”Asianomistajaan kohdistettuja tekoja on videoitu ja levitelty sosiaalisessa mediassa.”

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että sillä on selvitettävänään tapaus, jossa poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan 14-vuotiasta tyttöä on pahoinpidelty ja uhattu väkivallalla Vantaalla. Poliisin mukaan teot ovat tapahtuneet 18.–19. toukokuuta kauppakeskus Dixissä sekä koulussa.

Rikoskomisario Simo Kauppinen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävästä yksiköstä kertoo, että teosta epäillään 10–15 henkilöstä koostuvaa nuorisojoukkoa.

– Asianomistajaan kohdistettuja tekoja on videoitu ja levitelty sosiaalisessa mediassa. Suhtaudumme ilmoitettuihin tekoihin vakavasti, ja asiasta on kirjattu rikosilmoitus pahoinpitelystä sekä laittomasta uhkauksesta. Tapahtumien kulun selvitys on vasta alkuvaiheessa, eikä poliisi tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää, Kauppinen sanoo poliisin tiedotteessa.

Kauppisen mukaan osa epäillyistä sekä asianomistaja ovat alle 15-vuotiaita.