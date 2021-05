Nuorten tekemät vakavat väkivaltarikokset ovat lisääntyneet Helsingissä. Millaisia väkivaltatilanteita nuoret ovat kohdanneet ja miten he kuulevat väkivallasta? IS tapasi nuoria ja kiersi Helsingin poliisin ennalta estävän työn partion kanssa kaupungilla.

Helsingissä on tapahtunut viime vuoden ja alkuvuoden aikana useita vakavia nuorten tekemiä väkivaltarikoksia.

Yllä olevasta videosta kuulet nuorten kertomuksia väkivallasta ja väkivallan uhasta. Komisario Katja Nissinen Helsingin poliisin ennalta estävästä työstä kertoo nuorten rikollisuuteen puuttumisesta.

Ilta-Sanomat on kertonut yksittäisistä vakavista väkivallanteoista useissa jutuissa. Mitä nuoret itse ajattelevat väkivallasta? Kohtaavatko he kaupungilla väkivaltaa, turvattomuutta tai väkivallan uhkaa?

Helsingin poliisin ennalta estävän työn partio on liikkeellä Hietaniemen uimarannalla. Loppukevään ilta on lämmin, ja nuoria on paljon. Langaton kaiutin soi keskellä suurta nuorisoporukkaa, ja rannalla vallitsee rento ja kesäinen tunnelma.

Vanhempi konstaapeli Autio törmää heti tuttuihin. Ensin paikalle tulee pari tyttöä, ja pian porukka kasvaa. Joku pohtii, pitäisikö poliisien kanssa ottaa selfie.

– Tietyt ihmiset karttavat virka-asuja, mutta toisia ne taas vetävät puoleensa. Osa luulee, että poliisi tietää kaikesta kaiken. Kerran tuli mies kysymään, mistä lähtee juna Kuopioon.

Pari nuorta pistää hiekalla painiksi, ja poliisit seuraavat sivusta. Kohtaaminen osoittautuu leikiksi.

Vanhemmat konstaapelit Michela Söderström ja Niklas Kråknäs juttelivat nuorten kanssa Hietaniemen uimarannalla. Nuoret kertoivat esimerkiksi terveysongelmistaan ja tietämistään some-poliiseista.

Partio päättää vaihtaa paikkaa ja suuntaa autolle. Kohteeksi sovitaan Helsingin keskustakirjasto Oodi ja Kansalaistori, joka oli etenkin muutama vuosi sitten rauhaton paikka.

Oodin edessä on enemmän aikuisia kuin nuoria. Muutama teinipoika potkii palloa, ja tytöt ajavat vuorotellen ympyrää sähköpotkulaudalla. Partio lähtee kävelemään kohti Musiikkitalon portaita.

Sieltä löytyy heti poliiseille tuttuja nuoria. Vanhempi konstaapeli Autio muistuttaa, että ”poliisin tuttu” tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että poliisit ovat tavanneet nuoria aiemminkin. Rikollisuuden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

Juuri 18 vuotta täyttänyt nuori nainen haluaa esitellä hyppypunnerruksia. Vieressä seisova 17-vuotias kaveri kuulee, kun puhumme väkivallasta. Hän kertoo kaksi kokemusta omasta kaveripiiristään.

– Minulla on kyllä kavereita, joille on tapahtunut. Yhtä kaveriani puukotettiin keskustassa. Oli sellainen joukkotappelu, jossa oli teräaseita ja kaveriani puukotettiin. Hän joutui sairaalahoitoon ja leikkaukseen, mutta toipui.

Toisessa tapauksessa 17-vuotias tyttö oli itse läsnä.

– Kaverini on TikTokista tunnettu. Fani alkoi väkivaltaiseksi, kun kuvasi videota. Se meni niin, että hän alkoi kuvata minusta ja kaverista videota. Pyysimme häntä poistamaan videon, ja hän alkoi potkia.

Annamme tässä jutussa nuorille mahdollisuuden kertoa väkivaltakokemuksistaan tunnistamattomina. Moni nuori ei halua puhua väkivallasta ja uhkaavista tilanteista siinä pelossa, että he joutuvat kertomansa vuoksi vaikeuksiin kotona, koulussa tai vapaa-ajalla.

Nuorten tekemien vakavien väkivaltarikosten määrän kasvu on yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö. Siksi nuorilla on oltava mahdollisuus puhua asiasta julkisesti.

Kansalaistori oli vielä muutama vuosi sitten varsin rauhaton paikka, mutta nyt se on rauhoittunut. Nuoret liikkuvat paljon. Kuntarajat eivät merkitse nuorille juuri mitään.

Nuoret ja aikuiset viettivät Kansalaistorilla kevätiltaa sulassa sovussa. Poliisit saivat iloisen vastaanoton ja seurasivat muun muassa erään nuoren punnerrusnäytöstä.

Nuoret kertovat nähneensä teräaseita, mutta yleisinä he eivät niitä pidä.

– Olen nähnyt teräaseita, mutta esimerkiksi tässä porukassa niitä ei todellakaan ole. Joskus 15-vuotiaana minullakin oli joku pizzaveitsi mukana, mutta ei enää, eräs nuorista kertoo.

– Ihan älytöntä juttua. On joku riita, niin joku saattaa puukottaa. Ei tarvitse olla edes mitään velkoja, vaan ihan sanaharkka. Se riippuu ihan porukasta. Jos liikkuu joidenkin roadmanien tai kilipäiden kanssa, niin on vaarallista.

Lähtömaassaan Britanniassa roadman-termi viittasi alun perin rikoksia tekevään ja katuelämään tottuneeseen kulkijaan. Yleensä kyse on kuitenkin enemmän tietynlaisesta tyylistä kuin rikollisesta. Roadman-tyyliin kuuluvat esimerkiksi hupparit, toppaliivit, verryttelyhousut ja tummat vaatteet. Kilipää tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin sekopää.

Teräaseista on tuoretta tutkimustietoa. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) nuorisorikollisuustutkimuksen mukaan joka kymmenes poika kantoi kyselyä edeltäneen vuoden aikana asetta. Yleensä kyseessä oli teräase, joka oli mukana omaksi turvaksi.

Kymmenen prosenttia näistä asetta kantaneista nuorista oli pitänyt mukanaan ilmakivääriä tai muuta ilmanpaineella toimivaa asetta.

Kyselyyn vastasi keväällä 2020 vajaat 5 674 yhdeksäsluokkalaista eri puolilla Suomea.

Nuorten mukanaan pitämistä teräaseista on kerrottu viime aikoina useissa uutisissa. Tavallisesti teräaseet ovat pieniä, kuten linkkuveitsiä tai pieniä puukkoja. Helsingissä suurimmat poliisin nuorilta löytämät teräaseet ovat olleet viidakkoveitsiä.

Nuorisorikollisuustutkimuksen mukaan nuoret tarvitsevat yhä useammin lääkärin tai sairaanhoitajan hoitoa väkivaltaisten tilanteiden jälkeen.

Vanhempi konstaapeli ja somepoliisi Michela Söderström kertoo, että poliisi järjesti sosiaalisessa mediassa keskustelun teräaseista. Kysymyksiä tuli paljon.

– Somemaailman näkökulmasta seuraamme tietenkin, mikä puhuttaa. Kun oli teräaseista juttua, niin avasimme keskustelun someen ja kerroimme lainsäädännöstä. Osa keskustelijoista kommentoi, että monella on puukkoja itsepuolustustarkoitukseen. Nuoret kertoivat ja sitä kautta tuli ilmi, että niitä on.

Vanhempi konstaapeli Michela Söderström on somepoliisi. Hän kertoo, että näkyvän työn lisäksi poliisit käyvät paljon yksityisiä keskusteluja nuorten kanssa eri aiheista.

Tällaisissa sosiaalisen median keskusteluissa poliisit korjaavat virheellistä tietoa ja selittävät lainsäädäntöä. Teräaseen hallussapito julkisella paikalla on tietenkin kiellettyä, mutta kaikki nuoret eivät tiedä sitä.

Oodin edustalla oleva 17-vuotias poika pitää lyhyen oppitunnin siitä, miten väkivaltatilanteet tulevat nuorten tietoon. Hän on nähnyt nuorisoväkivaltaa sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa.

– Juuri oli uusi tapaus. Kolme päivää sitten metrossa tapahtui yksi biiffi (tappelu). Yksi äijä meni toisen kimppuun. Toinen piti fyysisesti kiinni, ja toinen löi sitä naamaan. Kaikkia tuollaisia on. Joku laittaa My Storyyn, ja se leviää.

Sama nuori on nähnyt väkivaltaa myös itse kaupungilla liikkuessaan. Näissä tilanteissa väkivaltaisia ovat kuitenkin olleet aikuiset, eivät nuoret.

Helsingin poliisin ennalta estävän työ pyrkii katkaisemaan nuorisorikollisuutta heti alkuvaiheessa.

Samanikäinen nuori kertoo näkevänsä tappeluvideoita lähes päivittäin. On vaikea sanoa, onko kyse liioittelusta. Sosiaalisessa mediassa kiertää myös vanhoja ja ulkomaisia videoita, eikä lähteistä aina ole tarkkaa tietoa.

Nuorten vakavassa väkivaltarikollisuudessa on ollut huonoja kausia ennenkin. 1970-luvulla teini-ikäisiä oli paljon, ja suuret ikäluokat olivat juuri astuneet aikuisuuteen. Silloin vakavat väkivaltarikokset lisääntyivät.

Toinen nuorisoväkivallan raaistumisen kausi ajoittuu 1980-luvun nousukauteen. Kolmas oli 2000-luvun alussa, niin ikään keskellä nousukautta.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin edesmennyt tutkija Martti Lehti arvioi alkuvuodesta Ilta-Sanomille, että alle 18-vuotiaiden vakavan väkivaltarikollisuuden kasvu ei selity normaalilla vaihtelulla.

– Voisi sanoa, että henkirikoksista epäiltyjen määrä ja tekojen määrä oli tavallista korkeampi, mutta se menee vielä normaalin vuotuisen vaihtelun piiriin. Yrityksistä ja törkeistä pahoinpitelyistä epäiltyjen määrä taas ei mene, Lehti kertoi.

Viranomaistilastot eivät kerro tietenkään kaikkea. Ne eivät paljasta piilorikollisuutta tai eri ilmiöiden taustasyitä. Siksi Krimon tekemän nuorisorikollisuustutkimuksen kaltaiset kyselytutkimukset ovat tärkeitä. Ne auttavat selvittämään kehityskulkua, tunnistamaan ilmiöitä ja lopulta selvittämään syy–seuraussuhteita.

Nuorten tekemien vakavien väkivaltarikosten lisääntymisen syyt selviävät vasta sitten, kun asiaa on tutkittu perusteellisesti. Tällä hetkellä voidaan esittää vain valistuneita arvioita.

Useat asiantuntijat uskovat, että korona-ajan rajoituksilla on ainakin jonkinasteinen merkitys.

Vanhempi konstaapeli Niklas Kråknäs muistuttaa, että suurin osa nuorista voi erittäin hyvin.

– Tässä keskustelussa unohdetaan jatkuvasti se, että tutkimusten mukaan nuorilla menee paremmin kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. He voivat yleisesti paremmin. Se että sillä pienellä osalla menee todella surkeasti, niin siitä uutisoidaan kovasti.

Tosiaan, kuilu nuorten välillä näyttää syventyneen. Suuri osa voi hyvin, pieni osa todella huonosti.

Ennalta estävän työn partio ehti kiertää illan aikana useita kohteita. Ensin käytiin kauppakeskus Triplassa, sitten Hietarannassa ja vielä Kansalaistorilla.

Vanhemmat konstaapelit lähestyvät nuoria varsin tavallisilla keskustelunaiheilla. Usein nuoria kiinnostavat kyseiseen paikkaan liittyvät asiat. Millaista porukkaa alueella liikkuu? Onko paikassa turvallinen olla?

Jos väkivallasta tulee puhetta, poliisit lähestyvät aihetta harkiten.

– Väkivalta on herkkä asia. Pitää aina miettiä missä ja millaisessa tilanteessa ottaa tällaisen asian puheeksi. Väärinkäsityksen mahdollisuus on valtava, vanhempi konstaapeli Kråknäs kertoo.

Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän työn toimintalinja perustettiin 2012, ja se on osa hälytys- ja valvontayksikköä. Se pyrkii tavoittamaan nuoret kaupungilla ja sosiaalisessa mediassa. Toiminto tekee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Tavoite on puuttua alaikäisten nuorten väkivaltaiseen käyttäytymiseen, lisätä turvallisuutta, vähentää vastakkainasettelua ja radikalisoitumista sekä vähentää uhkatilanteita.

Tehtävä on tietysti haastava. Nuorten elämäntilanteet ja taustat ovat vaihtelevia.

Komisario Katja Nissinen kertoo, että helsinkiläiset nuoret liikkuvat paljon enemmän ja laajemmalla alueella kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten.

– Ennen nuoret olivat omilla alueillaan tiiviimmin. On sitä edelleenkin, mutta nykyään aluerajat ovat täysin rikki, ja nuoret liikkuvat spontaanisti. Sosiaalisessa mediassa on helppo sopia treffejä. Nuoret kokoontuvat eri tavalla yhteen. Jos puhutaan jengeistä, niin ne eivät ole kiinteitä.

Komisario Katja Nissinen muistuttaa, että vakaviin rikoksiin syyllistyvien osuus Helsingin nuorisosta on edelleen pieni.

Erään nuoren mukaan hän välttelee kavereidensa kanssa lähinnä sellaisia alueita, joissa liikkuu eniten aikuisia huumeidenkäyttäjiä. Muuten hän liikkuu ympäri kaupunkia.

– Välttelen itse kaikkein pahimpia narkkarialueita. Sellaisia joista on kuullut juttua. Kyllähän vanhemmat sanovat, että koko keskusta-alue on oikeastaan sellainen, että kannattaisi vältellä, mutta jossain pitää olla.

Muut nuoret kertovat liikkumisesta hyvin samansuuntaisesti. Junalla pääsee ja huumeidenkäyttäjiä vältellään.

Kodin merkitys on nuoren elämässä suuri. Siksi poliisin ja muiden viranomaisten sekä toimijoiden yhteistyö perheen tai muiden läheisten kanssa alkaa heti, kun ongelmat tulevat tietoon. Poliisin kotikeikat ovat lisääntyneet korona-aikana huomattavasti.

Vuonna 2020 kodeissa tapahtui myös sellaisia väkivaltarikoksia, joihin poliisi, järjestyksenvalvojat tai ohikulkijat olisivat todennäköisesti päässeet julkisissa tilaisuuksissa puuttumaan.

Komisario Nissinen huomauttaa, että yksi korona-ajan suurista haasteista on se, että kotien ongelmat ovat jääneet joissakin tapauksissa piiloon, kun muu sosiaalinen kontrolli on rajoitusten aikana vähentynyt.

Käytännössä esimerkiksi opettajat ja harrastusryhmien vetäjät eivät ole pystyneet kaikissa tilanteissa tunnistamaan kotien ongelmia, kun he eivät ole päässeet näkemään nuoria. Lisäksi nuoret ovat kokoontuneet korona-aikana ulkona, kun esimerkiksi nuorisotalot ja elokuvateatterit ovat olleet suljettuina.

– Jos kotona on ongelmia, lapset eivät ole välttämättä koulussa. Silloin opettajat eivät näe ongelmia. Tällaisena aikana partiot ovat kotihälytyksissä kyllä tarkkoina, Nissinen kertoo.

Nissinen muistuttaa, että mahdollisesti vakavia rikoksia tekevien määrä helsinkiläisten nuorten joukossa on edelleen varsin pieni. Poliisi on Nissisen mukaan syvästi huolissaan noin 50 nuoresta.

Vapaaehtoisten tekemien arvioiden mukaan määrä voi olla suurempikin. Julkisuudessakin esitettyjen arvioiden mukaan Helsingissä saattaa liikkua 100–150 nuorta, jotka voivat syyllistyä väkivaltaan ja tehdä esimerkiksi ryöstöjä.

Tärkeää olisi Nissisen mukaan se, että rikoksia tekevälle nuorelle löydetään mahdollisimman nopeasti tarkoituksenmukainen apu. Se ei välttämättä ole nopea tai helppo tehtävä – mutta erittäin tärkeä sellainen.

Helsingissä on tapahtunut viime vuonna ja alkuvuonna myös sellaisia nuorten tekemiä ryöstöjä ja väkivallantekoja, jotka ovat tapahtuneet huumausaineiden valeostojen tai kauppatilanteiden yhteydessä.

Valeostoihin on Nissisen mukaan haastava puuttua, sillä kaikki tapaukset eivät todennäköisesti tule poliisin tietoon.

– Valeostoissa saadaan ryöstettyä tai huijattua rahaa. Niistä ei välttämättä kerrota poliisille, sillä siihen liittyy rikollista toimintaa puolin ja toisin. Se on sellainen ilmiö, joka saisi jo loppua.

Nuorten tekemissä ryöstörikoksissa maahanmuuttajataustaisilla on yliedustus. Muihin rikoksiin syyllistyvillä taas on usein huume- ja nuorisokotitaustaa.

Nuorisorikollisuuden piikki on täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Sen jälkeen nuorille tekijöille tyypilliset rikokset vähenevät.

Nissinen muistuttaa, että nuoret tekevät edelleen suuren osan rikoksista aiemmilta vuosikymmeniltä tuttuun tapaan – hetken hölmöstä mielijohteesta. Helsingissä ei myöskään ole Euroopan poliisiviraston Europolin luokituksen mukaisia katujengejä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoi sen sijaan toukokuun alkupuolella epäilevänsä, että sen toiminta-alueella on sellaisia nuorten ryhmittymiä, joiden toiminnassa on järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä piirteitä. Itä-Uudenmaan poliisi toimii viidentoista kunnan alueella Vantaalta Hyvinkäälle, Mäntsälään ja Loviisaan.

Sitä millä alueilla ja miten nämä ryhmittymät toimivat, poliisilaitos ei ole kertonut. Ryhmien tekemien rikosten joukossa on esimerkiksi törkeitä huumausainerikoksia sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia. Ryhmittymissä on sekä täysi-ikäisiä että alaikäisiä henkilöitä.

Järjestäytyneen rikollisuuden määritelmiä ovat muun muassa ryhmän suuruus, hierarkkisuus, väkivaltaisuus ja vallan tai rahallisen hyödyn tavoittelu.