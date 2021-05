Maataloudelle miljoonavahinkoja aiheuttaville valkoposkihanhille tarkoitetuista ruokintapelloista on saatu rohkaisevia kokemuksia Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan maakunnassa on parhaillaan käynnissä kokeilu, jossa ely-keskuksen palkkaamat hanhipaimenet karkottavat viljelyksille lepäämään ja syömään pysähtyneet hanhet ruokailemaan niille erikseen varatuille niin sanotuille hanhipelloille.

Ensikokemukset hanhipaimenten työstä ovat rohkaisevia, vaikka paimenten aseistukseksi suunniteltuja starttipistooleita ei kaikkialla ole määräysten vuoksi voitu käyttää. Paimenille tarkoitetut laserpyssytkin ovat joutuneet matkalla kadoksiin.

Hanhipaimen Emmi Piiroinen on tyytyväinen kesätyöhönsä hanhipelloilla.

– Ei valittamista. Saa olla ulkona ja kulkea kylällä ja luonnossa, hän kertoi keskiviikkoaamuna palattuaan seitsemän tunnin vahtivuoroltaan Värtsilän laakson laajoilta pelloilta Tohmajärvellä.

– Yö oli rauhallinen. Vain viisi karkotusta. Jollekin vuorolle on sattunut jopa 23 karkotusta.

Piiroisen mukaan osa karkotetuista hanhista menee minne pitääkin, esimeriksi juuri hanhipelloille, kun taas osa kaartaa pienen lenkin ja tulee vähän ajan kuluttua takaisin. Mutta valpas paimen karkottaa ne uudelleen.

Isä ja tytär. Hanhipaimen Emmi Piiroinen ja hanhipaimenten ylipaimen Mika Piiroinen, oman alansa ensimmäisiä edustajia Suomessa.

Värtsilässä karjatilaa isännöivän Mika Piiroisen mukaan hanhitilanne ei tänä keväänä ole ainakaan vielä äitynyt yhtä pahaksi kuin vuosi sitten. Mutta hanhien päämuuton odotetaankin olevan vielä edessä.

Piiroinen suhtautuu käynnissä olevaan kokeiluun positiivisin odotuksin.

– Toistaiseksi on pärjätty kohtuullisesti. Ne alueet, jotka on haluttu suojata hanhituhoilta ja säilyttää vihreinä, ovat sellaisina myös pysyneet. Ruokintapellot sitä vastoin on syöty putipuhtaiksi.

Kokeilukeväänä Pohjois-Karjalassa on hanhien ruokintapelloiksi varattu noin 330 hehtaaria. Niiden ympärillä olevilla viljelyksillä hanhia karkottavat kahdeksan hanhipaimenta ja neljä lasertykkiä.

Tässä sitä on, valkoposkihanhien herkkua, sinimailasta. Hanhien jäljiltä sitä ei lehmien rehuksi ole enää korjata.

Vaikka ensimmäisen kokeiluviikon tulos onkin rohkaiseva, jo nyt tiedetään, että hanhiongelman kokonaisratkaisu vaatii paljon lisäresursseja. Kahdeksalla hanhipaimenella ja neljällä lasertykillä ei kaikkia Pohjois-Karjalan nurmirehupeltoja hanhituhoilta varjella.

– Tämä on työvoimavaltaista touhua, ely-keskusten lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta sanoo.

Pohjois-Karjalan ely-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston pilottihankkeella pyritään ensisijaisesti vähentämään valkoposkihanhien maanviljelykselle aiheuttamia vahinkoja. Viime vuonna niistä maksettiin korvauksia viljelijöille yli kolme miljoonaa euroa, suurin osa nimenomaan Pohjois-Karjalaan.

Tähän asti on puhuttu vain hanhien viljelyksille aiheuttamista vahingoista. Pohjois-Karjalassa on kuitenkin nyt virinnyt myös ajatuksia, voitaisiinko valkoposkihanhien massiivisia kevät- ja syysmuuttoja hyödyntää myös matkailun kehittämistyössä.

– Mikä ettei, miettii muun muassa ely-keskuksen Pirinen.

Hän ei ollenkaan tyrmää ajatusta.

– Äsken juuri puhuimme paikallisten asukkaiden kanssa asiasta. Tämä Värtsilän laakso Sääperin järven ympärillä on hieno luontokohde muutenkin. Täällä on monipuolinen pesivä lajisto ja monet muutkin linnut muuttavat tätä kautta.

Viljelijä Mika Piiroinen (vas.), Luken tutkimusprofessori Jukka Forsman ja ely-keskusten lajinvahinkokoordinaattori Mika Pirinen tutustuivat keskiviikkona hanhituhoihin Tohmajärven Värtsilässä.

– Äsken juuri seurasimme, miten merikotka hätyytteli hanhiparvia. Se oli hienon näköistä. Täällä on ollut parhaimmillaan yhdellä kertaa jopa seitsemän merikotkaa. Täällä on paljon nähtävää ja koettavaa.

Myös Mika Piiroinen suhtautuu ajatukseen ennakkoluulottomasti, vaikka hanhimuuttojen hyödyntäminen matkailun kehittämisessä tuntuukin viljelijän näkökulmasta kaukaiselta ajatukselta.

– Mutta onhan tämä melkoinen spektaakkeli tämä muuttonäytelmä sinänsä. Kyllä se varmasti ihmisiä kiinnostaa ja olisi myös matkailun vetovoimatekijä.