Uusi pääjohtaja aikoo kulkea kokousmatkat polkupyörällä.

Tilastokeskuksen uusi pääjohtaja Markus Sovala pani tuulemaan.

Maaliskuun alussa aloittanut pääjohtaja pani myyntiin viraston edustusauton, tummansinisen E-sarjan mersun.

Mercedes-Benz E 220d 4Matic oli hankittu elokuussa 2017. Ajokilometrejä on kertynyt 11 000.

– Olisi sillä varmaan ollut joskus käyttöäkin, mutta selvitään varmasti ihan hyvin julkisilla, kävellen, kaupunkipyörillä ja kovassa kiireessä taksilla, Sovala twiittaa.

Uutta virka-autoa ei tilastokeskus aio hankkia.

– Yksi byrokraattinen murhe poistuu, pääjohtaja Sovala sanoo Ilta-Sanomille.

Viraston ei tarvitse enää seurata auton käyttöä.

Sovala sanoo, että auto on ollut vähäisellä käytöllä jo ennen korona-aikaa.

– Olen ollut tässä talossa kolme kuukautta. En ole koskaan ollut auton sisällä. Kerran kävin potkimassa auton renkaita autotallissa.

Sovala olettaa, että autoa on käytetty kokousmatkoihin, puhujatapahtumiin ja vastaaviin.

Uuden pääjohtajan mielestä matkat hoituvat hyvin julkisilla.

– Me sijaitsemme Kalasatamassa. Suuri osa virastoista, joiden kanssa meillä on läheistä yhteistyötä, on Sörnäisten Rantatiellä. Meidän omistaja eli ohjaava ministeriö on Kruununhaassa.

– Kesäkaudella ajattelin itse mennä polkupyörällä, jos joskus pystytään järjestämään fyysisiä kokouksia.

Tilastokeskus myi edustusautonsa tarjousten perusteella. Virasto pyysi tarjouksen kolmelta autokauppiaalta ja myi eniten tarjoavalle.

– Oletan, että saatiin autosta kymmeniätuhansia euroja.

Jäikö autonkuljettaja näissä järjestelyissä työttömäksi?

– Auton kuljettaminen kuului meillä virastossa henkilölle, joka hoiti AV-laitteita ja normaalia virastopalvelutoimintaa. Hän toimitti minulle teräksisen kaapin, kun sellaisen tarvitsin. Ymmärtääkseni auton kuljettaminen oli varsin vähäistä hänen toimenkuvassaan.

Ilta-Sanomat selvitti aiemmin tänä vuonna valtionhallinnon edustusautoja.

Selvityksen mukaan edustusmersun hankintakustannus oli 71 470 euroa.