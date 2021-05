Poikkeusaikana klassikoilla ja lapsuudesta tutuilla kirjoilla on kysyntää, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Vuosia sitten minulla oli pomo, joka rentoutui lukemalla vanhoja tyttökirjoja. Se oli hänen tapansa purkaa paineita. Työelämä on välillä kovaa, hän sanoi. Hän löysi pakokeinon nostalgisista nuortenkirjoista.

Ihmettelin silloin, että mikä hänellä on. Olin nuori aikuinen. En olisi siinä iässä kehdannut kertoa kahlaavani läpi kirjaston nuortenosastoa.

Nyt ilmiöllä on oma nimi: lohtukirjallisuus.

Se tarkoittaa vastapainoa todellisuudelle. Poikkeusaikana klassikoilla on kysyntää. Tuntuu mahtavalta palata tutun nuortenkirjan maailmaan, jonka keskellä on ollut hyvä olo. Kun ajat ovat vaikeat, ihmiset etsivät positiivisia tunteita ja palaavat nuoruutensa kirjoihin.

Englantilaisen nuortenkirjailijan Enid Blytonin Viisikot ovat tehneet paluun. 1940-luvulla syntyneet kirjat ovat nyt suosittuja äänikirjoja. Isovanhemmat ostavat Viisikoita lapsenlapsilleen. He haluavat jakaa omia kokemuksiaan lapsuutensa kirjoista. Retkeilyä maaseudulla, eväitä, salakäytäviä ja loputtomia seikkailuita. Niistä on Viisikot tehty.

Aikoinaan nuortenkirjoja pilkattiin viihteellisiksi. Viisikoita luettiin alussa vähän häpeillen. Niiden kääntäjä Lea Karvonen oli vuosia salanimi, jonka taakse kätkeytyi tunnettuja kirjailijoita. Eeva Joenpelto suomensi ensimmäisen Viisikko-kirjan Viisikko aarresaarella.

Vanhat, tutut nuortenkirjat luovat turvallisuutta. Ne vievät aikuisen lukijan viattomaan maailmaan. Kirjat ovat usein hyvin kirjoitettuja, juonenkäänteet taitavia. Niissä on klassisia aineksia. Ihmistyypit ovat ikuisia.

Rakastan Anni Swanin romaanihenkilöitä. Kirjoista löytyvät kaikki mahdolliset tyypit: uhrautujat, osattomat, maailmanparantajat, menneessä eläjät, pyrkyrit, irtiottajat. 1800-luvulla syntynyt Swan oli ihmisten kuvaajana erittäin taitava, nuortenkirjojen ”Charles Dickens”. Swanin kirjoissa ihmiset joutuvat usein epäoikeudenmukaisiin köyhyystilanteisiin.

Haluaisin kysyä Anni Swanilta, miksi kaikissa hänen kirjoissaan on katalia ihmisiä. Tai heikkoja. Kuten sairaan kapteenin häilyvä lakeija Jonas kirjassa Tottisalmen perillinen. Lakeijat ovat yhä keskuudessamme. Eikä katalistakaan ole päästy. Ihminen osaa olla alhainen pyrkiessään eteenpäin. Se on Anni Swanin kirjojen kovinta ydintä.

Kuulin kirjakaupassa, että nuoret eivät enää lue Anni Swanin kirjoja. Niitä pidetään vanhanaikaisina. Kuulun varmaan viimeiseen suureen sukupolveen, joka luki Swania. On totta, että hänen kirjoissaan on korostunutta luokkayhteiskuntaa. Swanin nuortenkirjassa Pikkupappilassa rusketus on työläisen merkki. Koulutetut kaupunkilaiset varoivat päivettymästä. Aika on ajanut sen maailman ohi.

Nyt digitalisaatio on mahdollistanut vanhojen nuortenkirjojen jälleenmyynnin. Kustantamot voivat pitää laajaa listaa.

Klassikoilla on yhä paikkansa. Neiti Etsivät myyvät hyvin äänikirjoina. Heinäkuussa ilmestyy jälleen Pieni talo preerialla, kaksi ensimmäistä osaa paperikirjana ja neljä ensimmäistä osaa äänikirjoina.

Retrotyyppiset kirjat vetävät nyt äänikirjoina. Niillä on nostalgia-arvo. On meitä entisiä nuoria, jotka kuuntelevat ja lukevat niitä.