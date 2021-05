Mökkireissun kaltainen meno ei ole pätevä syy siirtää jo kertaalleen sovittua tehosterokotteen antoajankohtaa.

Koronarokotteen toisen annoksen antamisajankohdalla säätäminen ruuhkauttaa terveydenhuoltojärjestelmää ja uhkaa hidastaa rokotusohjelman etenemistä.

Moni koronarokotteen ensimmäisen piikin saanut on havahtunut huomaamaan tehosteannoksen antoajankohdan osuvan kesäloman vieton kannalta huonoon ajankohtaan ja haluaisi vaihtaa aikaa.

Koronarokotteen tehosteannos annetaan 12 viikkoa ensimmäisen piikin jälkeen. Antoajankohta kirjataan ensimmäisen rokotusannoksen antamisen yhteydessä.

Jo sovitun ja järjestelmään kirjatun rokotusajan vaihtaminen ei kuitenkaan ole terveydenhuollon näkökulmasta niin yksinkertaista.

– Nyt ihmisille eivät käykään nämä rokotusajat, vaan he haluavat siirrellä niitä. Se ruuhkauttaa meitä ihan hirveästi. Seinäjoen kaupungin johtava ylilääkäri Tiina Perä totesi sanomalehti Ilkka-Pohjalaisessa.

Perän mukaan lomamatka tai mökkireissu ei ole peruste jo annetun rokoteajan peruuttamiselle.

Perän mukaan pienemmillä paikkakunnilla rokotusaikojen peruuttelu ja uudelleenvaraaminen voi vielä onnistuakin, mutta jo Seinäjoen kokoisessa kymmeniätuhansia rokoteannoksia jakavassa kaupungissa se johtaa kaaokseen.

Ilkka-Pohjalainen kertoo myös, että Vaasan kaupungin ylilääkärin Heikki Kaukorannan tiedossa on, että rokoteaikoja on koitettu siirtää ja tämä aiheuttaa henkilökunnalle ylimääräistä työtä. Hänen mukaansa jo annettuja rokoteaikoja ei kuitenkaan Vaasassa juurikaan siirretä.

Vaasan kaupungin ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Turun kaupunki on pyrkinyt korostamaan, että sovituista rokotusajoista on pidettävä kiinni. Turusta kerrotaan, että aikojen siirtämisestä on kyselty, mutta ei ruuhkaksi asti.

– Sitä on jonkin verran kyselty, kertoo tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

– THL ohjeisti sen niin, että jos rokotusajalle ei pääse siksi, että on vaikka mökillä, eli on niin sanottu vapaaehtoinen syy, niin silloin käytännössä rokotus siirtyy myöhäisempään aikaan, mutta tämä tarkoittaa, että sen teho heikkenee. Siksi on tärkeää tulla ottamaan rokote oikeaan aikaan, hän jatkaa.

Ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Etelä-Karjalan Eksoten alueella uskotaan, että rokoteaikojen varaamiseen voi vaikuttaa myös se, että moni odottaa rokotteen saamista yksityisen työterveyshuollon kautta.

– Voi olla, että ihmiset katsovat, että otanko rokotteen nyt vai vähän myöhemmin. Kesälomilla ja kesälomasuunnitelmilla voi olla vaikutusta, että mihin ajankohtaan haluaa varata rokotusajan, kun toisen rokotteen väli on 12 viikkoa, vastaava hoitaja Sari Kuito sanoi jo aiemmin Ilta-Sanomille.

Espoossa ei olla törmätty rokoteaikojen siirtotoiveisiin. Avatut rokotusajat sen sijaan menevät kuulemma kuin kuumille kiville.

– Oma näkemykseni on, että kun pääkaupunkiseutu on ollut pitkin kevättä epidemiamyrskyn silmässä, niin ihmiset ovat aika malttamattomina odottaneet tilanteen purkautumista ja näkevät rokotteiden olevan siihen selvä väylä, sanoo avosairaanhoidon johtava ylilääkäri Anu Mustakari.

Hän uskoo, että aivan kaikki espoolaiset, jotka ovat ensimmäisen rokoteannoksen saaneet, eivät heti varanneet aikaa toiselle annokselle vaan odottivat kesäsuunnitelmien selventymistä. Hänen mukaansa Espoossa rokotteet etenevät hyvässä tahdissa kesäkauden alkaessa.

– Ollaan iloisia siitä, että vaikka kesälomakaudelle ollaan menossa, niin halukkuus rokotteiden hankkimiseen on havaittavissa. Vahvana kannustimena rokottautumiseen uskoisin olevan toive yhteiskunnan avautumisesta, Mustakari toteaa.

Tampereella rokotusaikojen siirtelystä ei ole vielä muodostunut ylimääräistä ruuhkaa, mutta tietynlaisesta lieveilmiöstä voidaan puhua. Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio haluaa muistuttaa, että rokotesuoja ei ole täysi ennen kuin molemmat annokset on otettu. Hän huomauttaa, että rokotteet kohdistetaan sen mukaan missä ja milloin ensimmäinen annos on otettu.

– Jos ihmiset alkavat siirtelemään rokoteaikoja, niin joltakin viikolta jää rokotteita ja rokoteaikoja käyttämättä, kun toiselle viikolle tulee ruuhka eikä kaikkia saada rokotettua. Ei ole reilua, jos jonkin siirron takia toisten rokotteet viivästyvät. Siinä käy sellainen lumipallo-efekti, Aikio sanoo.

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio.

Hänen mukaansa käytännössä linja on se, että rokoteaikaa voi siirtää ainoastaan sairastapauksen sattuessa. Hän arvioi, että jos esimerkiksi heinäkuun viimeiselle viikolle sovittuja rokoteaikoja aletaan siirtämään seuraaville viikoille, niin silloin eivät rokottajat eivätkä rokotteet riittäisi.

– Tämä on sellainen ylimääräinen lieveilmiö meidän ajanvarauksissa. Meillä ei ole erillistä sähköistä ajanvarausjärjestelmää tehosterokotusaikojen vaihtamiseen. Meidän on pakko mennä tässä tilanteessa niin sanotusti pala palalta. Se pitäisi tehdä puhelinajanvarauksen kautta, ja meillä on nyt isot ikäluokat rokotusvuorossa, jotka toki varaavat myös sähköisesti, mutta myös soittamalla.

– Täytyy sanoa, että meillä on siis ajanvaraus aika ruuhkautunut kaiken kaikkiaan, eikä siihen toivota yhtään tällaisia vaihtopuheluita. Toivotaan, että esimerkiksi tällaiset rokoteajanvaihtopuhelut eivät nyt hidasta ikäryhmien rokottamista, niin että kaikki saavat sen ensimmäisen rokotteen, ja vasta sitten voidaan säätää niitä kakkosrokotteita, Aikio huomauttaa.

Koronarokotteen tehosteannokset mRNA-rokotuksissa, kuten Pfizer tai Moderna, on otettava 12 viikon jälkeen ensimmäisestä annoksesta. Vastaavasti AstraZenecan rokotteissa suositusväli on 8–12 viikkoa. Tämä tarkoittaa, että yli 65-vuotias, joka on saanut AstraZeneca rokotteen, voisi halutessaan pyytää aikaisempaa tehosterokoteaikaa. Siinä tapauksessa hän ei kuitenkaan voisi vaihtaa tehosteannosta AstraZenecasta esimerkiksi Pfizeriin.