Lordin viisuvoitto vuonna 2006 toi ihmiset kaduille ja toreille. Vastaavaa juhlintaa ei kuitenkaan nyt suositeta koronaepidemian takia.

Suomen euroviisuedustajalle Blind Channelille on povattu vedonlyöjien tahoilta menestystä lauantaisessa finaalissa. Suomen edellinen ja toistaiseksi ainoa viisuvoitto vuonna 2006 sai ihmiset hurmion partaalle ja kokoontumaan sankoin joukoin ympäri Suomen.

Jos voitto sattuisi osumaan Suomen kohdalle, pitäisi torille säntäämistä kuitenkin yhä välttää. Näin sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkärin sijainen Teppo Heikkilä. Turhia kontakteja on hänen mukaansa edelleen syytä karttaa.

– Tämän hetken käsityksen mukaan ulkotiloissa riski sairastua on pienempi kuin sisätiloissa, mutta ei se olematon riski ole. Perusviesti on koko epidemian ajan ollut, että pitää välttää mahdollisuuksien mukaan turhia kontakteja.

– Jos pitää olla ihmisten ilmoilla, täytyy pitää turvavälit sekä käyttää kasvomaskeja, ja ulkona on turvallisempaa kokoontua kuin sisätiloissa. Nämä perusohjeet pätevät edelleen myös viisuhuumassa.

Helsingissä mahdollisten voitonjuhlien takia ei ole viestintäjohtaja Liisa Kivelän mukaan tehty erityisjärjestelyjä. Hänkin kehottaa ihmisiä noudattamaan terveysturvallisuusohjeita.

– Olisi hienoa, jos Suomi voittaa euroviisut, mutta kyllä pitäisi kaikille olla selvää millaisia tilanteita pitäisi välttää, kun halutaan koronatilanne parempaan suuntaan ja rajoituksista eroon. Ulkotiloissa on sinällään kuitenkin pienempi riski, kuin sisätiloissa. Jos ihmiset lähtisivät turuille ja toreille, ulkotila on sisätilaa parempi.

Lipsahduksen riski on olemassa

Kansanjuhlien mahdollista vaikutusta alueelliseen koronatilanteeseen voi Heikkilän mukaan seurata muun muassa Rauman Lukon mestaruusjuhlinnan jälkeen.

– Olemme seuranneet sitä, millaisia seurauksia näillä juhlilla on. Näiden kansanjuhlien seuraukset selvinnevät ensi viikon aikana. Olemme toki huolissaan näistä.

– Koronataudin luonne on sellainen, että minkä tahansa tilanteen seuraamukset selviävät vasta noin 1–3 viikossa. Taudin itämisaika on sen verran hidas.

Husissa ollaan Heikkilän mukaan jossain määrin huolissaan suurista kokoontumisista. Epidemiatilanteen helpottumisesta huolimatta Uusimaa on edelleen leviämisvaiheessa.

– Meillä oli ajanjakso, jolloin tartunnat laskivat merkittävästi, mutta viimeisten muutamien päivien aikana tartuntojen lasku on pysähtynyt. Riski on, että näissä erilaisissa suojautumistoimenpiteissä lipsahdetaan liikaa, jolloin tartunnat lähtevät jälleen kasvuun.

MM-juhlista ei vielä päätöstä

Seuraavat suuret mahdolliset ihmisten kokoontumiset siintävät jo kesäkuun alussa jääkiekon MM-kisojen sekä kesäkuun puolivälissä alkavien jalkapallon EM-kisojen merkeissä. Molempiin on kuitenkin Kivelän mukaan sen verran matkaa, ettei Helsingin kaupunki ole vielä ryhtynyt sen suurempiin toimenpiteisiin.

– Seuraamme joka viikko sitä, mihin epidemiatilanne etenee. Vielä ei pysty ennustamaan, mikä on epidemiatilanne esimerkiksi kuukauden päästä. Skenaarioita voi tehdä, mutta tarkan ennustuksen tekeminen siitä, mikä tilanne on, on vaikeaa. Sitä pitää seurata ja arvioida lähempänä.