Suomessa on yhä voimassa runsaasti eri rajoituksia ja suosituksia – katso, mikä on oman alueesi tilanne

Osa suosituksista on valtakunnallisia, osa alueellisia.

Vaikka Suomessa on hiljalleen alettu purkaa koronarajoituksia ja -suosituksia, on niitä eri puolilla Suomea yhä voimassa.

Osa rajoituksista ja suosituksista on valtakunnallisia. Esimerkiksi etätyötä suositellaan koko maassa niille, jotka sitä pystyvät tekemään. Samoin koko maassa suositellaan maskin käyttämistä esimerkiksi julkisessa liikenteessä. Myös turvaväleistä ja hyvästä ja käsi- ja aivastamishygieniasta on pidettävä huolta koko maassa.

Sen sijaan esimerkiksi ravintoloita ja kokoontumisia koskevat rajoitukset vaihtelevat alueittain epidemiatilanteen mukaan.

Alla näet listauksen kullakin alueella käytössä olevista rajoituksista ja suosituksista.

Perustaso

Ravintolat

Kaikki ravintolat ovat saaneet olla auki 19.4. alkaen. Ravintoloiden asiakasmääriä ja aukioloaikoja kuitenkin rajoitetaan alueen epidemiatilanteen mukaan. Asiakaspaikkojen rajoitukset ovat voimassa vain sisällä, eivät terasseilla.

Perustasolla olevilla alueilla ravintolat saavat olla auki kello 5–01. Anniskelu on sallittua kello kello 9–24. Ruokaravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia.

Kokoontuminen, tapahtumat, tilaisuudet

Yleisötilaisuuksiin voi osallistua enintään 50 henkilöä. Yli 50 henkilön tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuilla alueilla ulkona, jos osallistujat voivat välttää lähikontakteja.

Harrastukset

Sekä ulkona että sisällä tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on järjestettävä niin, että osallistujat voivat välttää lähikontakteja.

Koulut ja opetus

Koulut ja oppilaitokset voivat olla lähiopetuksessa. Lopulliset päätökset etäopetukseen siirtymisestä tekevät kunnat.

Kiihtymisvaihe

Ravintolat

Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla käytössä ravintolat saavat olla auki kello 5–23. Anniskelu on sallittua kello 9–22. Ruokaravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia.

Kokoontuminen, tapahtumat, tilaisuudet

Yleisötilaisuuksiin voi osallistua sisätiloissa enintään 10 henkilöä ja ulkona 50 henkilöä. Suurempia tapahtumia voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuilla alueilla ulkona, jos osallistujat voivat välttää lähikontakteja. Yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei suositella.

Harrastukset

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisällä on keskeytetty. Ulkona ryhmäharrastustoimintaa voidaan järjestää.

Koulut ja opetus

Korkeakouluja suositellaan siirtymään etäopetukseen. Lopulliset päätökset etäopetukseen siirtymisestä tekevät kunnat.

Ihmiset seurasivat jääkiekon MM-kisoja ravintolaterassilla Helsingin Vallilassa.

Leviämisvaihe

Ravintolat

Ruokaravintolat saavat olla auki kello 5–20 ja niissä anniskelu on sallittua kello 9–19. Anniskeluravintolat saavat olla auki kello 5–19 ja niissä anniskelu on sallittua kello 9–18. Ruokaravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia asiakaspaikoista.

Kokoontuminen, tapahtumat, tilaisuudet

Yleisötilaisuuksiin voi osallistua enintään kymmenen henkilöä. Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei suositella. Julkisia tiloja sekä asiakkaille tarkoitettuja tiloja voidaan sulkea väliaikaisesti kokonaan.

Harrastukset

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty.

Koulut ja opetus

Korkeakouluja ja toisen asteen oppilaitoksia suositellaan siirtymään etäopetukseen. Lopulliset päätökset etäopetukseen siirtymisestä tekevät kunnat. Esimerkiksi kunnat voivat tehdä päätöksen, että epidemiatilanteen vuoksi tietyt perusopetuksen luokat siirtyvät väliaikaisesti etäopetukseen.