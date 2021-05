Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 156 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu 121 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 2 799. Se on 156 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja todettiin 2 955.

Eniten uusia tartuntoja raportoitiin sunnuntaina Helsingissä. Viruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on ollut viimeisen kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohden 50,7.

Tartuntojen viikkomäärät ovat nyt suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden loka–marraskuun vaihteessa.

Koko epidemian aikana koronatartuntoja on todettu Suomessa 91 526.

Juttu päivittyy.