Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso sunnuntain tuoreimmat tiedot

Väkilukuun suhteutettuna koronatilanne on vaikein Keski-Pohjanmaalla, jossa todettiin kahdessa viikossa 168 tartuntaa.

Suomessa on raportoitu 121 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 2 799. Se on 156 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja todettiin 2 955.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut 2,28 miljoonaa suomalaista eli 41 prosenttia väestöstä. Rokotettujen määrä on kasvanut eilisestä 18 500:lla. Kaksi annosta saaneita on 375 000 eli noin 7 prosenttia väestöstä.

Valtaosa kahden viikon tartunnoista eli 1 300 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa, jossa myös asuu suuri osa Suomen väestöstä. Varsinais-Suomessa todettiin lähes 300 tartuntaa ja Päijät-Hämeessä liki 200.

Väkilukuun suhteutettuna koronaviruksen ilmaantuvuusluku, eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa 100 000:ta asukasta kohden, on selvästi suurin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se oli 218. Edellisellä kahden viikon tarkastelujaksolla ilmaantuvuusluku oli 8. Koska ilmaantuvuusluku lasketaan väkiluvun perusteella, Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuuden suureen nousuun riitti koronatapausten kahden viikon määrän kasvu 6 tapauksesta 168 tapaukseen.

Yli sadan ilmaantuvuuslukuun pääsevät vain Kanta-Hämeen (109) ja Päijät-Hämeen (105) sairaanhoitopiirit. Koko maan ilmaantuvuusluku on 51.

Tartuntojen viikkomäärät ovat nyt suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden loka–marraskuun vaihteessa eli noin 1 400–1 500 viikkotartunnan luokkaa. Tautihuipusta on tultu tuntuvasti alaspäin, sillä pahimmalla tähänastisella viikolla maaliskuun alkupuoliskolla tartuntoja kirjattiin yli 4 900.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on Suomessa todettu pandemian aikana 91 526.