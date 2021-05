Yle: Kiuru valmis höllentämään rajoituksia – ”Tapahtumien järjestäminen mahdollistuisi”

Ministeri Kiuru kertoi Ylen haastattelussa, että hallituksen muutokset koronastrategiassa sallisivat tapahtumien järjestämisen kaikkialla Suomessa tietyt ehdot huomioon ottaen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi Yleisradion haastattelussa, että hallituksen esitykset koronarajoitusten purkamisista ovat valmiina ja lähdössä lausuntokierrokselle. Päätöksiä olisi tulossa ensi viikolla.

Muutokset koskisivat etenkin erilaisten tapahtumien järjestämistä. Tapahtumia olisi kesäkuusta lähtien mahdollista järjestää eri puolilla maata tautitilanteesta riippuen.

Ilta-Sanomat kertoi eilen hallituksen suunnitelmista keventää koronarajoituksia.

Perustasolla olevilla alueilla periaatteessa kaikkien tapahtumien järjestäminen tehtäisiin Kiurun mukaan mahdolliseksi eikä edes maskipakkoa olisi. Myös leviämisalueella sallittaisiin ainakin ulkotapahtumat.

– Olemme esittäneet tiistaina hybridistrategian päivittämistä niin, että myös leviämisalueella tapahtumien järjestäminen mahdollistuisi, kunhan 50 hengen lohkoissa ulkotiloissa tätä toimintaa järjestettäisiin. Silloin ei tule myöskään kokoontumiskattoa, Kiuru sanoi Ylelle.

Tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että niillä alueilla, joilla koronatilanne on pahin, rajoitettaisiin tapahtumien yleisömäärä 50 henkilöön, mutta suurissa tapahtumissa yleisö voitaisiin jakaa 50 hengen lohkoihin.

Kiurun mukaan esitys on tehty jo tiistaina, ja muut sosiaali -ja terveysasioista vastaavat ministerit ovat tietoisia esitetyistä muutoksista. Uusista, tapahtuma-alaa koskevista suosituksista päätetään, kun hallitus päivittää koronastrategian hybridimallia.

Tapahtumia koskevien muutosten lisäksi myös matkustamista koskevista malleista valmistui uusi esitys. Matkailua on tarkoitus helpottaa rokotetodistuksella, ennakkotestituloksella tai sairastetun taudin todistuksella.

Hallituksen kiista maan avaamiseen liittyvistä yksityiskohdista on ehtinyt tällä viikolla kärjistyä julkiseksi syyttelyksi. Riidan keskiössä on juuri Kiuru, jota syytetään päätösten viivyttämisestä ”epädemokraattisilla keinoilla”.

Erimielisyyksistä kertoo se, että hallituksen keskiviikoksi suunniteltu koronaneuvottelu peruuntui viime hetkillä. Hybridistrategian päivittämistä on käsitelty tällä viikolla sen sijaan Kiurun johtamissa sote-ministeriryhmän kokouksissa.

Hallituslähteet kertovat IS:lle kulissien takaisesta väännöstä.

– Kun on vaadittu, että asia tulee yhteiseen käsittelyyn, se on haluttu pitää sote-minryssä. Kiuru vääntää muita vastaan, se on aivan absurdia. Paine kattilassa on niin kova, että vaikka Kiuru yrittää pelata aikaa, niin tämä pakotetaan tavalla tai toisella hallituksen käsittelyyn, jos se ei sote-minryssä etene, yksi hallituslähde sanoo IS:lle.

Toinen hallituslähde puhuu ”Kiurun betonimuurista”, johon avaukset pysähtyvät. Useiden hallituslähteiden mukaan Kiurun asema on turvattu, koska hänellä on takanaan pääministeri Sanna Marinin (sd) tuki.