Hovioikeuden mukaan pelkkä ylinopeus ei tee teosta törkeää.

Vuonna 1982 syntynyt mies painoi ohitustilanteessa kaasua reippaammin Viitostiellä lokakuun lopulla 2019. Ohitus tapahtui Iisalmen kohdalla, jossa tie on pätkän matkaa nelikaistainen. Ohituksen havainnut poliisipartio mittasi auton nopeudeksi satasen rajoitusalueella 157 kilometriä tunnissa.

Tai oli kilometrejä tutkassa hieman enemmän, mutta nuo lukemat jäivät voimaan virallisiin papereihin poliisin tekemien varmuusvähennysten jälkeen. Etelän suuntaan matkanneen ohittajan perään suunnannut poliisipartio sai autoilijan pysäytettyä muutama kilometri myöhemmin.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen joulukuussa 2020 törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 50 päiväsakkoon. Hovioikeuteen tuomiosta valittanut mies vetosi siihen, että kyseessä oli tavallinen liikenneturvan vaarantaminen, koska olosuhteet olivat hyvät ja rajua ylinopeutta oli vain ohituksen ajan.

Tuoreessa tuomiossa Itä-Suomen hovioikeus kallistui hieman yllättäen ylinopeutta ajaneen miehen kannalle.

– Pelkkä ylinopeus ei siten välttämättä tee teosta törkeää, vaan teon vakavuutta arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös muihin teon olosuhteisiin, hovioikeus perustelee ratkaisuaan.

Hovioikeus totesi miehen syyllistyneen pelkkään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen rajusta ylinopeudesta huolimatta. Hovioikeus pudotti miehelle määrättyjen päiväsakkojen määrän 40:een, joka hänen tuloillaan teki 1 440 euroa.

– Ylinopeus on kuitenkin tapahtunut ohitustilanteessa moottoritiehen verrattavissa olevalla tieosuudella, jossa on kaksi samansuuntaista, vastaantulevan liikenteen ajokaistoista erotettua ajokaistaa, jolloin vaaraa vastaantulevasta liikenteestä ei ole ollut. Ajo on tapahtunut valoisan aikaan ja keliolosuhteet ovat olleet hyvät. Kerrotut olosuhteet huomioon ottaen riski liikenneonnettomuudesta ei ole ollut niin merkittävä, hovioikeus toteaa tuomiossaan.

Yksimielinen asiaa käsitellyt oikeuden kokoonpano ei ollut. Yksi hovioikeudenneuvoksista olisi tuominnut miehen käräjäoikeuden törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Jättämässään lausunnossa eri mieltä ollut oikeuden jäsen muistutti, että oikeuskäytännössä 50 km/h oleva ylinopeus on katsottu olevan omiaan aiheuttamaan vaaraa.

– Hän (autoilija) on ylittänyt sallitun enimmäisnopeuden 57 kilometrillä tunnissa. Hänen käyttämänsä ylinopeus on siten ollut huomattava, hovioikeudenneuvos ilmaisi kantanaan.

– Asiaa ei ole syytä arvioida toisin sillä perusteella, että sanotulla ylinopeudella ajaminen ei ole teonkuvauksen mukaankaan ollut pitkäaikaista, eri mieltä olleessa lausunnossa kirjoitetaan.