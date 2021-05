Mitä Ryanairin koneen ohjaamoon ilmoitettiin Valko-Venäjän ilmatilassa? Näihin asioihin kokenut suomalainen lentäjä kiinnitti erityistä huomiota

Akseli Meskasen mielestä Valko-Venäjän toiminta on tuomittavaa kansainvälisten ilmailulakien perusteella.

Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Akseli Meskanen on seurannut huolestuneena sunnuntaista tapausta, jossa Ryanairin lento pakotettiin laskeutumaan Valko-Venäjän Minskiin. Lennon oli alunperin tarkoitus laskeutua Liettuan Vilnaan.

Laskeutumismääräystä perusteltiin koneeseen kohdistuneella pommiuhkauksella, mutta tietojen mukaan koneesta ei löytynyt mitään epäilyttävää. Välilaskun aikana lennolla ollut oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh pidätettiin. Valko-Venäjän ilmavoimat ovat ilmoittaneet, että Ryanairin koneen kapteeni olisi itse tehnyt päätöksen laskeutua Minskiin.

Meskanen ei muista vastaavaa tapausta.

– Kyllä tämä on poikkeuksellista, että tällä tavalla puututaan lennon kulkuun. Yleensä tapana on, että autetaan lentoa ja lentäjää, mutta tässä tuntuu olevan vähän Mainilan laukaukset -henkeä. Eli aiheutetaan jotain ennakoimatonta, ja ollaan heti valmiudessa toimimaan ja ohjataan laskeutumaan Valko-Venäjän lentokentälle varsinaisen määränpään sijasta.

Akseli Meskanen kertoo, miltä tapaus on näyttänyt kokeneen lentäjän näkökulmasta. Hän korostaa kommentoivansa asiaa vain julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta.

– Liikun tässä niin sanotusti kolmannen käden tiedon varassa, eli mitä olen julkisuudesta lukenut, mutta käsittääkseni siellä olisi ilmoitettu pommiuhasta. Jossain uutisissa on puhuttu myös, että lennolla olisi tapahtunut lisäksi jonkinlaista häiriköintiä. Joka tapauksessa juuri ennen valtion rajan ylittämistä lento oltaisiin käännytetty niin, että siihen olisi viereen tullut hävittäjälentokone saattamaan koneen Minskiin, Meskanen kertoo.

Hän kertoo, että yleensä tilanteissa, joissa lentokonetta kohtaa jokin uhka, tekee lennon miehistö riskianalyysin, jonka jälkeen mietitään mikä on operatiivisesti sopiva kenttä laskeutua. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi vallitsevat sääolosuhteet sekä kenttien laitteet.

– Tämä siis, jos päädytään siihen, että laskeutua pitää. Usein se on lentokenttä, joka on lähin ja operatiivisesti sopiva. Tässä tapauksessa lähempi kenttä olisi ollut alkuperäinen määränpää eli Vilna. Nyt kuitenkin päädyttiin jostain syystä Minskiin. Mielestäni aika poikkeuksellinen toimenpide, Meskanen sanoo.

Pommiuhkiin suhtaudutaan aina vakavuudella, mutta tässä tapauksessa uhka paljastui turhaksi ja Minskissä koneesta poistettiin henkilöitä. Meskanen uskoo, että kokonaisuus huomioon ottaen, on haluttu puuttua tekosyyn varjolla lennon vapaaseen kulkuun. Jos näin on, on se hänen mielestään kansainvälisten ilmailulakien perusteella tuomittavaa. Valtiot eivät saisi puuttua siviililentokoneiden kulkuun, ja Meskanen uskoo, että tässä tapauksessa Valko-Venäjä olisi sellaiseen syyllistynyt.

– On huolestuttavaa, että valtiollinen toimija tekee näin, ja on piittaamatta niistä yhteisistä säännöistä, joihin on aikaisemmin sitouduttu.

Meskanen kertoo, että poikkeustapauksissa, joissa lennon turvallisuus on uhattuna, on lennon kapteenilla on oikeus päättää miten asian suhteen tehdään, ja jos laskeudutaan, niin minne laskeudutaan. Jokaisella lentoyhtiöllä on omat käytäntönsä miten riskitilanteissa toimitaan, eikä niitä koskaan tarkasti julkisuuteen paljasteta.

– Tässä tapauksessa on toki paljon mutkia matkassa, mutta yleensä nämä menevät niin, että lentäjät tekevät viranomaisten tukemana riskianalyysin ja viime kädessä kapteeni päättää mitä tehdään. Ja valtiollisten toimijoiden, kuten lennonjohdon, tehtävä on tukea kapteenia tämän päätöksenteossa sekä mahdollistaa hänen tekemänsä tilannearvion mukainen oikea toiminto.

– Tässä tilanteessa tulee sellainen kysymys, että onko lentäjällä ollut mahdollisuutta poiketa tästä viranomaisten tai valtion antamasta määräyksestä tai pyynnöstä. Mehän emme vielä voi kun spekuloida, ovatko nämä olleet suoria määräyksiä vai kehotuksia, Meskanen pohtii.

Vaikka tilannetta ei voi tässä vaiheessa kuin spekuloida, aiheuttaa huolta se, annettiinko lentäjälle tosiasiassa edes mahdollisuutta tehdä omaa päätöstä. Lentäjien on noudatettava viranomaisten ohjeita ja päätöksiä, ja lennon kapteeni voi poiketa niistä ainoastaan jos lennon turvallisuus on uhattuna. Meskanen pitää kuitenkin erittäin huolestuttavana sitä skenaarioita, jossa Ryanairin lentäjä olisi tehnyt päätöksen laskeutua Vilnaan, mutta Valko-Venäjän toimesta näin ei oltaisi annettua toimia.

Hän muistuttaa, että lennon koskemattomuutta ja turvallista kulkua olisi aina suojeltava.

– Kyseessä ei tainnut onneksi olla varsinainen vaaratilanne, mutta kyseessä ovat ne periaatteet joilla tulisi toimia lennon kulku ja suorittaminen turvaten. Nyt niitä periaatteita on kyseenalaistettu, ja sitä ei saisi tehdä.

Meskasen mukaan tilanne on poliittinen, ja hän uskoo, että se tullaan poliittisesti ja diplomaattisesti ratkaisemaan. Hän muistuttaa, että ilmailun säännöt ovat alunperin poliittisesti ja diplomaattisesti valtioiden kesken sovittu. Tapana on, että ilmatiloissa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan lentoyhtiöille. Lentäjäliiton puheenjohtajana Meskanen toivoo, että valtiot noudattaisivat näitä yhteisiä sääntöjä, joiden mukaan siviilikoneiden kulkuun ei pidä puuttua paitsi äärimmäisissä tilanteissa.

– Lentoliikenteen näkökulmasta asioiden pitäisi mennä niin, että lentoyhtiöt tietävät toimintaympäristön pelisäännöt. Jos jossain päätetään rajoittaa lentoliikenteen vapaata kulkemista , niin yleinen käytäntö on, että näistä muutoksista ilmoitetaan ennakkoon.

EU-maiden johtajat olivat myöhään maanantai-iltana koolla ja muun muassa kehottivat EU-maissa toimivia lentoyhtiöitä välttämään Valko-Venäjän ilmatilaa. Suomessa liikenne- ja viestintävirasto ei ainakaan maanantai-iltaan mennessä ollut vielä antanut linjauksia Valko-Venäjän tilassa lentämisestä.

Meskanen kertoo, että lentäjien ja lentoliikenteen näkökulmasta ei ole aiemmin ollut syytä välttää Valko-Venäjää. Hän kertoo, että tällaiset ohjeet tulevat aina viranomaisten taholta. Hän mainitsee esimerkkinä Ukrainan Luhanskin ilmatilan, joka suljettiin eurooppalaisilta lentolentoyhtiöltä vaarallisena.

Ilmatilojen tilapäisiä sulkemisia tapahtuu silloin tällöin. Syitä voivat olla esimerkiksi sotaharjoitukset tai ohjuskokeet. Lentäjälle tieto tällaisista muutoksista voi tulla lentoyhtiöltä tai lennonjohdolta. Lentoyhtiöllä on omat operaatiokeskuksensa, jotka seuraavat uutispalveluita, viranomaisviestintää sekä muita viestimiä. Näistä keskuksista tietoa välitetään lentäjille.

Meskanen kertoo, että tiedot ilmatilojen sulkemisesta voivat tulla välillä nopeasti mutta usein hyvissä ajoin.

– Riippuu hyvin paljon syystä ja toimintakulttuureista. Länsimaissa annetaan yleensä paljon tietoa ennakkoon. Mutta jos mennään toiseen ääripäähän, eli paikkoihin, jotka haluavat salata toimensa, aikaikkuna ennakon osalta voi vaihdella. Esimerkiksi Pohjois-Korean osalta ohjusteisteistä on välillä ollut hanakalaa saada tarkkaa tietoa ennakkoon. Yleensä saadaan jokin tieto, että tuolla valmistellaan jotain koetta ja sitten viranomaiset ohjeistavat toiminnan vaikutuksesta lentoreitteihin. Siihen sitten varaudutaan vaihtoehtoisilla reiteillä tai lisäpolttoainemäärillä.

Meskanen alleviivaa, että tämä Valko-Venäjän tapaus on kuitenkin täysin poikkeuksellinen. Harvemmin valtio puuttuu siviilikoneen lentoon, ja vieläpä sotilaskoneen vahvistamana.