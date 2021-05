Alaikäinen poika sai korvauksia äitinsä kuolemasta – isä käytti rahat pelaamiseen

Lappilaisisä joutuu maksamaan kavaltamansa rahat takaisin pojalle korkojen kera.

Lapin käräjäoikeus on tuominnut lappilaisen miehen 7 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kavalluksesta. Mies käytti alaikäisen lapsensa saamat korvaukset pelaamiseen vuosina 2017–2020.

Isä tunnusti oikeudessa anastaneensa tapahtuma-aikaan alaikäisen poikansa varoja ainakin 22 400 euroa. Poika oli saanut rahat korvauksena äitinsä kuolemasta.

Isä siirsi varoja omille tileilleen pienissä erissä. Oikeuden mielestä kavallus on tullut toteen näytetyksi.

– Anastuksen kohteena on ollut suuri määrä varoja. Tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden törkeänä ottaen huomioon, että yksittäisiä rahansiirtoja on ollut toistuvasti pitkän ajan kuluessa sekä se, että vastaaja on käyttänyt asemaansa huoltajana väärin, eikä rahoja ole käytetty osaksikaan pojan hyväksi, vaan rahat ovat menneet pelaamiseen, Lapin käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.

Isä velvoitettiin korvaamaan rahat takaisin pojalleen viivästyskorkojen kera. Lisäksi hän joutuu maksamaan 500 euron sakon, sillä hän ei saapunut oikeudenistuntoon helmikuussa, kun asiaa piti käsitellä ensimmäisen kerran. Isän mukaan hän unohti tulla paikalle.