THL:n tutkimuspäällikkö Tiia Ngandun mukaan vaikuttaa siltä, että välimerellinen tai ylipäätään terveellinen ruokavalio todella on tärkeä tekijä muistisairauksien ehkäisyssä

Paljon kalaa, hedelmiä, vihanneksia ja oliiviöljyä, vähän maitotuotteita ja punaista lihaa. Välimeren alueen perinteistä ruokavaliota noudattavat näyttäisivät säästyvän Alzheimerin taudilta ja muistioireilta muita todennäköisemmin, kertoo tuore Neurology-tieteislehdessä julkaistu tutkimus.

Ruokavalio saattaa muun muassa vähentää haitallisia proteiinikertymiä aivoissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikön, muistisairauksien tutkimukseen erikoistuneen Tiia Ngandun mukaan vaikuttaa siltä, että välimerellinen tai ylipäätään monipuolinen ja terveellinen ruokavalio on tärkeä tekijä muistisairauksien ehkäisyssä.

– Tässä tutkimuksessa on erityistä se, että koehenkilöille on tehty aivokuvantamista ja otettu selkäydinnestettä, joista on määritetty merkkiaineita. Vaikka tämä onkin niin sanottu poikkileikkaustutkimus, tutkimuksessa on kiinnostavia löydöksiä, jotka tukevat vahvasti aiempaa tietoa. Vaikuttaa siltä, että välimerellinen tai ylipäätään terveellinen ruokavalio todella on tärkeä tekijä muistisairauksien ehkäisyssä, Ngandu sanoo.

Kyseessä ei ole täysin uusi tieto. Ngandu muistuttaa, että jo aiemmissa tutkimuksissa on nähty, että terveellinen ruokavalio on yhteydessä pienempään sairastumisriskiin.

Tutkimukseen osallistui 521 koehenkilöä, joiden keski-ikä oli 70-vuotta. Heistä 169 oli perusterveitä ja 343 kuului suurentuneen riskin ryhmään.

Koehenkilöt täyttivät kyselyn, jossa he arvioivat, mitä 148 ruokavaihtoehdoista he olivat syöneet kuluneiden kuukausien aikana. Ne henkilöt, jotka arvioivat syöneensä tyypilliseen välimerelliseen ruokavalioon kuuluvia ruokia, suoriutuivat kokeissa parhaiten.

Lisäksi osallistujille tehtiin aivokuvaukset ja dementiatestejä ja heiltä otettiin selkäydinnestenäytteet.

Tulosten perusteella kaikkein välimerellisimmin ruokailevat suoriutuvat parhaiten esimerkiksi muistitesteissä. Lisäksi heidän aivonsa olivat paremmassa kunnossa Alzheimerin tautiin liitetyillä aivoalueilla.

Mihin välimerellisen ruokavalion hyödyt sitten perustuvat - miksi juuri esimerkiksi kala, hedelmät, vihannekset ja pehmeät rasvat vaikuttavat aivoihin positiivisella tavalla?

– Mahdollisia vaikutusmekanismeja on monia, ihan täsmälleen niitä ei tunneta. Alzheimerin tautiin on liitetty usein vahvasti korkea verenpaine, kolesteroli ja lihavuus. Monesti nämä ruokavaliotekijät voivat vaikuttaa edellä mainittuihin, Ngandu kertoo.

– Niillä voi olla suoriakin vaikutuksia. Terveellisestä ruokavaliosta voi saada antioksidantteja, ja terveellisellä ruokavaliolla olla vaikutuksia matala-asteiseen tulehdustilaan elimistössä. Vaikutukset ovat monenlaisia.

Kannattaisiko muistisairaalle sitten kohdentaa erityisruokavaliota?

Ngandu muistuttaa, että muistisairauksien kehittymiseen liittyy riski vajaaravitsemuksesta.

– Kun tauti etenee, ruoka ei saata maistua eikä sairastunut välttämättä edes muista syödä. Ruokavalion näkökulmasta sairastuneen hoidossa keskeistä on yksilöarvio sekä se, että pyritään ylläpitämään riittävää ja säännöllistä ruokavaliota.

Ennaltaehkäisynä terveellinen ruokavalio kuitenkin toimii.

– Ilman muuta kannattaa siirtyä terveelliseen ruokavalioon, jos kuuluu riskiryhmään. Terveellinen ruokavalio on muutenkin hyödyllinen kenelle tahansa. Tärkeää on, että muistaa syödä esimerkiksi marjoja, vihanneksia ja pehmeitä rasvoja.

Muistisairauksien ehkäisy ei ole kiinni vain yhdestä tekijästä. Muun muassa näillä tekijöillä on vaikutusta:

1. Varo jatkuvaa stressiä

2. Anna unelle riittävästi aikaa

3. Syö monipuolisesti ja muista hyvät rasvat

4. Liikunta vahvistaa aivoja

5. Pysyttele normaalipainossa

6. Alkoholia vain kohtuudella

7. Tumppaa jos tupakoit

8. Anna aivoille haasteita

9. Kuuntele lempimusiikkiasi

10. Muista rentoutua - aivot tarvitsevat myös lepoa