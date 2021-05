Valtaosa kauppakeskusten asiakkaista piti maskia kasvoillaan.

Suomalaiset ovat maskikansa.

Maskissa on miehen ja naisen kunnia.

Vaikka kevään korvalla on julkisuudessa yhä innokkaammin keskusteltu koronan exit-strategioista, kansalaiset istuvat ja kulkevat edelleen maskit tunnollisesti kasvoilla niin liikennevälineissä kuin ostoskeskuksissa.

Perjantaina se ei ollut junissa mahdollista, koska junat eivät kulkeneet. Niinpä Ilta-Sanomat tutustui maskitilanteeseen perjantaina illansuussa kahdessa helsinkiläisessä ostoskeskuksessa, Itäkeskuksen Itiksessä ja Keski-Pasilan Triplassa.

Triplaa.

Itiksessä maskia käytti käytävillä kulkijoista arviolta 90 prosenttia, olkoonkin, että satunnaisesti ja hetkellisesti saattoi joutua keskelle rypästä, jossa lukusuhteet olivat keikahtaa ympäri.

Triplassa maskipeitto oli vieläkin parempi, noin 95 prosenttia.

Luvut saattavat olla hiukan yläkanttiin, mutta eivät kovin paljon.

Itiksen maskimaisemaa.

Itiksessä huomaa, ettei ole tiettyä ihmisryhmää, jotka eivät käytä maskia. On keski-ikäisiä miehiä, on nuoria naisia, on kantasuomalaisia, on maahanmuuttajia.

Itistä.

Arto pitää maskia lähinnä taskussaan, koska ei pidä sen käyttämistä terveellisenä.

Rami ei pysty käyttämään maskia, koska nenän kautta hengittäminen on silloin vaikeaa.

Tässä kootut selitykset:

– Ai sori, mulla oli äsken maski Lidlissä, mä käytän kyllä (nuori nainen).

– Minun on vaikea hengittää maskissa, nenä menee aina tukkoon, ja enimmäkseen liikun omalla autolla (Rami).

– Se on taskussa, käytän jos on pakko, harvoin pidän. Se tuhoaa aivosoluja. Hyvin olen tullut toimeen (Arto Leskinen).

– Korona on kaikkien aikojen suurin huijaus (Sami).

– Käytän, unohdin autoon (nuori mies jonka tyttöystävä käytti).

– Ei sattunut mukaan (nuori mies).

– Sama syy (nuoren miehen kaveri, myös nuori mies).

– Mulla on taskussa (nuori mies).

Nedim ja Katarina pitävät maskipuotia Triplassa. Kauppa on hiljentynyt.

Triplassa maskikauppias Nedim myy puolisona Katarinan kanssa maskeja pienen tiskin takaa. Puoti on ollut pystyssä vuoden.

Myynti on hiljentynyt. Maskibisneksen kulta-ajat ovat takana päin, mutta kauppa käy edelleen, olkoonkin, että ei kuin siimaa.

– Alkuaikoina saattoi mennä 40 pakettia päivässä, enää 20–25 pakettia, Nedim kertoo.

Suosituin väri on musta. Musta on maskien uusi valkoinen.

– Black is number one, Nedim vakuuttaa.

– Eniten ostavat vanhemmat ihmiset ja naiset, nuoret käyttävät vähemmän, Nedim arvioi asiakkaidensa ikä- ja sukupuolihaitaria.

Yleisvaikutelmana todettakoon, että mikäli koronan kukistaminen olisi Suomessa kiinni maskien käyttämisestä julkisilla paikoilla, korona olisi jo kukistunut.

Suomalainen on kuin juna, lähtee hitaasti liikkeelle, viihtyy kiskoilla eikä hevin käänny.