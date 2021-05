Poliisin mukaan asiasta on käynnistetty esiselvitys, jonka jälkeen tullaan käynnistämään esitutkinta.

Alaikäisen nuoren epäillään tulleen aiemmin tällä viikolla Vantaalla nuorisojoukon pahoinpitelemäksi.

Yleisjohtaja Jere Pääkkönen Itä-Uudenmaan poliisista vahvistaa, että poliisille on kirjattu rikosilmoitus kuvatunlaisesta tilanteesta.

Alaikäiseen tyttöön kohdistuneita tilanteita on rikosilmoituksen mukaan ollut kaksi, ensimmäinen tämän viikon tiistaina ja toinen päivää myöhemmin keskiviikkona.

– Asianomistajan kertoman mukaan tässä on isompi nuorisojoukko, arviolta 10–15 henkilöä, ahdistelleet, potkineet ja nimitelleet asianomistajaa. Ja tätä on kuvattu. Isompi porukka on kimpassa osallistunut tähän yhden asianomistajan ahdisteluun. On potkittu ja uhkailtu, Pääkkönen avaa asiaa alkutietojen perusteella.

Tilanteet tapahtuivat eri paikoissa Tikkurilan suuralueella Vantaalla. Rikosilmoituksen mukaan toisena tapahtumapaikkana oli kauppa- ja matkakeskus Dixin ympäristö Tikkurilassa.

Yleisjohtaja kertoo, että asiasta on käynnistetty esiselvitys, jonka jälkeen esitutkinta tullaan käynnistämään. Pääkkösen mukaan alustavina rikosnimikkeinä asiassa on tällä hetkellä pahoinpitely ja laiton uhkaus.

Enempää poliisi ei tapausta selvitysten alkuvaiheessa avaa.