Kesäkuu alkaa lämpimänä, mutta hellejaksoa on turha odottaa.

Koulujen päättäjäisviikonlopun sää voi olla vaihtelevaa. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että ensi viikon aikana korkeapainealue väistyy maan etelä- ja kaakkoispuolelle ja matalapaine saapuu lännestä tuoden mahdollisia sadealueita.

Etenkin maan pohjoisosissa koulun päättäjäisiin kannattaa varautua sateenvarjon kanssa. Etelässä kakkukahveja voidaan päästä nautiskelemaan aurinkoisessa säässä. Päättäjäisjuhlia tuskin vietetään missään päin Suomea varsinaisessa helteessä.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että mitä etelämmäs mennään, niin sitä todennäköisempää on, että silloin on lämpöä ja poutaa. Mutta mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä suurempi todennäköisyys silloin on sateille, hän toteaa.

Kuluvan viikon sää jatkuu vielä keskiviikkona ja torstaina epävakaisena, mutta näyttää siltä, että viikonloppuna kohden lämpimät säät saapuvat Suomeen. Ensi viikolla alkava kesäkuu näyttää tällä hetkellä käynnistyvän lämpimänä.

Perjantain ja lauantaina aikana läntisestä Skandinaviasta Suomeen saapuva korkeapaineen alue muuttaa säätyypin lämpimäksi ja aurinkoiseksi. Sunnuntaina 20 asteen rajalle voidaan päästään laajoilla alueilla maan etelä- ja keskiosissa. Ensi viikolla muualla Skandinaviassa vilahtelee helteen mahdollisuus, ja lämpötilat näyttävät Suomessakin nousevan 20 asteen lämpimämmällä puolella.

Maanantaina, eli toukokuun viimeisenä päivänä, 20 asteen raja voi rikkoutua ainakin Länsi-Suomessa, ja ilma näyttää kesäiseltä uuden kuun alkaessa. Sää pysynee pilvisenä, mutta kaiken kaikkiaan ilman pitäisi olla lämmin. Lappiin saattaa kuitenkin ilmaantua joitain sadealueita.

Tämän hetkeen ennusteen mukaan kesäkuu Suomessa alkaa sään osalta hyvin perinteisesti. Luvassa on niin aurinkoa kuin sadettakin.

– Tuore kuukausiennuste on aika mitäänsanomaton nyt kesäkuun osalta. Se voi tarkoittaa sitä, että tarjolla on hyvin tyypillistä suomalaista kesäsäätä. Se on vaihtelevaa, välillä sataa ja välillä paistaa. Lämpötilat pysyvät varmaan aika lähellä keskiarvoja, eli pouta säällä pysytään siinä 20 asteen tienoilla, Mäntykannas sanoo.

Hän huomauttaa, että kesäkuun alkuun on turha odottaa mitään suurta hellejaksoa, mutta löytää hopea reunuksen mahdollisista kesäsateista.

– Sade tekee hyvää luonnolle, ja jos saadaan vähän sateita ennen juhannusta, niin kokkoja on turvallisempi polttaa.