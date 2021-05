Presidenttiparin lemmikkikoira menehtyi perjantaina.

Tasavallan presidentin kanslia julkaisi lauantaiaamuna Twitterissä tiedon, että presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lemmikkikoira Lennu oli menehtynyt perjantaina pahanlaatuisen aivolisäkekasvaimen seurauksena.

Jenni Haukio ja Lennu presidenttivaalin kampanjatilaisuudessa Helsingin Munkkivuoressa 2012.

Rouva Haukio julkaisi Twitterissä hetkeä myöhemmin sydäntä särkevän viestin.

– Lennu 2011–2021. Jos kiinni rakkautemme syvyydestä, sinä olisit elänyt ikuisesti, Haukio kirjoitti ja lisäksi viestiin kaksi sydänviestiä.

Presidentti Niinistö kirjoitti Facebookissa lähes samat sanat.

– Suru on pohjaton, hän lisäsi.

Lennu oli syntynyt vuonna 2011.

Presidentti Niinistö täytti 70 vuotta elokuussa 2018. Niinistö julkaisi tuolloin Twitter-tilillään puhekuplilla varustetun kuvan, jossa hän istuu ja pitelee sylissään Aaro-poikaa ja Lennu-koiraa.

Presidenttipari piti viime vuodet Lennun poissa julkisuudesta tietoisesti. Lennu oli rodultaan bostoninterrieri, jolla on useita terveysongelmia. Niille ominaista on lyhytkuonoisuus. Lyhyt kuono voi aiheuttaa koiralle hengitysvaikeuksia, jotka korostuvat lämpimällä säällä ja fyysisen aktiviteetin aikana. Lyhytkuonoisilla koiraroduilla on usein muitakin terveysongelmia.

Presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio Lennu-koiransa kanssa toivottivat yleisön tervetulleeksi Presidentinlinnan avoimien ovien päivään, joka keräsi valtavasti yleisöä syyskuussa 2015.

Niinistö kertoi Ylelle taannoin, että juuri rodun terveysongelmien vuoksi pariskunta on päättänyt pitää Lennun poissa julkisuudessa. Sekä Niinistö että Haukio ovat kertoneet, että eivät tienneet rodun terveysongelmista Lennua hankkiessaan.

Haukio otti viime syksynä Seura-lehden kolumnissaan kantaa sellaista rodunjalostusta vastaan, joka tapahtuu ulkonäon ehdoilla ja eläimen terveyden vaarantaen.