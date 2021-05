Mökkeilijä nautti ihanasta aamukahvista – yhtäkkiä näkökenttään ilmestyi alaston naapuri puuhassa, joka ei unohdu

Monelle suomalaiselle on täysin luonnollista olla mökillä alasti. Välillä siitä seuraa hyvin kiusallisia tilanteita.

”Ja nämä kesäyöt ei niille ole vertaa. Ei kiristele vyöt, kun juoksen kohti merta. Kesämieli on taas ihan vallaton.”

Näin lauloi Tapani Kansa kappaleessa Kesän lapsi vuodelta 1976.

Ja niinhän se on. Monen suomalaisen kesään kuuluu se, että uimaan mennään ilman rihman kiertämää. Aatamin asussa käyskentely omalla mökkipihalla saattaa tuntua suorastaan luksukselta pitkän talven jälkeen.

Alasti mökkeilevä ei kuitenkaan aina välty kommelluksilta. Joskus naapuri sattuu oleskelemaan näköetäisyydellä, joskus vaikkapa ulkomaalaiset turistit järkyttyvät suomalaisesta tavasta.

Muun muassa näin kertoo eräs IS:n lukija:

”On epämiellyttävää, kun mökillä näköetäisyydellä elostelee alaston naapuri. Tuntuu, että heillä on aina tarve paljastella. Kun juo ihanassa kesäaamussa aamukahvia, ja näkösälle tulee alaston naapuri aamujumpalle, on hetkestä ihanuus poissa.”

” Mies kääntyi veneeseemme päin alasti kovin tyytyväisenä, ja nainen suki hiuksiaan katse toiseen suuntaan. Miehen pelästynyt reaktio oli kyllä unohtumaton.

Suomalaisten mielipiteet jakautuvat rajusti: toisten mielestä mökillä saa heittäytyä luonnon asuun, jotkut taas eivät missään nimessä halua nähdä naapuria alasti.

Myös yksi Hawkhill Resort -mökkikylän yrittäjistä, Annu Huotari, tunnistaa ilmiön.

– Sanoisin, että vuokramökeillä ei yleisesti oleskella alasti ainakaan niin, että muut näkisivät sen. Alasti uiminen on kuitenkin monelle suomalaiselle luonnollista, ja olemme ohjeistaneet, että niin saa omalla vuokramökillä tehdä, kun huolehtii pyyhkeen mukaan.

Jos mökeillä on ulkomaalaisia turisteja, suomalaisten tavasta joudutaan heitä usein muistuttamaan.

– Osassa maista alastomuus on tabu, joten meillä on tapana kertoa turisteille siitä, että jotkut suomalaiset saattavat käydä alasti uimassa. Tällä tavoin ei tule väärinkäsityksiä, sillä joillekin tapa voi tuntua hyvin vieraalta.

” Muistan ikuisesti sen, kun päädyin uuden kumppanini perheen kanssa nakusaunaan. Meitä oli siellä neljän sukupolven verran.

Kommelluksilta ei ole mökkikylässäkään vältytty. Huotarin mieleen on jäänyt erityisesti yksi tapaus.

– Eräässä mökissä majoittui muutama vuosi takaperin helmikuussa kuuden belgialaisen miehen seurue. Ensimmäinen soitto tuli puoliltaöin, kun yksi miehistä kertoi, että he olivat lukinneet vahingossa itsensä ulos avantouinnin aikana. Yllätys oli suuri, kun saavuimme mökille yöllä. Miehet odottivat meitä ilman rihman kiertämää pelkät pyyhkeet yllään. He olivat sytyttäneet grilliin tulen, jotta saivat lämmiteltyä sen ääressä. Olivat kuulemma käyneet alasti uimassa ja yrittäneet koputella naapurimökkiin, jotta sieltä tulisi joku auttamaan. No, eihän kukaan tuntemattomille alastomille miehille ovea avannut, Huotari nauraa.

Pihapiiri on kotirauhan suojaamaa aluetta ja omalla mökillä saa olla alasti, jos haluaa. Sääntö pätee myös vuokrattuun mökkiin, täsmentää rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.

Esimerkiksi poliisista kerrotaan IS:lle, että poliisin tietoon ei ole tullut juuri lainkaan tapauksia, joissa alastomuus olisi katsottu mökillä itsensä paljasteluksi.

– Toki niihin liittyviä naapureiden välisiä hampaiden kiristelyjä voi olla, mutta poliisi ei niitä ole joutunut ratkomaan. Sellaisen tapauksen ainakin muistan, jossa naapuri kävi tarpeillaan toisen naapurin tontin rajalla. Hän teki tämän tahallisesti toista kiusatakseen. Ärsyyntynyt naapuri otti tapahtumasta kuvia ja otti yhteyttä poliisiin, eräs poliisi Itä-Suomesta muistelee.

” Kun myöhemmin katsoin videota upeasta auringonlaskusta, videolla näkyi, kun vaimo ja anoppi tallustivat alasti uimaan.

Jos naapureita on paljon lähistöllä, tilanne muuttuu mutkikkaammaksi. Myös se, mitä alasti tekee, vaikuttaa asiaan.

– Sukupuolisiveyden julkisen loukkaamisen raja on häilyvä, jos näköetäisyydellä on paljon naapureita. Pelkkää alasti kävelyä esimerkiksi oman ja naapurin tontin rajalla ei vielä oikein voida osoittaa seksuaaliseksi. On kuitenkin tapauksia, joissa esimerkiksi omalla parvekkeella tanssiminen on katsottu rangaistavaksi, jos on esiinnytty alasti, Tolvanen selventää.

Myös yksityisalueella voi siis syyllistyä sukupuolisiveyden loukkaamiseen, jos tarkoituksena on esitellä itseään seksuaalisesti. Tähän sovelletaan Tolvasen mukaan tapauskohtaista näyttöä.

Erityisen tarkkana kannattaa olla, jos lähistöllä on lapsia.

– Itsensä alasti esittely lasten läheisyydessä voi mennä hyvinkin nopeasti vakaviin rikosnimikkeisiin, jopa seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jos alastomuus katsotaan itsensä esittelyksi.

Suomen suvessa saatetaan antautua myös lemmenleikkeihin luonnon helmassa. Tolvasen mukaan näissäkin tapauksissa liikutaan rajoilla.

– Jos teko suoritetaan yksityisellä alueella, sen ei pitäisi olla rangaistavaa. Mikäli paikalla on kuitenkin esimerkiksi ihmisiä kalastamassa tai surffaamassa, lapsista puhumattakaan, tämä alkaa olla ongelmallista.

– Laissa Rikokset yleistä järjestystä vastaan -luku sisältää rikostunnusmerkistön kohdan, jossa sanotaan, että teko on sukupuolisiveellisyyttä loukkaava, jos se tehdään julkisesti ja pahennusta aiheuttaen. Näiden kohtien tulee täyttyä, että teko katsotaan rangaistavaksi.

Näin Ilta-Sanomien lukijat kertovat:

”Pari vuotta sitten vietettiin saaristossa juhannusta ja käytiin veneilemässä. Siellä oli eräs pariskunta intoutunut alasti erään niemen nokassa lemmenpuuhiin, kun ajelimme ohi. Puuhia ilmeisesti pääteltiin parhaillaan, koska mies kääntyi veneeseemme päin alasti kovin tyytyväisenä, ja nainen suki hiuksiaan katse toiseen suuntaan. Miehen pelästynyt reaktio oli kyllä unohtumaton.”

”Minulla on ollut tapana kuvata appivanhempien mökillä kesäisin auringonlaskuja. Viime kesänä olin jälleen jättänyt kameran kuvaamaan laiturin viereen, enkä puhunut kenellekään asiasta. Kun myöhemmin katsoin videota upeasta auringonlaskusta, videolla näkyi, kun vaimo ja anoppi tallustivat alasti uimaan.”

”Muistan ikuisesti sen, kun päädyin uuden kumppanini perheen kanssa nakusaunaan. Meitä oli siellä neljän sukupolven verran. Oli kumppanin vanhemmat, hänen 30-vuotias tyttärensä miehensä kanssa ja vielä tyttären tytär. Siellä sitten löyhyteltiin. Ei ollut minulle lainkaan luontaista, mutta otin sen uutena kokemuksena.”

”Olen itse tonttini maksanut ja minulla on oikeus liikkua siellä alasti. On ihanaa mennä esimerkiksi uimaan ilman kiristävää uimapukua. Lähistöllä kuitenkin asuu mies, joka tiirailee meitä jatkuvasti. Tulee jopa soutelemaan rantoja pitkin siinä toivossa, että näkisi paljasta pintaa.”

”Otin viime kesänä mökillä aurinkoa alasti. En tunne naapureitamme. Mutta eikös naapurin ukko hiipinyt katsomaan, millaisia mökkeilijöitä oikein olemme. Mökkimme eivät ole lähellä toisiaan, joten pisti kyllä vihaksi.”

”En tykkää olla alasti, enkä halua nähdä myöskään mökkinaapureitani alasti. Naapurissamme kuitenkin oleskelee vanha ukko, joka heittää vaatteet pois heti keväällä. Ei sitä ole kiva katsella päivästä toiseen kesälomalla. Menetän ruokahaluni, kun katson tuntemattomia, alastomia ihmisiä.”

”Kesäisin olen mahdollisimman paljon ilman vaatteita. Mökillä olen aina ilman vaatteita. Suomessa kunnon kesäkuukausia on vain kolme kuukautta ja nautin jokaisesta hetkestä. Muut yhdeksän kuukautta pitääkin olla pukeissa.”

”Minulla on tapana kiikaroida isolta tontilta naapurisaaria. Eräänä kesänä sain maistaa omaa lääkettäni, kun alaston naapuri katsoi kaukoputkella takaisin. Sen jälkeen ovat jääneet kiikarit mökkiin.”