Mikko Alasen, 35, väkivaltainen kuolema on mysteeri, joka sai valtavasti huomiota – mutta ratkaisu on enää ajan kysymys

Luksusvenekauppiaan kohtalon avaimet ovat verijäljessä, josta taltioitu dna-tunniste on pysynyt mysteerinä jo yli 10 vuotta.

Sarja kertoo keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion työstä ja siitä, mikä jälki johti rikoksen ratkaisuun.

Viimeinen tapaaminen, verinen jälki ja verestä taltioitu miehen dna-tunniste. Siinä ovat poliisin mukaan avaimet arvo­veneitä maahan tuoneen Mikko Alasen, 35, väki­valtaisen kuoleman ratkaisemiseen.

– Uskon, että Mikko Alasen kohtalo selviää, kun saamme tälle toistaiseksi tuntemattomalle dna-tunnisteelle nimen. Se on ajan kysymys. Näytteitä on otettu noin 150. Vielä ei ole tullut hittiä, mutta me odotamme sitä, tapausta alusta asti tutkinut rikos­ylikonstaapeli Mika Tauru Helsingin ”Murharyhmästä” sanoo.

Alanen löydettiin kuolleena luksusveneitä myyvästä liikkeestään Helsingin Katajanokalta 16. elokuuta 2010 kello 14.50. Rikos on yhä pimeänä.

– Juttu voi ratketa, jos tämä dna-tunnisteen omistaja jää kiinni vaikka vain jostakin pikkurikoksesta ja samalla häneltä otetaan dna-näyte. Se voi ratketa myös uuden vihjeen avulla, jos vihje johdattaa oikean epäillyn luo. Viime vuonnakin otimme dna-näytteitä. Saamme aina vihjeitä, kun tapaus on esillä, Tauru kertoo.

Tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä kuoleman­tuottamuksena. Se vanhenee 20 vuodessa.

– Meillä on vielä lähes kymmenen vuotta aikaa, Tauru kommentoi.

Luksusvenekauppias Mikko Alasen kohtalo on ollut mysteeri jo yli 10 vuotta.

Poliisi on selvittänyt tarkkaan Alasen liikkeet tapahtumapäivänä. Hänellä piti olla tapaaminen kello 13 ja hieman ennen tuota kellonaikaa hänen nähtiin menevän liikkeeseensä.

– Seuraava tunti on hämärän peitossa. Tuon sovitun tapaamisen kohde ei ole koskaan vapaaehtoisesti ilmoittautunut. Paikalla on käyty kamppailua, jonka seurauksena Alanen on kuollut. Myös toinen osapuoli on jollakin lailla loukkaantunut tilanteessa, koska hänen vertaan löytyi tapahtumapaikalta, Tauru kertoo.

Tästä dna:sta tulee Taurun mukaan keskeinen osa rikoksen näyttöä, kun mies löydetään.

– Hänellä on aika lailla selitettävää, miksi hänen vertaan on rikospaikalla, Tauru kommentoi.

Tämä henkilö ei löydy niiden 193 460 ihmisen joukosta, joiden dna on keskusrikospoliisin rekisterissä. Uusia henkilötunnisteita taltioidaan rekisteriin vuosittain 12 000–15 000.

Mikko Alasen väkivaltaista kuolemaa alusta asti tutkinut rikosylikonstaapeli Mika Tauru (vas.) uskoo rikoksen selviävän dna:n avulla.

Dna mullisti rikosteknisen tutkimuksen Suomessa 1990-luvulla. Dna-rekisteri otettiin käyttöön keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa 1999. Rekisteristä on ollut apua tuhansien rikosten selvittämisessä.

Ilmajoen Nopankylässä tapahtunut erakkosurma on yksi merkittävä dna:n avulla ratkaistu henkirikos. 72-vuotias mies pahoinpideltiin julmasti kuoliaaksi suuren ryöstösaaliin toivossa 2001. Kolmikko pyrki peittämään rikosjälkensä kaikin tavoin, mutta kohtaloksi koitui uuniin pesään heitetty tupakannatsa.

Natsasta taltioitiin dna, mutta sille löytyi omistaja vasta neljä vuotta myöhemmin, kun mies jäi kiinni toisesta rikoksesta.

Pelkästään 2010-luvulla rikospaikkajäljen jättäjän henkilöllisyys selvisi 17 708 tapauksessa. Viime vuosi oli huippuvuosi keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa.

– Ensimmäistä kertaa koko dna-rekisterin historian aikana pääsimme yli 2 500 hittiin vuodessa eli löysimme 2 525 tapauksessa henkilöllisyyden rikospaikalta tuodulle näytteelle omista rekistereistämme ja 231 osumaa löytyi muiden maiden rekistereistä. Jälkimmäisiä kutsumme Prüm-hiteiksi, ryhmäpäällikkö Rebecca Bucht keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta kertoo.

Ryhmäpäällikkö Rebecca Bucht keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta painottaa, ettei dna yksinään riitä tuomitsemaan ketään.

Rikosylikomisario Juha Siljamäki kertoi huhtikuussa, että tamperelaisen Pasi Aaltosen tapon esitutkinta on päätetty, koska epäilty kuoli 2014. Aaltonen surmattiin teräaseella elokuussa 2002. Dna-tutkimuksen kehittymisen myötä Sievin Mustang-turvakenkien ulkopinnalta pystyttiin taltioimaan dna-tunniste, joka kuului tekoaikana 23-vuotiaalle miehelle. Henkilö oli rekisteröity poliisin rekisteriin. Karva- ja kuitututkimuksella oli jo aiemmin pystytty yhdistämään turvajalkineet surmapaikalle.

Viime vuonna keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa tutkittiin 36 400 rikospaikoilta taltioitua dna-näytettä. Vuonna 2019 koko vuoden saldo oli 31 600.

– Tällä hetkellä rekisterissä on vähän yli 14 000 rikospaikkatunnistetta, joita ei ole vielä identifioitu.

38-vuotias tarjoilija Pasi Aaltonen surmattiin kotiinsa elokuussa 2002. Aaltosen taposta epäilty jätti veriset sukkansa uhrin kylpyhuoneeseen. Poliisi hahmotteli epäiltyä annettujen tuntomerkkien perusteella.

Suurin osa rikostekniseen laboratorioon tulevista näytteistä on niin kutsuttuja kosketusnäytteitä, jotka on taltioitu sellaisista paikoista, joita poliisi olettaa rikollisen koskettaneen. Omaisuusrikoksia on paljon ja se myös näkyy näytteiden määrässä.

Itä-Suomen poliisi tiedotti huhtikuun puolivälissä, kuinka kontiolahtelaisen konehallin nurkalta löytynyt oksennus johti rikoksesta epäillyn jäljille. Poliisi otti oksennuksesta näytteen ja siitä saatiin törkeästä varkaudesta epäillyn dna-tunniste.

Yölliset murtopuuhat olivat aiheuttaneet tekijöissä ilmeisesti poikkeuksellista jännitystä, koska toiselle epäillyistä oli tullut paha olo kesken keikan. Toinen epäilty löytyi kuulustelujen kautta. ”Vaikka aikaa kuluu, lain koura tavoittaa rikoksentekijät!” Itä-Suomen poliisi kirjoitti.

– Oksennuksesta otetut näytteet ovat todella harvinaisia, samoin virtsasta ja ulosteesta. Niistä kaikista pystytään taltioimaan henkilön dna, mutta ei me niitä hirveän mielellään oteta, jos muuta on saatavilla. Enemmän näyttöarvoa on vaikka murtopaikan ikkunasta taltioidulla verellä, jos tekijä on haavoittanut itseään mennessään sisään rikotusta ikkunasta tai vakavan rikoksen tekovälineen veritahrasta taltioidulla dna:lla, Bucht kertoo.

Dna voidaan taltioida mm. verestä, syljestä, siemennesteestä, hiuksista ja luista. Yskäisy tai aivastus rikospaikalla jättää sinne dna-jäljen. Dna:n vahvuus on siinä, että se on yksilöivä.

– Pitää kuitenkin muistaa, että identtisillä kaksosilla on myös identtinen dna, mutta ei identtisiä sormenjälkiä. Dna:n taltioiminen on suhteellisen helppoa. Välillä joutuu käyttämään valolähteitä, että löytää oikean paikan.

Järjestelmä vertaa analysoituja näytteitä automaattisesti dna-rekisteriin. Osumia kutsutaan hiteiksi.

– Dna-tulos on kansainvälisesti standardisoitu numerosarja. Se mahdollistaa helposti vertailun yli maan rajojen. Jos rikoksen vakavuus ylittää rekisteröintikynnyksen Suomessa, tunniste lähtee automaattisesti myös ulkomaalaiseen vertailuun. Vaihdamme tällä hetkellä dna-tunnisteita 19 eri Euroopan maan kanssa.

Dna-tulos ei itsessään kerro sitä, kuinka vanha se on.

– Rikostutkimuksen haaste on erottaa se, mikä on tapahtunut ennen rikosta, mikä rikoksen aikana ja mikä on mahdollisesti rikoksen jälkeen tapahtunutta siirtymistä.

– Dna ei yksinään riitä tuomitsemaan ketään, Bucht painottaa.

Dna säilyy suhteellisen hyvin. Olennaista on eristää ja suojata rikospaikka ja ottaa talteen rikoksen tekemiseen liittyvää esineistöä ja dokumentoida mahdollisimman hyvin rikospaikalla tehdyt toimet.

– Kosketusnäytteet ovat paljon haastavimpia kuin vaikkapa verinäytteet. Näytteissä voi olla sekoittuneena useamman henkilön dna:ta.

Kontaminaatiolla tarkoitetaan dna:n siirtymistä sen jälkeen, kun poliisi on ottanut rikospaikan tai esineen haltuun.

– Meillä on hirveän tarkat ohjeet rikospaikalle ja myös laboratoriolle, ettei kontaminaatiota tapahtuisi, Bucht kertoo.

Tutkijat ottavat näytteet suojavarusteissa. Näytteet pakataan sinettipusseihin, jotka on testattu ettei niiden sisäpuolella ole esim. tehtaalta tullutta ulkopuolista dna:ta, samoin taltiointivälineet, pumpulipuikot, ovat erikoisvalmisteisia.

– Rikospaikalla uhri on aina ensi sijalla. Ensiapu menee kaiken edelle. Ensiapuhenkilökunnalta voidaan ottaa dna-näyte, jos he antavat luvan. Sitä ei syötetä mihinkään tietokantaan, mutta sitä käytetään tapauksen tulkinnassa, jos paikalle on jäänyt ensihoitajan dna:ta.

Keskusrikospoliisissa on eliminaatiotietokanta, jossa on rikosteknistä tutkintaa tekevien ja laboratoriohenkilökunnan dna-tunnisteita.

– Rikospaikkanäyte ajetaan automaattisesti eliminaatiorekisteriin. Jos tulee osuma, katsotaan mitä kaikkea näytteelle on tapahtunut. Poliisilla ei ole aina mahdollista pysähtyä ja suojata rikospaikkaa, jos on kiire pelastaa ihmisen henki. Koskaan tilannetta ei saa kontaminaation osalta nolliin.

Rikospaikoilta otettuja näytteitä ei tarvitse poistaa rekisteristä ennen kuin dna:n rikospaikalle jättänyt on tunnistettu tai rikos vanhenee. Rikoksesta epäillyn dna-tunniste saadaan tallentaa dna-rekisteriin, jos rikoksesta säädetty rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

Dna-tutkimuksen yksi tulevaisuuden kysymys on, voiko kaupallisia sukulaisuus­tutkimustietokantoja hyödyntää. Tällä hetkellä Suomessa laki ei anna siihen mahdollisuutta, mutta krp:n oikeusyksikkö selvittää asiaa.

Yhdysvalloissa poliisit pääsivät yli 40 vuoden jälkeen Golden State Killer -nimellä tunnetun sarjamurhaajan ja raiskaajan jäljille käyttämällä hyväksi sukututkimuspalveluun kirjattuja geneettisiä profiileja vuonna 2018.

Golden State Killer -nimellä tunnettu sarjamurhaaja piinasi Kaliforniaa 1970-1980-luvuilla. Lukuisista murhista ja raiskauksista kertyi valtava tutkinta-aineisto.

Viime vuonna Ruotsissa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa sukututkimuspalvelua vuonna 2004 tapahtuneen Linköpingin kaksoismurhan selvittämisessä. Uhreina olivat 8-vuotias poika ja 56-vuotias nainen. Kaupallisen sukututkimuspalvelun kautta poliisi pääsi tapahtuma-aikaan 21-vuotiaan surmaajan jäljille.

Linköpingin kaksoismurhan selvittämisessä hyödynnettiin sukututkimuspalvelua.

– Toinen dna:n tulevaisuuden asia on fenotyyppaus. Dna:sta on mahdollista tutkia myös silmien, hiusten ja ihonväriä. Tutkitaanko näitä osa-alueita jossakin vaiheessa, se on laki- ja ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys. Pitää muistaa, että me puhumme aina todennäköisyyksistä. Kaikki tietävät, että supermarketista löytyy hiustenvärjäysaineita. Värilinssejäkin on.

– Tällä hetkellä dna:n tutkinta on rajoitettu niihin dna:n osa-alueisiin, mitkä eivät sisällä mitään muuta tietoa kuin viitteen sukupuolesta. Mitään sairauksia tai muuta perimää ei paljastu. Tutkimus tehdään ei koodaavan dna:n osasta, jota kutsutaan myös roska-dna:ksi. Sen tarkoitusta ei vielä tiedetä, Bucht painottaa.