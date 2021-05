Kolmesta tartunnasta liikkeelle lähtenyt ketju paisui yli 90 sairastuneen sairaalaepidemiaksi alle kolmessa viikossa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen kertoi sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa karun esimerkin koronaviruksen Intian variantin voimasta.

Kaksi ja puoli viikkoa sitten Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa todettiin kolme ensimmäistä tautitapausta. Potilaat olivat sairaalassa hoidossa muusta syystä kuin koronaan liittyen.

– Heidän oireensa olivat alkuvaiheessa hyvin lievät, vähän epämääräisemmät kuin koronatapauksissa aikaisemmin, Leskinen sanoi.

Leskinen sanoi, että kaikilla potilailla ei ollut kasvomaskia käytössä edes hoitotoimien aikana, koska heitä hoidettiin lähtökohtaisesti muina kuin koronapotilaina.

– Hoitotilanteissa vain hoitohenkilöstö ja lääkärit oli suojattu maskilla. Kaikissa kohtaamisissa on ollut kirurginen maski käytössä ja koronapotilaiden hoidossa pisarakosketusvarotoimet. Näissä tilanteissa tartunnat pääsivät kuitenkin leviämään, Leskinen kuvasi.

Lopulta osastoilla olleista potilaista yli 40 prosenttia sairastui, osa lievästi, osa tarvitsi kevyttä hengitystukea ja osa sairastui vakavasti.

– Lähes kaikki heistä olivat saaneet yhden rokoteannoksen, yhdellä menehtyneistä oli jo kaksi rokoteannosta, Leskinen kuvasi.

Myös sairaalassa vierailleilla potilaiden läheisillä on todettu tartuntoja, samoin sairaalan henkilökunnalla.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaalaepidemiassa on tartuntoja jo yli 90.

Leskisen mukaan sairastuneiden joukossa oli myös kaksi rokoteannosta saanutta henkilökuntaa.

– Niillä osastoilla, joilla tartunnat lähtivät liikkeelle, 11 prosentilla molemmat rokoteannokset saaneista on todettu tartunta. Suurella osalla oireet ovat hyvin lieviä, mutta huomattavaa on se, että yli 70 prosentilla oireita kuitenkin on ollut.

Leskisen mukaan viidenneksellä tartunnan saaneista henkilökunnan jäsenistä on todettu jatkotartuntoja myös kotona.

– Toisenkin rokoteannoksen jälkeen tartuttavuutta on ja ensimmäisen annoksen jälkeen vielä enemmän, Leskinen huomautti.

Huomioina Leskinen sanoo, että Intian virusvariantin tartuttavuus on korkea ja käyttäytyminen yllättävää.

– Erityisesti silloin, kun potilaita hoidetaan ei-koronapotilaina, jolloin ensimmäisen rokotteen jälkeen oireiden tunnistaminen alkuvaiheessa voi olla haastavaa. Testaus ei tunnista itämässä olevaa tautia ja vaikka laajalla seulonnalla saadaan haaviin oireettomia kantajia, niin osastohoidon aikana positiiviseksi muuttuvat henkilöt ehtivät altistaa muita ainakin osastoilla, joissa kaikki hoitotoimet eivät tapahdu yhden hengen huoneissa.

Leskinen painottaa, että ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen kaikkia riskiryhmiä pitää edelleen suojata.

– He ovat yhä alttiita vaikealle tautimuodolle, ja toisaalta tartuttavuus säilyy vielä ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, joten tässä kysytään kaikilta vielä vastuunkantoa toiseen rokoteannokseen saakka. Toinen rokoteannos laskee tartuttavuutta mutta ei laske sitä nollaan, Leskinen sanoi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen (vas.), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja STM:n johtaja Pasi Pohjola kertoivat keskiviikkona koronaepidemian hillinnän toimintasuunnitelman päivityksestä.

Leskinen myös sanoi, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on jouduttu ajamaan alas ei-kiireellistä toimintaa, kun niin moni henkilökunnasta oli sairastunut tai altistunut ja siksi karanteeneissa.

– Tämä on sen tyyppinen variantti, johon on syytä kiinnittää huomiota, Leskinen painotti.