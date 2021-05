Suomi kielsi Valko-Venäjän valtiollisen lentoyhtiön pääsyn Suomeen

Traficom vetoaa päätöksessään matkustajien turvallisuuteen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on peruuttanut Valko-Venäjän valtiollisen lentoyhtiön Belavian liikennöintiluvan Suomeen. Traficomin mukaan Valko-Venäjä ei voi varmistaa lentoliikenteen ja matkustajien turvallisuutta alueellaan.

Päätös on astunut voimaan välittömästi. Eilen Traficom linjasi Euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti, että EU-jäsenmaiden lentoyhtiöiden tulisi välttää lentämistä Valko-Venäjän ilmatilassa toistaiseksi.

Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki kertoo STT:lle, että välittömin vaikutus liikennöintiluvan peruuttamisella on ollut se, että Belavian tämänpäiväinen lento Valko-Venäjän pääkaupungista Minskistä Helsinkiin on peruttu. Belavialla on ollut Saarimäen mukaan viikossa muutamia edestakaisia lentoja Suomen ja Valko-Venäjän välillä.

Valko-Venäjä pakotti sunnuntaina Ryanairin koneen laskeutumaan Minskiin, ja samassa yhteydessä otettiin kiinni oppositioaktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitsh sekä tämän naisystävä Sofia Sapega.

– Olemme arvioineet, että Valko-Venäjän lennonjohto ei tämän sunnuntaisen toimenpiteen perusteella välttämättä pysty riittävällä tasolla matkustajien oikeuksista huolehtimaan. Päädyimme tähän toimenpiteeseen, jotta voimme varmistaa matkustajien oikeuksien ja lentoturvallisuuden toteutumisen kaikissa tilanteissa, Saarimäki sanoo.

Liikennöintiluvan peruminen pysyvä toimenpide

Liikennöintiluvan peruuttaminen on pysyvä toimenpide eli uuden luvan kanssa aloitetaan puhtaalta pöydältä. Liikennöintiluvan halutessaan Belavian on jätettävä anomus, jolloin Traficom tekee Valko-Vejäjän valtiollisesta lentoyhtiöstä uuden arvion.

Eilen Traficom linjasi Euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti, että suomalaisten lentoyhtiöiden muiden EU-jäsenmaiden lentoyhtiöiden tapaan tulisi välttää lentämistä Valko-Venäjän ilmatilassa toistaiseksi. Kaikki suomalaiset lentoyhtiöt ilmoittivat noudattavansa suositusta.

Juttua päivitetty kello 13.54 ja 14.25. Täydennetty lisätiedoilla Traficomin päätöksestä ja aiemmista tapahtumista Valko-Venäjällä.