Reijo Ruokasen kolumni: Tyhmyyksien roviolla

STM:n suosituksia on ilmeisesti laadittu täysin vailla tietoa siitä, millainen maailma on ministeriön seinien ulkopuolella, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

En nopeasti enkä ajankaan kanssa keksi asiaa, joka olisi hoidettu yhtä päin honkia kuin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) luotsaamat koronarajoitukset.

Aloittakaamme perusasioista; se, että ravintoloissa saa olla väkeä ja Linnanmäelle saa päästää tuhansia ihmisiä, ei vaikuta mitenkään koronariskiin jalkapallokatsomossa.

Se, että jalkapallokatsomoon voi päästää vain muutaman katsojan, voi tuntua epäreilulta, mutta virus ei ole reilu eikä valtionhallinto ole erityisen rationaalista. Ravintoloiden rajoituksista päättää maan hallitus, urheilutapahtumia kontrolloi aluehallintovirasto.

Helsingissä HJK ja HIFK pelaavat kotiottelunsa Bolt-stadionilla, jonka katsomokapasiteetti on normaalisti 10 800 katsojaa. Tänään kotijoukkue saa päästää paikalle yleisöä yhteensä 10 henkeä. Kesäkuun alussa katsojamäärän yläraja on 50.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esitti, että katsomo voitaisiin jakaa 50 katsojan lohkoihin. Silloin yleisömäärää voitaisiin kasvattaa tuntuvasti ja turvallisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) vastasi kieltävästi.

”Meidän päätökseen ei tullut lohkomahdollisuutta. Se ei ole sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaista”, kertoi aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen HS:n haastattelussa.

”Tiloja on monenlaisia, ja sen arvioiminen, mikä tila on riittävän turvallinen, on haasteellista”, hän jatkoi.

STM:n suosituksia on ilmeisesti laadittu täysin vailla tietoa siitä, millainen maailma on ministeriön seinien ulkopuolella. Avin virkamiehet taas tulkitsevat ohjeita ilmeisen vakuuttuneina siitä, että yhteiskunnassa olennaista on välttää haasteellisia tehtäviä, ja kaikkien kuuluu muutenkin käyttää yhden koon sukkahousuja.

Ylimielisempää suhtautumista on hankala kuvitella.

Ministeriö olisi voinut ohjeistaa Avia vaatimaan tapahtumajärjestäjiltä kunnollisen suunnitelman siitä, miten yleisö lohkotaan alle 50 hengen ryhmiin. Luvan olisi voinut myöntää niille järjestäjille, jotka uskottavan suunnitelman toimittavat. Lupaehtojen toteutumista olisi sitten voinut valvoa ihan paikan päällä käymällä.

Ei ole kovin vaikea, eihän?

Koronarajoituksista luopuminen olisi aivan liian riskialtista nyt, mutta järjen käyttöön ei sisälly pienintäkään riskiä. Päin vastoin, toimimalla fiksusti virkamiehet ja ministerit lisäisivät omaa uskottavuuttaan. Se näkyisi myös siinä, miten rajoituksia noudatetaan.

Mutta ei. Helpompi on tehdä kategorisia linjauksia. Päin honkiahan ne tuntuvat menevän, mutta ainakaan ei tarvitse nähdä ajattelun ja toimeenpanon vaivaa.

Kohta ihmetellään, kun kiellot eivät enää tehoa. Syyn löytäminen on varmasti haasteellista, joten eiköhän anneta olla.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi