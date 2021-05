Sysmäläiskoulun edustajan mukaan välitunnilla tapahtui tiistaina ”fyysinen konflikti”.

Sysmän yhtenäiskoulussa tapahtui tiistaina väkivaltatilanne välitunnilla koulun pihalla.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Yle Päijät-Hämeen tietojen mukaan alaikäinen oppilas pahoinpiteli toista oppilasta välitunnilla. Ylen mukaan vanhemmat ovat vieneet asian Ankkuritiimin käsittelyyn.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut koulun rehtoria tai apulaisrehtoria kommentoimaan asiaa. Koulun rehtoria loppuviikon ajan sijaistava erityisluokanopettaja Ilkka Hörkkö kommentoi asiaa vain lyhyesti, sillä pääasiallinen tiedotusvastuu asiassa on rehtorilla.

Hörkkö vahvistaa, että välitunnilla tapahtui tiistaina väkivaltatilanne, jossa oppilas kävi toisen oppilaan kimppuun.

– Tällainen tilannehan siinä on ollut. Fyysinen konflikti on ollut.

– Välituntitilanteessa, missä valvojat ovat asiallisesti olleet paikalla ja menneet mahdollisimman pian tähän tilanteeseen.

Hörkkö ei avaa tapahtumia tarkemmin tai kommentoi sitä, oliko tilanne Ylen jutussa kuvaillusti raju. Hörkön mukaan uhri ohjattiin terveyskeskukseen, eikä vaurioita todettu.

– Asia on hoidossa ja valvonta on ollut asiallisesti suoritettu. Tarpeellisiin toimenpiteisiin on jo ryhdytty.

Hän kuvailee tilannetta valitettavaksi, mutta ei ”tavattomaksi”.

– Tässä ei ole varmasti mitään semmoista tavatonta, mitä ei tapahdu joka päivä jossakin Suomen koulussa.

Hämeen poliisilaitoksen viestinnästä kerrotaan, että Ankkuritiimi on saanut yhteydenoton sysmäläiskoulussa tiistaina tapahtuneeseen ”välikohtaukseen” liittyen. Poliisi ei avaa, mitä välikohtauksessa on yhteydenoton mukaan tapahtunut. Poliisin mukaan asiaa selvitellään, mutta rikosilmoitusta asiasta ei ole tehty eikä esitutkintaa ainakaan vielä aloitettu.

Sysmäläiskoulu on ollut uutisissa koulussa aiemmin tapahtuneiden väkivaltaisuuksien ja kiusaamisongelman vuoksi.

Koulua edustava Ilkka Hörkkö sanoo, että tämänviikkoinen tapaus ei liity mitenkään aiemmin julkisuudessa esillä olleisiin tapahtumiin.

Tänä keväänä käräjäoikeudessa käsiteltiin vuonna 2019 tapahtuneita koulun tuolloisen oppilaan väkivaltaisuuksia. Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, kuinka koulun oppilas pahoinpiteli 2019 kolmea poikaa, jotka kävivät hänen kanssaan samaa koulua. Pojan väkivaltapiina ehti jatkua useita kuukausia, ennen kuin se tuli uhrien vanhempien ja poliisin tietoon.

Osan teoista oppilas teki koulussa välitunneilla, osan vapaa-ajalla kouluajan ulkopuolella. Kahta uhreista teinipoika pahoinpiteli toistuvasti koulupäivien aikana koulun alueella syyslukukaudella 2019. Kaksi uhria koki väkivaltaa koulussa viikoittain, jopa lähes päivittäin.

Poika sai huhtikuussa käräjätuomion tapon yrityksestä, viidestä pahoinpitelystä sekä yhdestä törkeästä pahoinpitelystä nuorena henkilönä. Tuomio ei ole lainvoimainen, ja nuori on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon.

Käräjäoikeuden mukaan teinipojan väkivaltainen käyttäytyminen aiheutti pelkoa koko kouluyhteisössä. Pahoinpitelijä ei käy enää koulua samalla paikkakunnalla.

Koulun toiminnasta liittyen vuoden 2019 tapahtumiin ei aloitettu rikostutkintaa, eikä koulun henkilökuntaa epäillä tapauksessa rikoksesta.

Käräjäoikeus ei ottanut tuomiossaan kantaa siihen, miten koulu toimi kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseksi koulussa tapahtuneissa teoissa. Käräjäoikeuden mukaan tapahtumiin liittyi koulun oppilaiden keskuudessa vaikenemisen kulttuuri.

Sysmän yhtenäiskoulun tuolloinen ja nykyinen vt. rehtori Tuula Vuorinen kommentoi vuoden 2019 kouluväkivaltavyyhtiä Ilta-Sanomille aiemmin tässä kuussa sähköpostitse. Vuorinen ei ole suostunut vastaamaan toimittajan soittoihin useista tavoitteluyrityksistä huolimatta.

Rehtorin mukaan koulu ei tiennyt teoista ennen oikeudenkäyntiä, muutamaa aiempaa tilannetta lukuun ottamatta.

Vuorisen mukaan koulu on noudattanut ja noudattaa väkivalta- ja kiusaamistilanteisiin puuttumisen toimintaohjeita.

– Koulu on puuttunut väkivaltaisuuksiin välittömästi, kun ne ovat käyneet ilmi, Vuorinen vastasi aiemmin.

Koulun kiusaamisluvut olivat korkeita jo THL:n vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksissa. Tammikuussa 2019 Ylen MOT uutisoi sysmäläiskoulussa vuosia jatkuneesta vakavasta kiusaamisongelmasta.

MOT:n haastattelemien kolmen oppilaan vanhemman mukaan koulun johto ja osa opettajista olivat kääntäneet kiusaamisen kiusatuksi joutuneen oppilaan tai hänen perheensä syyksi. Vanhemmat kokivat koulun asenteen välinpitämättömäksi ja vanhakantaiseksi. Jotkut kiusatut olivat jopa joutuneet vaihtamaan koulua vakavan kiusaamisen takia.

Sysmän yhtenäiskoulun rehtori Tuula Vuorinen antoi kyseisessä Ylen haastattelussa runsaasti kritiikkiä herättäneitä ja kohun aiheuttaneita kommentteja, joiden koettiin syyllistävän kiusattuja. Rehtorin mukaan näytti siltä, että joissakin tapauksissa oppilaat suorastaan kerjäävät tulla kiusatuiksi.