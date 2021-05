Korkein ilmaantuvuusluku eli uusien koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Suomessa ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä virukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 929.

Sairaalahoidossa virukseen liittyvän taudin vuoksi on tällä hetkellä 135 ihmistä, mikä on 13 vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa on 28 ihmistä. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut kahdella eilisestä.

Aiemmin tänään raportoitiin 259 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 866 tartuntaa, mikä on 159 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 3 025 tartuntaa.

Yhteensä koronavirustartuntoja on pandemian alusta lähtien raportoitu Suomessa 90 946.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt lähes 2,2 miljoonaa ihmistä, kertoo THL. Määrä on lisääntynyt eilisestä noin 40 000 rokotetulla.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden osuus on nyt noin 40 prosenttia väestöstä.

Toisen rokoteannoksen on saanut runsaat 330 000 ihmistä. Heidän osuutensa väestöstä on kuusi prosenttia.

Yli 16-vuotiaat on näillä näkymin rokotettu heinäkuun loppuun mennessä

Kaikki halukkaat 16 vuotta täyttäneet ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa heinäkuun loppuun mennessä, uskoo johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Tavoite siitä, että kaikilla aikuisilla on mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos heinäkuun loppuun mennessä, näyttää realistiselta, Salminen sanoi.

Koko maassa 70 vuotta täyttäneistä jo yhdeksän kymmenestä on saanut yhden rokoteannoksen, ja kaikista yli 16-vuotiaista liki puolet. Kaikkiaan vähintään yhden piikin saaneita on maassa yli 2,2 miljoonaa ihmistä, eli noin 40 prosenttia väestöstä.

Nykyinen rokotusten taso ei vielä sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan riitä epidemian hiipumiseen.

– Epidemia kyllä hiipuu silloin kuin rokotuskattavuus on riittävä. Me olemme Suomessa menossa hyvää vauhtia menossa sitä kohti, mutta emme vielä siellä ole.

Ilmaantuvuusluvut vaihtelevat suuresti alueittain

Korkein ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Siellä on todettu lähes 187 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa on todettu viimeisten kahden viikon aikana noin 112 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Matalimmat ilmaantuvuusluvut ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa luku on noin kolme, sekä Lapin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä, joissa molemmissa on raportoitu noin viisi tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku on hieman alle 81 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Päijät-Hämeen keskussairaalan koronaepidemia levinnyt

Päijät-Hämeen keskussairaalassa todettu koronaepidemia on levinnyt kuntoutussairaala Jalmariin, jossa on toistaiseksi todettu yksi tartunta. Sekä yksi Jalmarin että yksi keskussairaalan vuodeosasto on suljettu uusilta potilailta koronatilanteen takia, tiedottaa alueen hyvinvointiyhtymä Päijät-Sote.

Teho-osastojen paikkamäärää on lisätty. Tilanne on Päijät-Soten mukaan sairaaloiden toiminnan kannalta vakava.

Sairaalan kiireetön leikkaustoiminta on tällä hetkellä mahdollisimman vähäistä, jotta kiireellinen ja päivystystoiminta voidaan turvata. Kiireettömät leikkaukset siirtyvät myöhemmäksi.

– Olemme nyt valitettavasti joutuneet siirtämään samalla potilaalle suunniteltuja toimenpideaikoja jopa toistuvasti, sanoo hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen tiedotteessa.

30–30-vuotiaiden osuus koronatartunnoista korostuu, sillä joka viides alueella todettu tartunta on tässä ikäryhmässä. Päijät-Soten mukaan vältettävissä olevat tartunnat tulevat etenkin vapaa-ajalla.

– Elämme nyt kesää ajatellen kriittistä vaihetta. Vielä on mahdollista saada pelastettua keski- ja loppukesää, sanoo Nieminen.

Ravintolarajoitukset tiukentuvat Kanta-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla, lievenevät Etelä-Karjalassa

Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset tiukentuvat Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa epidemiatilanteen heikentymisen vuoksi.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa jatkossa anniskella iltakuuteen asti ja ravintolat saavat olla auki iltaseitsemään. Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa alkoholia saa anniskella iltaseitsemään ja ravintolat saavat olla auki iltakahdeksaan. Sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Tällaiset rajoitukset olivat entuudestaan voimassa Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla, joissa koronaepidemia on Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan tavoin leviämisvaiheessa.

Etelä-Karjalan maakunnassa epidemiatilanne on puolestaan parantunut, joten anniskelu- ja aukioloaikaa koskevat rajoitukset kevenevät.

Pääkaupunkiseudulle ehdotetaan helpotuksia koronarajoituksiin kesäkuun alusta

Pääkaupunkiseudun koronarajoituksiin ehdotetaan helpotuksia kesäkuun alusta alkaen.

Seudun koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaan kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien sisätiloissa saisi pääkaupunkiseudulla kokoontua kymmenen ihmistä ja ulkotiloissa 50 ihmistä. Edellytyksenä on muun muassa se, että kahden metrin turvaväli pystytään takaamaan henkilöiden ja seurueiden välillä.

Myös kuntien asiakaspalvelutiloja pyritään avaamaan kesäkuun alusta, jos epidemiatilanne ei pahene. Palveluihin kuuluu muun muassa erilaisia vapaa-ajan ja kulttuurin tiloja kuten museoita, kirjastoja ja uimahalleja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tekemistään päätöksistä ensi viikolla.

Hallitus poistaa rajaliikenteen rajoitukset Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkailta

Valtioneuvosto on päättänyt, että rajaliikenteen rajoitukset poistetaan Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkailta.

Muutoin valtioneuvosto jatkaa maahantulon rajoituksia kesäkuun puoliväliin asti. Koronapandemia jatkuu valtioneuvoston mukaan edelleen, eikä riittäviä toimenpiteitä rajoitusten korvaamiseksi ole vielä käytössä. Tämän vuoksi sekä virusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi sisärajavalvontaa ja ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan.

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä.