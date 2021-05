Näin Viking Sallyn epäilty murhaaja kuvaili yön tapahtumia oikeudessa – ”On tapahtunut murha tai vastaavaa, apua on saatava”

”En voinut nukkua ADHD:ni vuoksi”, ennen aamuneljää helikopterikannella ollut vastaaja kertoo. Hän kertoo tulleensa kannelle salatupakalle ja löytäneensä sieltä uhrit. Syyttäjä pitää häntä murhaajana. IS seuraa oikeudenkäyntiä Turusta.

Vastaaja (edessä selin) on saapunut Turkuun oikeudenkäyntiin vapaalta jalalta. Asianajajansa mukaan mies on saapunut oikeudenkäyntiin vapaaehtoisesti, vaikka etäyhteys olisi kaiketi ollut myös mahdollinen. Valtaosa käräjillä kuultavista todisteluista kuullaan etäyhteyden välityksellä.

Viking Sallyllä heinäkuussa 1987 tehdystä murhasta ja murhan yrityksestä syytetty 52-vuotias tanskalaismies on esiintynyt Turun oikeustalolla oikeuden ja lehdistön edessä itsevarmana ja keikarimaisena kolmiosaisessa liituraitapuvussaan. Tiistaina mies saapui oikeuden eteen keskittyneempänä. Oikeustalon aulassa hän istui ennen istuntoa yksin penkillä puristaen sormiaan yhteen.

Mies pääsi itse ääneen oikeudessa tiistaina.

Hän on kertonut lapsuudestaan ja tapahtumista laivalla surmayönä. Käräjillä kuullaan tiistaina iltapäivällä muita todistajia ja sen jälkeen taas vastaajaa, joka iltapäivällä kertonee ainakin 2010-luvulla lähettämistään tekstiviesteistä.

Rikosasiassa on kiistatonta, että vastaaja, tapahtuma-aikaan 18-vuotias tanskalaismies, on ollut helikopterikannella ja auttanut naispuolisen uhrin siirtämisessä lähemmäs auttajia. Uhrit siirrettiin yöllä laivan sairastupaan saamaan ensiapua.

Syyttäjän käsityksen mukaan vastaaja on sitä ennen murhannut Klaus Schelklen kuonavasaralla useita kertoja lyöden ja yrittänyt murhata Bettina Taxisin. Syyttäjä vaatii miehelle elinikäistä vankeusrangaistusta.

Vastaaja esiintyy oikeuden edessä yhteistyöhaluisena. Hän nojaa kyynärpäillä pöytään mutta liikuttelee käsiään puhuessaan innostuneena lapsuudesta puhuttaessa. Oikeassa kädessään hän pitää lyijykynää. Kun puheet siirtyvät rikosyöhön, vastaajan kulmat kurtistuvat ja hän on silmin nähden keskittynyt.

Toisinaan lauseet jäivät lyhyiksi ja hän katsoo ylöspäin lauseita makustellessaan. Vastaaja vetoaa usein siihen, että hän ei muista 34 vuotta vanhoja tapahtumia ja että hänen muistikuvansa voivat olla vääristyneitä.

19 vuotta elämästään vankilassa istunut mies on takuulla kokenut vieras käräjillä.

Vastaaja ei käytä kasvomaskia oikeudessa. Hänet on kuulemma rokotettu kahdesti koronavirustartuntaa vastaan.

Kielet kääntyvät oikeussalissa jatkuvasti. Puolustus esittää kysymyksiä tanskaksi ja ruotsiksi, syyttäjä ruotsiksi ja asianomistajien asianajaja saksaksi. Tulkit kääntävät kysymykset vastaajalle tanskaksi ja tanskankieliset vastaukset oikeudelle ruotsiksi.

Tulkkaus ei kuitenkaan etene niin sujuvasti, kuin näin merkittävässä oikeuskäsittelyssä voisi olettaa.

Vastaaja ymmärtää ruotsia hyvin ja vastaa muutamiin kysymyksiin ruotsiksi. Hän kertoo puhuneensa tapahtuma-aikaan sujuvaa ruotsia, mutta kielitaito ei enää ole niin hyvää, että hän voisi käydä oikeutta ruotsiksi.

Vastaaja aloitti teini-ikäisenä mormonipartiossa mutta hän ei pitänyt itseään aktiivisena partiolaisena. Hän oli syntynyt mormoniperheeseen.

– Se partioelämä ei ollut mitään minulle sopivaa, hän kertoo.

Hän lähti Suomeen Sauvoon kansainväliselle mormonipartioleirille äitinsä aloitteesta heinäkuussa 1987.

Mukanaan hänellä oli matkatavaroita ja 500 kruunua. Mies kertoo olleensa säästäväinen ja rahaa olleen hänen mielestään riittävästi, mikä puhuisi ryöstömotiivia vastaan.

Kaikki partiolaisten tavarat pidettiin autossa lukitulla autokannella. Tanskalainen partioryhmä ei ollut varannut hyttejä laivamatkalle kuten eivät olleet myöskään uhrit, jotka olivat Interrail-matkalla.

– Olimme löytäneet nukkumapaikan, vastaaja kertoo illasta.

He jättivät makuupussit nukkumapaikalle, jota joku partiolainen aina vartioi. Muut partiolaiset saattoivat kierrellä laivalla.

– Olimme uteliaita, mies kertoo.

Hän kertoi, että he tutkivat mielellään suurta laivaa. Pojat kiertelivät laivalla yhdessä mutta vastaaja kiersi laivaa myös yksin. Hän kävi muun muassa laivan diskossa.

– En voinut nukkua ADHD:ni vuoksi, hän kertoo.

Hän kertoo olleensa kaikkialla laivalla, myös helikopterikannella. Helikopterikannella hän kävi illan ja yön aikana useamman kerran. Vastaaja poltti tupakkaa, mikä oli vastoin mormoniryhmän sääntöjä.

– En halunnut, että toiset pojat olisivat nähneet minut ja sanoneet oj oj oj.

Kun puhe tulee uhrien väitettyyn löytämiseen, vastaaja vetoaa useaan otteeseen siihen, ettei hän muista tapahtumia nyt 34 vuoden jälkeen mutta hän tietää aiemmin sanoneensa asiasta tietyllä tavalla.

– Mitä tapahtui, se lukee jo raporteissa vuodelta 1987.

Puolustuksen strategia on vedota 1980-luvun ja 1990-luvun alussa tehtyyn tutkintaan. Vastaajaa on tuolloin kuultu useaan kertaan mutta häntä ei ole pidetty varteenotettavana epäiltynä.

Puolustus vetoaa siihen, että alkuperäisille kuulustelukertomuksille pitäisi antaa myöhempiä enemmän painoarvoa. Tämä on sinänsä tavallinen oikeusperiaate. Uhri on kertonut vuonna 2016 poliisille tehneensä rikokset, mutta nyt hän kiistää syyllisyyteensä. Kuulusteluasiakirjat vuodelta 2016 on määrätty hyödyntämiskieltoon, eikä niihin voida vedota oikeudessa.

Näin vastaajaa kertoo salissa murhayön tapahtumista:

– Ruotsalaiset ja minä havaitsimme ihmiset.

– Kun näimme että verta on ja kuulimme ääniä, ymmärsimme että jotain on tapahtunut.

– Äänet eivät olleet puhuvien ihmisten ääniä vaan jotain vaikerrusta.

Mies kertoo sanoneensa ruotsalaisille, että heidän pitää mennä hakemaan apua.

– On tapahtunut murha tai vastaavaa, apua on saatava, mies kuvailee sanoneensa tuolloin.

– Heitä ei voida vaan jättää.

Klaus Schelkle ja Bettina Taxis nukkuivat helikopterikannella makuupusseissa, kun heidän kimppuunsa käytiin.

Paikalle tuli pian henkilökunnan edustaja. Vastaaja kertoo, että hänen muistikuvansa ovat hataria ja niihin voivat vaikuttaa myös hänen myöhemmin lukevansa tekstit.

– Muistan että olin naisen kanssa ja tarkistin, onko miehellä pulssia. En tuntenut pulssia, mutta ehkä tein sen väärin.

– Olen myöhemmin saanut tietää, että joku auttoi miehen alas.

Vastaaja vei naisen alas, koska hän halusi saada tämän sisälle saamaan ensiapua. Hän ei osaa arvioida, kauanko tilanne kesti.

– Aika menee hyvin hitaasti tuollaisissa tilanteissa.

Vastaaja kertoo toimineensa tilanteessa kuten oli oppinut, että onnettomuustilanteissa tulee toimia.

Vastaaja kertoo, että hän ei muista, mitä tapahtui sen jälkeen, kun joku muu otti hoitovastuun naisesta.

– Olen siinä tilanteessa verinen, hän sanoo.

Henkilökunta tuli avaamaan oven autokannelle, jotta mies sai vaihtovaatteet. Mies ei muista, kuuliko poliisi häntä laivalla.

Vastaaja ei syyttäjän kysyessä muista, montako kertaa hän oli illan ja yön aikana helikopterikannella. Hän kertoo kuitenkin olleensa kannella ennen kuin hän löysi uhrit sieltä.

Vastaaja kertoo, että hän ei varmuudella voi sanoa, näkikö hän saksalaisparin helikopterikannella, kun hän kävi kannella ennen tapahtumia.

– Ehkä olen nähnyt heidät, en tiedä.

Tauolla vastaaja kävi ulkona tupakalla ja jutteli rennosti toimittajien kanssa toinen käsi taskussa.

Rikospaikka sijaitsi portaiden vieressä. Klaus Schelkle kykeni kaiketi kävelemään portaat alas. Vastaaja kertoo kantaneensa Bettina Taxisin alas. Tiedot uhrien siirtämisestä ovat kuitenkin epäselviä ja osin keskenään ristiriitaisia.

Mies kertoi lapsuudestaan Tanskassa suuressa mormoniperheessä. Hänen isänsä oli pappi. Perhe muutti neljäksi vuodeksi Ruotsiin, kun vastaaja oli 6-vuotias. Vastaaja kertoo olleensa lapsena yksinäinen ja että hänellä oli myöhemmin vaikeuksia koulussa.

Hän muutti yhtä lailla mormoniuskoiseen sijaisperheeseen palattuaan Tanskaan. Vastaaja asui sijaisperheessä neljän vuoden ajan, 12-vuotiaasta 16-vuotiaaksi.

Vastaajan jälkeen salissa kuullaan Sebastian Hahnea, joka on yksi paikalle ensimmäisenä tulleista ruotsalaisista partiopojista.