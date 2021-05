Neljä graafia näyttää: Näin hyvin Suomi on selvinnyt koronasta muihin verrattuna

Neljä eri mittaria sen paljastaa: Suomi on pärjännyt koronan kanssa hyvin muuhun Eurooppaan verrattuna.

Suomi on pärjännyt koronavirusepidemian kanssa paremmin kuin monet EU-maat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viikoittaisessa koronainfossa Suomen epidemiaa verrattiin muihin Euroopan maihin neljällä eri mittarilla, jotka olivat tartunnan saaneiden osuus koko väestöstä, koronaan kuolleiden osuus miljoonaa asukasta kohti, kuolleiden osuus varmistetuista tartunnoista ja sairaalakuormituksen tilanne.

Taulukot esitteli johtaja Mika Salminen THL:stä. Salmisen mukaan näiden mittareiden perusteella Suomi on pystynyt toimimaan taudin kanssa kohtuullisen hyvin. Hän kuitenkin muistuttaa, että tilanne ei ole vielä ohi.

1. Tartunnan saaneiden osuus väestöstä

Tässä diagrammissa on mukana kaikki vahvistetut tartunnat Euroopan talousalueen maista. Salminen huomautti, että kaikissa maissa todellinen prosentti on varmasti korkeampi, koska kaikkia tartuntoja ei todeta.

Suomessa varmistettu koronatartunta on ollut 1,6 prosentilla väestöstä. Euroopan korkein luku on Tshekissä, jossa luku on 15,3 prosenttia.

2. Kuolleiden osuus miljoonaa asukasta kohti

Suomessa koronaan on kuollut 166 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Tshekissä vastaava luku on 2 845. Tämä tarkoittaa sitä, että Tshekissä koronaan on kuollut kaksi promillea koko väestöstä.

– Se ei ole ihan pieni luku, Salminen totesi.

3. Tapauskohtainen kuolleisuus

Tässä tarkastellaan koronaan kuolleiden osuutta vahvistetun tartunnan saaneista. Lukuja seurataan viime kesästä alkaen. Viime kevään luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska niin paljon tartuntoja jäi toteamatta.

Suomessa vahvistetun tartunnan saaneista kuollut on 0,77 prosenttia. Bulgariassa sama luku on 4,28 prosenttia. Salmisen mukaan maiden välillä ei todellisuudessa ole näin suuria eroja, koska kaikissa maissa ei pystytä toteamaan kaikkia tartuntoja. Tällöin kuolemat korostuvat.

Salmisen mukaan kuolemat painottuvat hyvin voimakkaasti ikääntyneisiin. Nuoremmissa ikäluokissa kuolemat ovat hyvin harvinaisia.

4. Sairaalakuormitus

Terveydenhuollon ylikuormittumisen estäminen on se, mitä Suomessa on pyritty ehkäisemään. Näin on päässyt käymään lukuisissa EU-maissa, mutta ei Suomessa.

Alla olevassa taulukossa terveydenhuollon kuormitusta on vertailtu 4–10 miljoonan asukkaan EU-maiden kesken. Diagrammi tarkastelee sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrää eri päivinä.

Suomessa lukemat ovat olleet läpi pandemian matalimpien joukossa. Salmisen mukaan oikeastaan vain Norja on samassa kategoriassa. Kaikissa muissa maissa kuormitus on ollut pitkiäkin aikoja ihan eri tuhatluvuilla.