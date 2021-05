Kirkkohäitä varataan kesäksi koronasta huolimatta – ”Ihmisillä on patoutunutta naimisiin­meno­halua”

Suosituimpien kirkkojen varauskalenterit ovat varsin täynnä, etenkin loppukesä on himoittua vihkiaikaa.

Korona-ajan epävarmuus ei ole hillinnyt avioliittoon mielivien parien halua astella papin eteen tulevana kesänä. Esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Oulussa suosituimpien vihkikirkkojen varauskalenterit ovat jo melko täynnä, eikä kokonaistilanne juurikaan poikkea koronaepidemiaa edeltävistä kesistä.

– Ihmisillä on patoutunutta naimisiinmenohalua, mikä näkyy myös pop up -vihkihetkien suosiossa, sanoo tuomiorovasti Satu Saarinen Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta.

Tuomiokirkko on Oulussa Oulujoen kirkon ohella suosituin vihkikirkko, eikä vihkivarausten määrä ole Saarisen arvion mukaan aiemmasta ainakaan vähentynyt. Koko Oulun seurakuntayhtymän alueella on vuosittain vihkimisiä viitisensataa, sanoo rekisterinjohtaja Veijo Koivula. Merkittävä osa näistä ajoittuu juuri kesäaikaan.

– Viime keväänä avioliiton esteiden tutkinnassa mentiin tässä vaiheessa numerossa 227 ja nyt määrä on 299, Koivula sanoo ja lisää, etteivät luvut ole täysin vertailukelpoisia, mutta niistä voi tulkita, että hienoista kasvua on tapahtunut.

Uusi pari kirkkoon tunnin välein

Myös Helsingissä ja Turussa kesän varaustilanne näyttää ainakin vielä tässä vaiheessa varsin normaalilta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varaussihteerin Jaana Wellenius-Tollanderin mukaan kesäkaudelle on tähän mennessä tehty noin 250 vihkimistä ja avioliiton siunausta koskevaa varausta. Suosituin vihkikirkko Turun seudulla on Mikaelinkirkko.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta puolestaan kerrotaan, että varauksia on kertynyt tälle vuodelle yli 180, mikä on käytännössä saman verran kuin toissa vuonna. Tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluvat muun muassa sellaiset hyvin suositut kirkot kuin Helsingin tuomiokirkko, Suomenlinnan kirkko ja Vanha kirkko.

– Lauantait ovat suosituimpia vihkipäiviä. Kesälauantaisin tyypillisesti tunnin välein astelee uusi pari kirkkoon, sanoo vs. kirkkoherra Maija Kuoppala.

Harva haluaa luontovihkimistä

Juhannus on ollut aikoinaan varsin suosittu ajankohta viettää häitä, mutta näin ei ole enää. Muutoinkin häät ovat siirtyneet kirkon työntekijöiden mukaan yhä enemmän alkukesältä myöhäisempään ajankohtaan. Monissa seurakunnissa vilkkain sesonki ajoittuu nyt heinä- ja syyskuun välille.

Vaikka vihkimisiä voidaan toimittaa muuallakin kuin kirkkorakennuksissa, kuten Ruissalon metsäkirkossa, Aurajoen rannalla tai vaikkapa laivan kannella Helsingin edustalla, moni morsiuspari suosii edelleen perinteistä kirkollisen tilan kaavaa alttareineen ja urkuineen.

Korona-aikana, kun viranomaisohjeet ja erilaiset suositukset ovat rajoittaneet hääseurueiden kokoa, vihkimisiä on usein myös striimattu etänä oleville läheisille ja ystäville tai videoitu myöhempää hääjuhlaa varten.

Rajoitukset varsin tiukat

Niin Helsingissä, Oulussa kuin Turussakin on ollut voimassa varsin tiukat rajoitukset kirkollisten toimitusten, kuten vihkimisten, osallistujamäärille. Esimerkiksi nyt toukokuussa Helsingissä on noudatettu kuuden ja Turussa kymmenen hengen sääntöä. Oulussa on ollut perjantaista alkaen 50 hengen rajoitus tai kahden metrin turvaväli tilan niin salliessa. Aiempi raja oli 20 henkeä.

Kun vihkimisiin on otettu väkeä, lukuihin ei ole laskettu mukaan esimerkiksi pappia eikä kanttoria. Lisäksi osallistujien maksimimäärä on voitu tapauskohtaisen harkinnan perusteella ylittää, jotta kaikki lähimmät omaiset ovat päässeet paikalle.

Suuremmissa kirkoissa vihkimisiin on voinut päästä mukaan hyvin isokin seurue, kun ihmiset on pystytty tilojen puolesta pitämään selkeästi erillään. Esimerkiksi Oulun tuomiokirkko on iso ristikirkko, johon mahtuu normaalisti 1 200 ihmistä.

– Nyt uusimman ohjeistuksen mukaan saamme ottaa kirkkoon väkeä kahden metrin turvavälit huomioiden. Näin meille mahtuu noin 120–180 ihmistä riippuen vähän siitä, miten saman seurueen ihmiset sijoittuvat lähelle toisiaan turvavälien puitteissa, tuomiorovasti Saarinen kertoo.

Ilmassa odottava tunnelma

Vaikka varauskalenterit näyttävätkin tällä hetkellä suosituimmissa kirkoissa olevan jo varsin hyvin täytettyjä, kirkossa ei ole kuulutettu, että kaikki vihkimiset todella toteutuvat. Esimerkiksi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa varauskalenteri näytti vs. kirkkoherra Kuoppalan mukaan myös viime vuonna varsin samanlaiselta kuin nyt, kunnes ihmiset alkoivat hiljalleen perua aikoja. Myös monissa muissa seurakunnissa korona ja siihen liittyvät rajoitukset saivat viime vuonna ihmisiä perumaan ja siirtämään jo sovittuja vihkiaikoja esimerkiksi tälle kesälle.

Toisin kuin viime kesänä, nyt ilmassa tuntuu olevan kirkon työntekijöiden mukaan enemmän sitä henkeä, että naimisiin mennään vaikka vähän pienemmälläkin todistajajoukolla.

Vanajanlinnassa reippaasti peruutuksia

Hotelli Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa puolestaan hääkesä näyttää ainakin tällä hetkellä aika synkeältä. Toimitusjohtaja Marko Majamäen mukaan Vanajanlinnassa oli kaikki viikonloput maaliskuun loppupuolelta lokakuun loppuun varattu, mutta koronatilanteen ja -rajoitusten synnyttämän epävarmuuden vuoksi tilaisuuksia on peruttu. Juhlia ei haluta järjestää, kun ihmiset eivät tiedä, miten rajoitusten puolesta voi toimia eli esimerkiksi mihin aikaan anniskelun tai ruokailun pitää hääjuhlassa loppua.

Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset tiukentuivat Kanta-Hämeessä viimeksi perjantaina.

– Meillä on tällä hetkellä tiedossa 13 häät eli noin puolet häistä on peruttu, Majamäki sanoo.

Hänen mukaansa jäljellä olevat häät painottuvat loppukesään, jolloin koronatilanteen voisi ajatella jo olevan toinen. Vanajanlinnassa on tapana, että päivän aikana on vain yhdet häät ja tavallisesti hääseurue myös yöpyy paikan päällä.

– Yleensä häissä on noin 100–150 ihmistä, ja meillä on sen verran isoja tiloja, että sinne voidaan ottaa tällainen määrä ihmisiä sisään niin, että hyvät turvavälit säilyvät.