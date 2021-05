– Luulen, että omia hautajaisiaan suunnittelevat ovat käyneet ainakin yhden kerran läpi jonkun läheisen menettämisen. Heille on konkretisoitunut se, että emme voi koskaan tietää, mitä huomenna tapahtuu, Anna Karvosenoja sanoo.

Kun Annan ystävä sairastui parantumattomaan syöpään, ystävykset alkoivat suunnitella omia hautajaisiaan – maailmalla tämä on jo iso trendi

Omien hautajaisten suunnittelu on maailmalla kasvava trendi. Myös yhä useampi suomalainen haluaa suunnitella omat hautajaisensa.

– Hyvä ystäväni sairastui vuonna 2012 parantumattomaan rintasyöpään. Aloimme käydä hänen kanssaan kuolemanpelkoa läpi sillä tavalla, että suunnittelimme omat hautajaisemme.

Oululainen Anna Karvosenoja, 39, oli varannut itselleen hautapaikan synnyinseudultaan Hailuodosta jo vuosia ennen ystävänsä sairastumista.

– Olin 22-vuotias, kun isäni hukkui Marjaniemessä ja olin sattumoisin paikalla. Se kokemus oli niin iso ja mullistava, että päätimme perheeni kanssa varata Hailuodosta hautapaikat, jotta pääsisimme kaikki siihen samalle kulmalle haudatuksi.

– Isäni hauta on minun tulevan hautani vieressä.

– Kuoleminen ja kuolemasta puhuminen on aina ollut mulle jotenkin luonnollista ja helppoa. Olin 6-vuotias, kun äitini vei minut katsomaan kuollutta pappaa, Anna Karvosenoja kertoo.

Vuosia myöhemmin Karvosenoja ehdotti myös syöpäsairaalle ystävälleen vierekkäisiä hautapaikkoja.

– Oli ihana kesäpäivä, ja menimme makaamaan hautausmaalle. Ohi kävellyt paikallinen suntio otti meistä valokuvan muistoksi siitä hetkestä.

Sinä kauniina kesäpäivänä ystävykset alkoivat yhdessä suunnitella hautajaisiaan.

– Ystäväni halusi sellaiset hautajaiset, jotka kuvastaisivat hänen persoonaansa. Halusin sitten olla hänelle tukena niin, että suunnittelin samalla myös omat hautajaiseni, koska eihän sitä koskaan tiedä, kuka on lähtöjärjestyksessä seuraavana.

Anna Karvosenoja kävi koemakaamassa hautapaikkoja Hailuodon hautausmaalla yhdessä syöpäsairaan ystävänsä kanssa.

2012 lähtövuorossa oli Karvosenojan ystävä. Hautajaisista tuli juuri sellaiset kuin ystävä oli toivonut.

– Meillä oli hautausmaalla kynttilälyhtypolku, joka vei hänen haudalleen. Ulkokirkossa oli muistotilaisuus ystäville. Se oli tosi koskettavaa. Tuntui kuin ystäväni olisi ollut tilaisuudessa läsnä.

– Nyt ystäväni on haudattu siihen mun hautapaikan viereen.

” Voi kysyä, onko se juhla minua varten vai onko se niitä jäljelle jääneitä varten.

Omien hautajaisten suunnittelu on maailmalla kasvava trendi. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa lähes miljoona ihmistä on ostanut hautajaisensa ennakkoon.

Viime vuosina myös yhä useampi suomalainen on halunnut suunnitella omat hautajaisensa, kertoo syksyllä ilmestyvän Kuolevaisen käsikirja -tietokirjan kirjoittaja Sarianne Hartonen.

– Suunnitelmat ovat kuitenkin usein enemmän ajatuksen tasolla, eli hyvin harva on niin valmistautunut, että olisi kirjannut toiveitaan ylös.

– Ja sitten tulee se kysymys, että onko suunnittelu toisaalta tarpeenkaan. Itsehän sinä et ole niitä juhlia valvomassa. Eli voi kysyä, onko se juhla minua varten vai onko se niitä jäljelle jääneitä varten.

Hartosen mukaan vaihtoehtoja järjestää hautajaisia on enemmän kuin mitä ihmiset käyttävät.

Omien hautajaisten suunnitteleminen ja niistä puhuminen etukäteen voi Hartosen mukaan kuitenkin auttaa lähiomaisia surun keskellä.

– Keskimääräinen aika hautajaisten järjestelyyn on se pari viikkoa kuolemasta hautaamiseen. Se on aika lyhyt aika, jos miettii juhlien järjestämistä. Siinä kriisitilanteessa ei välttämättä jaksa lähteä selvittämään kaikkia vaihtoehtoja.

– Monella on toiveena yksilölliset hautajaiset, mutta siinä akuutissa tilanteessa voi olla, että se melko tavallinen vaihtoehto on helpompi järjestää.

Edesmennyt pitkäaikainen poliitikko Matti Ahde aloitti hautajaistensa suunnittelemisen jo kuukausia ennen kuolemaansa. Joulun alla vuonna 2019 menehtynyt Ahde halusi vastata hautajaisjärjestelyissään lähestulkoon kaikesta mahdollisesta itse. Ahde suunnitteli muistotilaisuuden tarkkaan ruokia ja musiikkia myöten.

Näyttävä Maserati Ghibli -ruumisauto lähti siunaustilaisuuden jälkeen kiertämään Matti Ahteen elämän merkkipaikkoja.

Hartonen suosittelee kirjaamaan omia toiveita esimerkiksi hautaustestamenttiin.

– Isot linjat ovat siinä ne ratkaisevimmat. Tietääkö edes lähipiiri, haluatko arkkuhautauksen vai tuhkauksen? Tai tietääkö lähipiiri, haluatko tulla haudatuksi asuinpaikkakunnallesi vai esimerkiksi jonnekin suvun maille?

Myös siunaus- ja muistotilaisuuden luonnetta voi Hartosen mukaan suunnitella vapaasti.

– Eihän sen tarvitse mennä sillä tyylillä, että lymytään kirkon penkeillä totuttuun tapaan ja lasketaan kukkia vuorotellen ja muistotilaisuudessa luetaan adresseja ja juodaan kahvia.

– Monet haluaisivat oman näköiset muistojuhlat, mutta ajatellaan jotenkin tosi vaikeasti, ikään kuin olisi olemassa pakollinen kaava ja siitä olisi työlästä irtautua. Mutta muistojuhlan voi miettiä ihan vapaasti, vaihtoehdot ovat loputtomat.

”Väestö ikääntyy nopeasti ja uudella sukupolvella on edessä se, että itse joutuu järjestämään hautajaisia”, sanoo kirjailija Sarianne Hartonen.

Ystävänsä kuoleman myötä Anna Karvosenoja huomasi, että hautaustoimistojen tarjonta oli nuoren ihmisen silmin liiankin perinteistä. Hän olisi toivonut esimerkiksi värikkäämpiä hauta-arkkuja ja enemmän persoonallisuutta.

Neljä vuotta ystävänsä kuoleman jälkeen Karvosenoja päätti heittäytyä kotiäitiydestä yksityisyrittäjäksi. Hän perusti Peaceful-yrityksen, joka yhdistää hautauspalvelun ja huippudesignin.

– Mulle tuli vahva tunne, että haluan luoda uuden vaihtoehdon sen perinteisen rinnalle.

Yrityksen mallistosta löytyy muun muassa hauta-arkkuliinoja, joiden kuoseja ovat suunnitelleet Paola Suhonen, Jukka Rintala ja Sasu Kauppi. Kuosit löytyvät arkkuliinan lisäksi tuhkauurnista ja adresseista.

Paola Suhonen on suunnitellut värikkään Ikuinen rakkaus -nimisen arkkuliinan.

Jukka Rintalan suunnittelemasta Memory -kuosista löytyy väriä.

Arkkuliinojen kuoseissa näkyy muun muassa luontoteemaa.

Peaceful Oy:n pitsinen arkkuliina on yksi suosituimpia.

Arkun peittäviä arkkuliinoja on käytetty 1100-luvulta lähtien. Ne ovat perinteisesti olleet suvun yhteisiä.

– Me halutaan pitää perinnettä yllä ja tehtiin modernimpi versio arkkuliinasta, Karvosenoja kertoo.

– Silloin kun arkun päällä on liina, arkku voi olla vaikka raakapuuarkku ja silloin arkkuun ei tarvitse laittaa rahaa niin paljon.

Vaikka arkkujen tarjonta on Suomessa pääosin kovin perinteistä, Peaceful Oy:n lisäksi persoonallisempia vaihtoehtoja tarjoaa muutama muukin yritys, esimerkiksi Punkalaitumella toimiva arkkuvalmistaja SHT-Tukku Oy. Perinteisten arkkujen ja uurnien lisäksi yritys tekee erikoisempia hauta-arkkuja yhteistyössä muun muassa Finlaysonin ja suunnittelija Ristomatti Ratian kanssa.

Annalle omien hautajaisten suunnittelu on luonnollinen asia, vaikka hän on terve ja nuori nainen. Suunnittelijoiden värikkäitä kuoseja löytyy myös uurnista. Kuva Hailuodon majakalta.

Asiakkaat voivat tilata yritykseltä myös täysin räätälöityjä arkkuja. Kasvava trendi näkyy siinä, että yksilöllisiä arkkuja tilataan yhä enemmän.

– Jos haluaa jotain hyvin villiä ja omanlaista, voimme verhoilla arkun esimerkiksi asiakkaan omista kankaista, esimerkiksi farkkukankaasta tai pinkistä kankaasta. Näitä yksilöllisiä arkkuja menee yhä enemmän, SHT-Tukun toimitusjohtaja Pekka Kivimaa kertoo.

Yrityksen suosituimpiin arkkuihin kuuluu Ristomatti Ratian suunnittelema veneen mallinen Venho-arkku.

Ristomatti Ratian suunnittelemat Venho-arkut ovat olleet suosittuja arkkumalleja.

Myös Kivimaan mukaan ihmiset toivovat hautajaisiin yhä enemmän yksilöllisyyttä.

– Suomalaisille kaikkein tärkein asia on se, että hautajaiset muistuttaisivat jollain tavalla siitä edesmenneestä ihmisestä, hänen persoonastaan ja hänelle tärkeistä asioista. Se yksilöllisyys tulee sitä kautta.

Erikoisemmista arkku- ja uurnatoiveista tietää myös Hil-Sam Oy, jolta saa esimerkiksi kaupunkimaisemakuvilla verhoiltuja uurnia. Tarjolla on muun muassa Helsinki-, Porvoo-, Savonlinna-uurnia.

Hil-Sam Oy:n toimitusjohtaja Toni Teuhon mukaan suosituimpia tuotteita ovat muun muassa mänty- ja tammikuvilla koristellut arkut ja uurnat.

” Kirkollisissa toimituksissa on paljon enemmän liikkumavaraa ja valinnanvaraa kuin mitä tällä hetkellä käytetään.

Suomessa haudataan vuosittain noin 50 000 ihmistä.

Suomalaisista alle 70 prosenttia kuuluu kirkkoon, mutta hautajaisista kuitenkin noin 90 prosenttia on perinteisiä kirkollisia toimituksia.

– Se mikä on silmiinpistävää, niin tarjonta on Suomessa hyvin yhtenäistä. Hautaustoimistoissa on hyvin samanlaisia asioita, arkut ja uurnat näyttävät aika samanlaisilta. Suomessa hautajaisia ei ole ehkä tuotteistettu samalla tavalla kuin jossain muissa maissa, Sarianne Hartonen huomauttaa.

Finlaysonin kuosit tulivat SHT Tukku Oy:n mallistoon vuonna 2017. Kuvassa Finlaysonin Alma-kuosilla koristeltu arkku.

Hartosen mukaan kirkko ei ole esteenä mielikuvituksen käyttämiselle.

– Luulen, että kirkollisissa toimituksissa on paljon enemmän liikkumavaraa ja valinnanvaraa kuin mitä tällä hetkellä käytetään.

– Erilaisuus voi tulla esimerkiksi siitä, millaisia kukkia käytetään vai käytetäänkö vaikka ilmapalloja. Mitä jos siunaustilaisuuden järjestäisikin kotona tai ulkona? Ei sillekään ole estettä.

Korona-ajan kokoontumisrajoitusten myötä moni on joutunut miettimään uusia tapoja järjestää hautajaisia.

– Viime keväänä siunauksia toimitettiin paljon haudoilla. Itse olin lähisukulaiseni hautajaisissa, missä meitä oli se vähän yli kymmenen. Koko tilaisuus oli haudalla ulkona. Se oli tosi koskettava tilaisuus, Hartonen kertoo.

Muistojuhlan voi järjestää myös kuukausia hautaamisen tai tuhkaamisen jälkeen, kuten Hartosen lähisukulaisen kuoleman jälkeen tehtiin.

– Hautajaiset olivat keväällä, mutta muistojuhla oli erikseen vasta syyskuussa. Silloin oli ihan toisenlaista muistella edesmennyttä läheistä iloisesti, silloin pystyy ehkä enemmän juhlimaan elämää.

SHT-Tukku Oy:llä on mallistossaan tanskalaisen Jacob Jensenin suunnittelema ferrarinpunainen kiiltävä uurna. Hil-Sam Oy:lta voi tilata esimerkiksi Helsinki-maisemalla verhoillun uurnan.

” Toki kuolema on aina surullinen ja vakava asia. Sitä ei saa lyödä leikiksi missään nimessä, eli hautajaisten täytyy myös olla arvokkaat.

Peaceful Oy:n toimitusjohtaja Anna Karvosenoja ymmärtää, että kaikki eivät halua edes miettiä saatikka suunnitella omia hautajaisiaan.

Hänen mielestäään kuolemasta olisi kuitenkin hyvä keskustella, ettei se olisi niin iso mörkö.

– Sehän on luonnollista, että se on pelottava asia. Minäkin olen joskus pelännyt kuolemaa.

Karvosenoja tietää jo nyt, että hänen hautajaisissaan väriteemana on muun muassa keltaisen eri sävyjä.

– Olen sanonut monelle ystävälleni, että jos jotain tapahtuu ja minun aikani on lähteä, niin siellä täytyy sitten olla keltaista.

– Haluan myös, että minua muistellaan muistotilaisuudessa ilolla.

Arvokkuudesta hän ei silti halua tinkiä.

– Toki kuolema on aina surullinen ja vakava asia. Sitä ei saa lyödä leikiksi missään nimessä, eli hautajaisten täytyy myös olla arvokkaat.