Sää viilenee ensin viikon puolivälissä, kunnes lämpiää jälleen viikonlopuksi.

Suomessa koetaan tällä viikolla likipitäen kaikki kesän säätilat: auringonpaiste, lämpö, pilvisyys, koleus, sade, tuuli...

Viikko alkaa etelä- ja länsiosassa maata melko aurinkoisena, joskin pilvisyys lisääntyy päivän mittaan ja jokunen sadekuurokin voi paikallisesti tulla. Lämpötila on 15–17 astetta, aurinkoisimmilla paikoilla voidaan päästä lähelle 20:tä astetta.

Suomi jakautuu maanantaina kahtia, sillä Itä- ja Pohjois-Suomessa sateita esiintyy melko yleisesti, ja lämpötila jää pääosin alle 10 asteen, Kainuussa alimmilleen vain 2–5 asteeseen.

– Maanantaina lämpötiloissa on iso ero maan eri osien välillä, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala sanoo.

Tiistaina sateet väistyvät. Sää on pilvipoutainen ja lämpötila etelässä 15 asteen molemmin puolin, Keski-Suomessa 10–15 astetta ja Pohjois-Suomessa 5–10 astetta.

Keskiviikkona Suomen ylle puskee lounaasta matalapaine. Sää viilenee etelässä selvästi, ja Etelä- ja Keski-Suomessa tulee yhtenäisiä sateita.

– Sadetta voi etelä- ja keskiosassa maata tulla reippaastikin. Yleisesti ottaen sade on melko tasaista, mutta paikoitellen kuurot voivat olla raskaampiakin. Osassa maata sadetta voi helposti tulla 10–20 millimetriä. Ennuste ei näytä kuitenkaan niin sateiselta, että esimerkiksi kaupunkitulvia ilmaantuisi, Latvala sanoo.

Alkuviikosta sateenvarjoille on tarvetta suuressa osassa maata, keskiviikko on sateisin päivä.

Lapissa sateet jäävät vähäisiksi.

Samalla itätuuli voimistuu keskiviikkona ja voi olla puuskissa kohtalaista, mutta tuuli heikkenee jo torstaiksi.

Kun viikon sään puolesta pahimmasta päivästä keskiviikosta on selvitty, sää alkaa hiljalleen lämmetä kohti viikonloppua.

Torstaina tulee vielä kuurosateita paikoitellen. Perjantaina lämpötila on jo suurimmassa osassa maata yli 15 asteen, ja lauantaina auringon pitäisi paistaa ja lämmittää niin, että noin Oulun korkeudelle saakka päästään 20 asteeseen, ehkä jopa vähän ylikin.

Ilmassa on kuitenkin vielä iso jos.

Viikonlopuksi näyttäisivät tulevan mainiot ulkoilukelit.

Korkeapaine on kyllä vahvistumassa Pohjois-Eurooppaan, mutta viikonloppulämpötilat ovat pitkälti kiinni siitä, kuinka lähelle Suomea korkeapaine tulee.

– Korkeapaine on tulossa lännestä, mutta on vielä pikkuisen auki, jääkö se Pohjois-Atlantin tienoille vai tuleeko se Suomeen asti. On paljon mahdollista, että sää viikonloppuna on kuiva, lämmin ja aurinkoinen ja lämpötila 20 asteen vaiheilla, Latvala sanoo.