vehkojan koululta ja tehneet hälytyksen.

Lähes loppuun palanut koulukirja löytyi kytevänä matalan tasakattoisen koulun katolta koulun ja jumppasalin välissä olevasta ulkokatoksesta. Palokunnan tehtäväksi jäi todeta tilanne.

– Ei siinä ollut realistista riskiä, että koulu olisi syttynyt. Koulu on huopakattoinen, mutta siinä on sepeliä päällä. Lisäksi oli hyvin märkä päivä, kun oli satanut paljon. Ei ollut leviämisen riskiä, Tissarinen sanoi.

Toisenlaisissa oloissa jälki olisi voinut kuitenkin olla paljon dramaattisempi.

– Tapaus menee samaan ajattelemattomuuden piikkiin kuin avotulen teko maastossa. Ehkä nuoret säikähtivät sen verran, että ottavat opikseen, Tissarinen sanoi.

Vehkojan koulu on reilut 50 vuotta vanha. Se otettiin käyttöön vuonna 1967. Nykyisellään koulussa on peruskoulun luokat 1–9. Koulussa on tällä hetkellä noin 560 oppilasta.