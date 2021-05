Lehdistössä huhuttiin, että Viking Sallyn surma-ase olisi palokirves – mysteeri paljastunee nyt lähes 34 vuoden jälkeen

Viking Sallyn verityön käräjät alkavat maanantaina. Tuolloin paljastunee muun muassa se, mikä on poliisin käsitys laivasurman tekovälineestä ja motiivista.

Tällaisia oikeudenkäyntejä ei nähdä joka vuosi, ei edes joka vuosikymmen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa ryhdytään käsittelemään maanantaina niin sanottua Viking Sallyn veritekoa. Käräjät kestävät koko viikon.

Poikkeuksellista jutussa on se, että rikoksesta on kulunut aikaa melkein 34 vuotta. Oikeudenkäynti on herättänyt kiinnostusta usean maan lehdistössä.

Itsenäisen Suomen aikana on nostettu syyte yhtä vanhasta rikoksesta vain kerran, kun 2000-luvun alussa Espoossa käsiteltiin Bodominjärven kolmoismurhaa vuodelta 1960. Bodomin jutussa syytteet hylättiin.

Viking Sally – myöhemmältä nimeltään Estonia – oli matkustaja-autolautta, josta tuli heinäkuisena yönä 1987 raa’an väkivaltarikoksen näyttämö.

Saksalaisopiskelijat Klaus Schelkle, 20, ja Bettina Taxis, 22, olivat nukkumassa makuupusseissaan aluksen ylimmällä kannella, kun joku kävi yllättäen heidän kimppuunsa. Schelkle kuoli ja Taxis sai elinikäiset vammat.

Klaus Schelkle ja Bettina Taxis.

Rikos pysyi ratkaisemattomana vuosikymmenet, mutta nyt murhasta ja murhan yrityksestä syytetään 52-vuotiasta tanskalaismiestä.

Tässä jutussa kootaan yhteen keskeisimmät tiedot tapauksesta, epäillystä ja toistaiseksi avoimista kysymyksistä.

1. Uhrit olivat tuore pariskunta

Uhrit Klaus Schelkle ja Bettina Taxis olivat tavanneet toisensa noin puoli vuotta ennen tragediaa.

Rikoksen tapahtuessa he olivat reilaamassa Pohjoismaissa. He olivat nousseet Viking Sallyn kyytiin Tukholmasta ja olivat matkalla Turkuun. Pariskunnan suunnitelmissa oli nähdä yötön yö Suomessa ja palata Norjan kautta kotiin.

Heidän seurassaan matkusti myös parikymppinen Thomas Schmid, Schelklen läheinen ystävä. Veriteon aikaan hän oli nukkumassa alemmalla kannella sisätiloissa. Tutkinnan alussa hän oli yksi pääepäillyistä, mutta nopeasti kävi ilmi, ettei hänellä ollut mitään tekemistä ystävänsä surman kanssa.

2. Tapahtumat: Hyökkäys aamuyöllä

Hyökkääjä iski aamuyöstä eikä teolla ainakaan aiempien tietojen perusteella ollut ulkopuolisia silminnäkijöitä.

Kun ensimmäiset sivulliset tulivat paikalle, oli niin hämärää, että he luulivat uhrien hoipertelevan humalassa. Vasta kun sivulliset tajusivat kannen olevan yltä päältä veressä, he ymmärsivät todellisen tilanteen.

Schelkle ja Taxis kamppailivat hengestään. Heidät siirrettiin laivalta helikopterilla Turun yliopistolliseen sairaalaan. Schelkle kuoli auttajiensa käsiin ja Taxisin toipuminen kesti pitkään.

Kun alus saapui satamaan, matkustajilta kerättiin henkilötiedot ja jokainen lautalla ollut auto tarkastettiin.

Poliisi ei ainakaan ensimmäisessä tutkinnassa päässyt kuulustelemaan Taxisia, sillä Taxis ei halunnut olla missään tekemisissä viranomaisten kanssa.

Jutun ensimmäinen tutkinnanjohtaja, nyt jo edesmennyt rikosylikomisario Kurt Alopaeus harmitteli tätä vuonna 2006 Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Schelkle ja Taxis tuotiin ensin laivan ensiapupisteeseen. Siinä vaiheessa ainakin Taxis oli puhunut jotakin. Se, mitä hän sanoi, jää ikuiseksi arvoitukseksi, koska kukaan paikalla olleista ei ymmärtänyt saksaa.

3. Mistä uusi tutkinta alkoi?

Jo ensimmäisinä vuosina poliisi kuulusteli tai ainakin puhutti yli tuhat ihmistä. Laajasta tutkinnasta huolimatta laivasurmaajaa ei saatu kiinni ja tutkinta oli pitkään jäissä.

Vuonna 2016 poliisi kuitenkin sai uusia tietoja rikoksesta ja avasi tutkinnan uudelleen.

Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut tarkemmin sitä, mistä uusi tutkinta sai alkunsa – oliko taustalla kenties vihje, epäillyn puheet vai jokin muu seikka?

4. Epäilty rehenteli henkirikoksilla

Murhasta epäilty 52-vuotias tanskalaismies kiistää syyllisyytensä jyrkästi.

Hänen taustansa on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen. Rikoksen tapahtuessa hän oli 18-vuotias partiolaispoika ja menossa Suomeen partioleirille.

Vuosien ajan häntä pidettiin avaintodistajana, sillä hän kertoi olleensa mukana löytämässä uhreja laivan kannelta ja auttaneensa heitä. Hän antoi 1980-luvulla tästä haastatteluja myös suomalaislehdille.

Viking Sallyn tapahtumien jälkeen partiolaispoika päätyi rikosten polulle. Hänet on vuosien varrella tuomittu muun muassa aseellisista ryöstöistä ja talousrikoksista. Hän on istunut elämästään peräti 19 vuotta eri vankiloissa.

Takavuosina hän uhkaili entistä vaimoaan. Viesteissään ex-vaimolle hän antoi ymmärtää, että olisi joskus menneisyydessään tehnyt henkirikoksen, josta ei jäänyt kiinni.

– Olenhan tappanut jo kahdesti aiemmin -- Voisin todistaa tappaneeni, mutta sitten joutuisin vankilaan niin pitkäksi aikaa, että pääsisit livahtamaan karkuun kostoltani, kirjoitti mies viesteissään.

Uhkausviestit ajoittuvat vuodenvaihteeseen 2015–2016, eli samaan aikaan, kun poliisi sai uusia tietoja Viking Sallyn veriteosta ja vanhan murhajutun tutkinta avattiin uudelleen.

Ilta-Sanomat kysyi aiemmin aluesyyttäjä Kai Selanderilta, vaikuttivatko uhkausviestit murhatutkinnan avaamiseen, mutta Selander ei halunnut kommentoida asiaa ennen oikeudenkäyntiä. Kyse voi olla pelkästä ajallisesta yhteensattumasta.

5. Mikä oli tekoväline ja motiivi?

Kun asiaa ryhdytään käsittelemään oikeudessa, kuultaneen ainakin se, mikä on poliisin käsitys rikoksen motiivista ja tekovälineestä. Miksi 18-vuotias partiolaispoika olisi hyökännyt opiskelijaparin kimppuun näin raa’asti?

Kun Viking Sallyn veritekoa käsiteltiin lehdistössä tuoreeltaan 1980-luvulla, artikkeleissa julkaistiin paljon ristiriitaisia tietoja. Motiiviksi arvuuteltiin niin huumeita kuin mustasukkaisuutta, ja surma-aseen huhuttiin olevan laivan palokirves.

Poliisi ei koskaan vahvistanut huhuja tekovälineestä vaan on tyytynyt toteamaan, että vaikka tekovälinettä ei saatu haltuun, poliisilla on siitä vahva käsitys. Maanantaina paljastunee, mitä poliisi pitää surmavälineenä.

