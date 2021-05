Naantalilaisella hevostallilla oli tiistaina illalla poliisioperaatio. Nyt poliisi kertoo pidättäneensä kaksi henkilöä.

Poliisi on jatkanut naantalilaista hevostallia koskevien rikosepäilyjen selvittämistä.

Poliisi kertoo pidättäneensä hevostallia pyörittäneen pariskunnan. He ovat syntyneet 1970-luvulla.

– Tähänastisen selvitystyön myötä poliisi on saanut vahvistusta viime päivinä uutisoinnissa esitettyihin väitteisiin. Asiassa on kuultu useita asianomistajia, ja tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeisiin seksuaalirikoksiin, Lounais-Suomen lähettämässä tiedotteessa kirjoitetaan.

Asia paljastui, kun Turun Sanomat uutisoi aiheesta tiistaina. Lehden mukaan jopa kymmeniä tallilla käyneitä 12-20-vuotiaita tyttöjä ja naisia olisi joutunut tallilla kaltoin kohdelluiksi vuosien ajan.

Lehden mukaan uhreilla olisi teetetty töitä, jotka voitaisiin rinnastaa pakkotyöhön. TS:n tietojen mukaan tytöt ja naiset olisivat joutuneet lisäksi eriasteisten seksuaalisten tekojen kohteeksi. Rivojen puheiden lisäksi tyttöjä olisi tallilla puristeltu ja suudeltu.

Poliisi teki kiinteistöllä tiistaina kotietsintää. Poliisin tiedossa on kymmenkunta asianomistajaa. Poliisi pitää oletettavana, että asianomistajien määrä kasvaa entisestään.

Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan epäillyt väärinkäytökset ja epäillyt rikolliset teot ovat tapahtuneet useiden vuosien aikana.

– Pelon ja uhkailun takia uhrit eivät ole ilmoittaneet asiasta aiemmin poliisille, poliisin tiedotteessa kirjoitetaan.

Poliisi kehottaa ilmoittamaan kaltoinkohtelusta, vaikka epäillystä rikoksesta olisi kulunut reilustikin aikaa. Poliisiin voi olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Poliisi huomauttaa, että asian esitutkinta on aivan alussa.

