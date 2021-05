Somessa kiertää video, jossa vartija repii hiuksista ja painaa polvella naista kaupassa – ”En saa henkeä”

Espoolaisessa K-marketissa lauantaina tapahtuneesta välikohtauksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa.

Espoossa K-Market Vallikalliossa tapahtui lauantai-iltana välikohtaus, jossa vartijan väitetään pysäyttäneen epäillyn myymälävarkaan käyttäen tarpeetonta voimaa.

Sivulliset kuvasivat tilanteen videolle, jossa näkyy kuinka miesvartija kaataa naisen voimalla lattialle ja myöhemmin repii tätä hiuksista. Nainen vastustelee kiinniottoa, ja kun hän sylkee vartijan naamaa päin, vartija vääntää naisen vatsalle lattiaa vasten ja painaa tätä polvellaan. Jossain välissä nainen valittaa ääneen ettei saa henkeä.

Videolta kuuluu, kuinka tilannetta seuraavat henkilöt koettavat saada vartijaa lopettamaan. Video päättyy ennen kuin tilanne on ohi, mutta juuri ennen videon loppua kuuluu kuvan takaa, että poliisi on saapumassa paikalle minuutin kuluttua.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi tiistaiaamuna, että tapahtumista on kirjattu kaksi erillistä rikosilmoitusta, joissa rikosnimikkeenä ovat muun muassa pahoinpitely ja näpistyksen yritys.

– Tuona samana lauantai-iltana sattui myös toinen tapahtuma, jota tutkitaan myös pahoinpitelynä eli nämä kaksi tapahtumaa eivät siis liity toisiinsa, kertoo molempien tutkintoja johtava rikosylikonstaapeli Jari Saarelainen Ilta-Sanomille.

– Siellä on ollut vähän hässäkkää, Saarelainen jatkaa ja toteaa epäiltyjen pahoinpitelyjen välillä olevan ”muutamia tunteja.”

Poliisilla ei ole tutkinnan tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa asiasta.

– Nyt selvitellään mitä on tapahtunut eikä olla vain Youtube-videoiden varassa.

Kauppias Ilkka Kärkkäinen vahvistaa myös välikohtauksen Ilta-Sanomille. Hän kertoo, ettei itse ollut töissä lauantaina, mutta on nähnyt tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia. Hän tietää, että tilanne on lähtenyt myymälävarkauden yrityksestä ja sen pysäyttämisestä. Hän kertoo, että myymälävarkaudesta on tehty rikosilmoitus, mutta ei osaa sanoa muista tapaukseen liittyvistä mahdollisista rikosilmoituksista.

Hän painottaa, että kyseinen vartija ei ole työsuhteessa kauppiaan kanssa vaan kauppias on ostanut palvelun turvallisuusyritykseltä. Hän kertoo, että kyseisestä vartijasta on reklamoitu eteenpäin turvallisuusyritykseen.

– Oli siinä myymälävarkaustilanne tai ei, niin ei tuo ole hyväksyttävää käytöstä. Toki en itse ollut paikalla, vaan olen ikään kuin kuvien varassa, mutta kaikenlainen väkivalta on täysin turhaa. Se on minun mielipiteeni asiasta, hän kertoo.

Video tilanteesta leviää sosiaalisessa mediassa ja Kärkkäinen on huolissaan siitä, että internetissä leviää nyt uhkailuja kaupan henkilökuntaa kohtaan. Hän painottaa, että kaupan henkilökunta ei liity tapaukseen millään tapaa.

– Internetissä leviää nyt suoraan uhkailuja, että tullaan porukalla ja hajotetaan koko kauppa ja pahoinpidellään henkilökuntaa. Tässä mennään myös vakavaan asiaan ja on harkinnassa pitääkö tätä viedä sitten eteenpäin. Aika törkeitä uhkauksia siellä on ladeltu ihmisille, jotka eivät tapaukseen millään liity. Aika turvatonta oli olla nyt maanantaina siellä töissä.

– Mehän ostamme vartijapalvelun, eikä vartija ole työsuhteessa meihin. Oletamme aina, että saavamme asiallista käytöstä vartijaltakin. Voin kertoa, että tämä kyseinen vartija ei tule ainakaan minun kaupassani tekemään yhtään vuoroa. Sen verran voimakkaasti olen jo reklamoinut.

Turvallisuuspalveluita tarjoavan Lisäturvan toimitusjohtaja Petri Toivanen kertoo kuulleensa tapauksesta ja asiasta on keskustelu.

– Etenemme oman protokollan mukaan, ja asiaa käydään myös viranomaisten kanssa läpi.

Toivonen toivoo, että asia selvitetään viranomaisten kanssa eikä asiaa spekuloitaisi sosiaalisessa mediassa.