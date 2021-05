Poliisi tutkii murhaa Kankaanpäässä – pyytää yleisöltä havaintoja

Omakotitalon asukas menehtyi vammoihinsa. Poliisi ei ole ottanut vielä ketään kiinni. Poliisi pyytää yleisön apua.

Poliisi sai tiistaina aamulla Kankaanpään Vihusaareen tehtävän, jonka mukaan omakotitalossa on tapahtunut vakava väkivaltarikos. Poliisi tutkii rikosta murhana.

Omakotitalon asukas menehtyi saamiinsa vammoihin. Poliisi ei ole toistaiseksi ottanut ketään kiinni.

– Kohteesta tuli ilmoitus hätäkeskukseen tiistaiaamuna kello yhdeksän aikaan. Näin saimme tapauksesta tiedon. Paikalla ei ollut mitään piiritystä, vaan koska kyse on vakavasta väkivallanteosta, käytämme siihen paljon resursseja. Kyse oli paikan eristämisestä ja tutkinnan turvaamisesta, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Sjöblom Lounais-Suomen poliisista kertoi.

Poliisi on tehnyt paikalla muun muassa teknistä tutkintaa ja etsintää poliisikoirien avulla. Paikalla oli iso poliisioperaatio. Tapahtumapaikka on Kankaanpään Seudun mukaan Vihusaarentiellä sijaitseva yksityisasunto. Kyse on maatilasta.

– Tekotapaa en kommentoi. Kyse on harvaanasutusta alueesta. Yleisesti ottaen voin sanoa, että aina pyrimme laajasti selvittämään, onko jotain tahoja, jotka voivat vielä tarkentaa meidän jo käytössä olevia tietoja. Siksi haemme yleisön havaintoja, Sjöblom kommentoi.

Poliisi pyytää sivullisia ilmoittamaan havainnoistaan tapahtuma-alueella viime aikoina liikkuneista ajoneuvoista ja henkilöistä, jotka eivät tavanomaisesti liiku Vihusaaressa. Alue sijaitsee Kankaanpään ja Jämijärven rajalla.

– Tällä hetkellä menemme tutkinnan voimin eteenpäin. Toistaiseksi joudun tiedottamaan suppeasti, Sjöblom sanoi.

Lisäksi poliisi pyytää yleisöltä tietoa myös muista havainnoista, joiden voidaan nähdä mahdollisesti liittyvän tiistain tapahtumiin.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan joko soittamalla tai viestittämällä (WhatsApp- tai tekstiviesti) numeroon 046 618 5052.

Tietoja voi lähettää myös poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.