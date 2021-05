Viheliäistä hiivasientä on löydetty ensimmäistä kertaa Suomesta – tietyille ihmisille erityisen vaarallinen

Hiivasieni löydettiin Suomessa sairaalahoidossa olleelta potilaalta, joka oli matkaillut Intiassa. Ylilääkäri kertoo, millaisia vaaroja sieneen liittyy.

Vastustuskykyinen Candida auris -hiivasieni on aiheuttanut sairaalaepidemioita eri puolilla maailmaa jo vuosien ajan. Nyt viheliäistä sientä on havaittu ensimmäistä kertaa myös Suomessa.

Vastustuskykyinen Candida auris -hiivasieni on aiheuttanut sairaalaepidemioita eri puolilla maailmaa jo vuosien ajan.

Nyt viheliäistä sientä on havaittu ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Se saapui matkustajan mukana Intiasta. Potilasta hoidettiin kansallisten torjuntaohjeiden mukaan, ja jatkotartuntojen mahdollisuus pystyttiin estämään.

Kyseessä on kuitenkin eri sieni kuin viime viikkoina uutisoitu ”musta sieni”, jota on tavattu viime aikoina erityisesti Intian koronaviruspotilailla.

Candida auris - hiivasienen aiheuttama infektio on hengenvaarallinen heikkokuntoisille potilaille.

– Jos tämä hiiva tekee oikein vakavan infektion, niin se tapahtuu yleensä silloin, kun vastustuskyky on heikentynyt joko lääkityksestä tai vaikean leikkauksen takia, kertoo Fimlabin kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Risto Vuento.

Candida Auris -hiivasieni on aiheuttanut maailmalla laajoja sairaalaepidemioita.

Infektio voi päätyä verenkierron kautta koko elimistöön.

– Mikäli hiiva kasvaa veriviljelyssä, se tarkoittaa usein yleistynyttä infektiota. Hiiva voi aiheuttaa koko kehon infektion, kun se kiertää verenkierrossa. Se voi aiheuttaa myös paikallisia infektioita, esimerkiksi vatsan alueella tai keuhkoissa, se riippuu ihan tilanteesta.

Asiantuntijoiden mukaan jopa puolet verenkiertoinfektion saaneista potilaista kuolee kolmen kuukauden kuluessa tartunnasta.

Sen sijaan perusterveille ihmisille hiivasieni ei Vuennon mukaan todennäköisesti aiheuta komplikaatioita.

Candida auris -sieni voi tarttua esimerkiksi hoito- ja tutkimusvälineiden välityksellä tai henkilöstä toiseen. Hiivasienien leviämistä ehkäistään normaalien hygieniatoimenpiteiden avulla.

Candida auris -sieni on siinä mielessä hankala, että se on usein vastustuskykyinen yleisesti käytössä oleville hiivasienilääkkeille. Lisäksi se kykenee muista hiivoista poiketen tarttumaan potilaasta toiseen joko suoraan esimerkiksi käsien välityksellä tai epäsuorasti esimerkiksi sairaaloiden pinnoilta.

– Hiivoja ei joitakin lajeja lukuun ottamatta ole aiemmin pidetty mahdottoman tarttuvina. Tässä selvästi nähdään se, että se siirtyy henkilöstä toiseen, Vuento toteaa.

– Ongelmaksi se tulee silloin, jos se pesiytyy sinne hoitoympäristön rakenteisiin, niin siinä on aikamoinen homma, että millä se saadaan sieltä hävitettyä.

Hiivasieni on harvinaisen sitkeä. Esimerkiksi New Yorkissa brooklyniläisessä sairaalassa jouduttiin repimään kattoverhoilu ja lattialaatat erään tartunnan saaneen potilaan huoneesta.

Myös ”mustana sienenä” tunnettu mukormykoosi on Vuennon mukaan hankala tapaus.

– Tämäkin sieni on näille sienilääkkeille kohtalaisen resistentti ja hoidollisesti hankala, ja jos siellä on vaikea perustilanne taustalla, niin hoitaminen on sitten hankalaa.

Ensimmäinen Candida auris -tapaus saapui Suomeen Intiasta.

Suomalaisilla on suurin riski saada Candida auris -hiivasieni matkoilla, erityisesti jos joutuu matkalla sairaalahoitoon.

– Jos ihminen joutuu riskialueilla sairaalaan, niin riski on olemassa. Normaaleilla turisteilla ei ole samanlaista riskiä, Vuento sanoo.

Eniten C.auris -tapauksia on ollut Intiassa, Väli-Amerikan maissa, Etelä-Afrikassa, Israelissa ja Omanissa. Euroopassa on ollut kaksi laajempaa C.auriksen aiheuttamaa epidemiaa, toinen Espanjassa ja toinen Isossa-Britanniassa. Ensimmäinen tapaus löydettiin vuonna 2009 Japanissa potilaan korvakäytävästä otetusta näytteestä.

– Välillä Suomessa ajateltiin, että se ei meille tulisi, eli sillä tavalla tämä oli vähän ikävä yllätys, että näin kävi. Mutta jos matkailu lähtee tästä elpymään, niin nämä ovat niitä lieveilmiöitä, jotka siihen matkailun avartavaan vaikutukseen liittyy. Sillä lailla tämä on tässä hiivamaailmassa uudentyyppinen vastus, Vuento toteaa.

Hiivasieni voi aiheuttaa vakavia yleisinfektioita ja erityisesti sairaala- ja laitoshoitopotilaille, joilla on vakavia perussairauksia.

Vuento ei kuitenkaan usko, että vaarallinen hiivasieni lähtee leviämään Suomessa.

– Meillä on ollut tiedossa, että riski on olemassa, ja kun potilas on tutkittu, niin tartuntaketju on päästy katkaisemaan yhteen henkilöön. Tällä hetkellä tämä yksittäistapaus ei muodosta riskiä, mutta totta kai on aina olemassa riski, varsinkin kun matkustetaan.

– Jatkossakin tällaisia saattaa tulla, mutta näkisin, että Suomessa järjestelmä toimii. Eli pyritään ennakoimaan tällaiset tapaukset ja otetaan seulontaviljelyt. Jos hiivasientä löytyy, niin päästään rajaamaan se tilanne ennen kuin se pääsee leviämään sen enempää. Valmistautuminen näihin asioihin ennakolta toimii minusta hyvin.

Vuennon mukaan lämpötilalla ei Suomessa ole vaikutusta vakavien sieni-infektioiden leviämiseen.

– En näe, että sillä kesällä tai talvella on vaikutusta. Ylipäätään näitä vakavia sieni-infektioita on Suomessa vähän, niin en usko, että tämä meidän olosuhteissa kauheasti heilahtaa jos on vähän lämpimämpi tai vähän kylmempi kesä.