Keski-ikäiset ovat paikoin hakeutuneet rokotuksiin odotettua hitaammin

Tampereella huolena on nuorten aikuisten tavoittaminen kesän aikana. Osa nuorista on odottanut saavansa henkilökohtaisen kutsun rokotuksiin.

Koronarokotukset ovat edenneet suuressa osassa Suomea keski-ikäisiin, paikoin jo nuorempiinkin.

Nuoremmat ikäryhmät eivät kaikkialla ole hakeutuneet rokotuksiin aivan yhtä innokkaasti kuin vanhemmat. Ilmiö on havaittu muun muassa Tampereella. Myös lääketieteelliset riskiryhmät hakeutuivat Tampereella rokotuksiin huomattavasti odotettua vähemmän.

– Alkuun olin ehkä vähän huolissani, kun ajat välillä lähtivät huonosti täyttymään alle 60-vuotiailla, kertoo Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio.

Lopulta huoli on Aikion mukaan ollut "vähän turha", mutta tilannetta seurataan tarkasti. 55–59-vuotiaista tamperelaisista ensimmäisen rokoteannoksen on nyt saanut noin 75 prosenttia ja 50–54-vuotiaista noin 70 prosenttia.

Kun rokotukset ovat näyttäneet etenevän hitaanpuoleisesti, tilannetta on saatu korjattua näkyvämmällä viestinnällä.

Tampereella ajanvarausta avataan nyt vuosikerta kerrallaan: perjantaina vuorossa ovat 41 vuotta täyttävät, maanantaina 40-vuotiaat. Taustalla on tekninen syy: kun 45–49-vuotiaiden ajanvaraus alkoi yhdellä kertaa kaksi viikkoa sitten, varausjärjestelmä ylikuormittui.

40–49-vuotiaat saadaan rokotettua kattavasti kesäkuun toisella viikolla, Aikio arvioi.

Aikataulu ei selitä kaikkia eroja

Koko maan tasolla ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on yli 70-vuotiailla 90 prosentin paikkeilla ja laskee pikkuhiljaa, mitä nuorempiin ikäryhmiin mennään.

Kaikki erot eivät selity sillä, missä aikataulussa rokotuksia on avattu. Esimerkiksi Uudenmaan Lohjalla ajanvaraus aukesi 40–49-vuotiaille yhdellä kertaa, mutta rokotuskattavuus on silti 45–49-vuotiailla melkein 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin 40–44-vuotiailla.

30–39-vuotiaiden ajanvaraus avattiin Lohjalla torstaina hiukan odotettua nopeammin, sillä nelikymppiset eivät ole hakeutuneet rokotuksiin yhtä aktiivisesti kuin iäkkäämmät, kertoo avosairaanhoidon ylilääkäri Tanja Nummila.

– Meillä oli jäämässä jo ensi viikolla tyhjiä aikoja.

Rokotuskattavuus on Lohjan 40–49-vuotiailla nyt noin 65 prosenttia. Nummila pitää tasoa hyvänä, vaikka se voisi olla vielä parempikin.

Nummila kertoo, että naapurikunta Raaseporissa nelikymppiset heräsivät uudelleen varaamaan rokotuksia siinä vaiheessa, kun ajanvaraus avattiin heitä nuoremmille.

Etelä-Savossa puolestaan nuoremmatkin ikäryhmät ovat hakeutuneet innokkaasti rokotuksiin eikä vaaraa rokotusinnon laskemisesta ole näkynyt, sanoo sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ylilääkäri Hans Gärdström.

Essote avasi ajanvarauksen 35–39-vuotiaille tällä viikolla.

– Aina kun vapautuu aikoja, kyllä niitä hyvin nopeasti varataan. Odotetaan ja kysellään, milloin seuraavat ryhmät avautuvat, Gärdström kertoo.

Tieto rokotuksista on levinnyt niin nopeasti, ettei henkilökohtaista yhteydenottoa lopulta pidetty tarpeellisena edes ikäihmisten kohdalla.

45–49-vuotiaissa rokotuskattavuus on Essoten kunnissa 50–70 prosentin välillä. Ajanvaraus alkoi tässä ikäryhmässä kaksi viikkoa sitten.

Nuoremmille viestitään somessa

Birgit Aikiota huolettaa kesän osalta kaksi asiaa: tehosterokotteet ja nuoret aikuiset.

– Ensimmäinen rokotus ei vielä suojaa. Pitää muistaa tulla toiselle rokotukselle, Aikio korostaa.

Toinen huolenaihe on se, tulevatko nuoret aikuiset kesän aikana rokotuksiin, kun heidän vuoronsa koittaa.

– Meille on tullut jopa viestiä, että nuoret odottaisivat, että heitä kutsuttaisiin rokotuksiin tekstiviestillä, Aikio kertoo.

Iäkkäimpiä tamperelaisia tiedotettiin rokotuksista puhelimitse ja kirjeitse, mutta muille henkilökohtaisia kutsuja ei lähetetä.

Sekä Tampereella että Lohjalla nuorimmille ikäryhmille aiotaan tiedottaa rokotuksista erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Toiveissa yli 80 prosentin kattavuus

Kovin monessa sairaanhoitopiirissä rokotukset eivät vielä ole edenneet alle 50-vuotiaisiin, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

– Ainakaan kyselytutkimusten mukaan ei ole mitään syytä olettaa, että into kauhean laimeaksi jäisi, Kontio arvioi nuorempien ikäryhmien rokotusintoa.

Lopullista rokotuskattavuutta on Kontion mukaan tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Hän on kuitenkin luottavainen, että yli 16-vuotiaiden parissa päästään seitsemänkymmenen prosentin kattavuuteen, jota on pidetty kriittisenä rajana laumasuojan kannalta.

THL arvioi torstaina, että kaikki halukkaat ovat saaneet Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen heinäkuun loppuun mennessä. Aikataulu voi Kontion mukaan myös nopeutua, jos rokotteita saadaan heinäkuun alussa maahan paljon.

Tanja Nummila pitää 70 prosentin rokotuskattavuutta minimitasona, jolle on päästävä kaikissa ikäryhmissä.

– Kyllä meillä ainakin tavoite on korkeammalla. Toivon, että kahdeksalla alkaviin lukuihin päästäisiin, Nummila sanoo.

Myös Etelä-Savossa toiveissa on, että rokotuskattavuus nousee korkeammalle.

– Pyrimme siihen, että vähintään 85–90 prosenttia rokotettavasta väestöstä ottaisi rokotteen, Hans Gärdström sanoo.