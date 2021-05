Sisäisen turvallisuuden selonteko listaa mahdollisia uhkakuvia: Ilmastonmuutos, väkivaltainen liikehdintä, laaja maahantulo, hybridivaikuttamien...

Sisäisen turvallisuuden selonteko katsoo vakavien ja laajojen häiriöiden saattavan yleistyä. Se painottaa niiden olevan harvinaisia, mutta toteutuessaan ne aiheuttaisivat mittavia inhimillisiä, taloudellisia tai ympäristöön kohdistuvia vahinkoja.

Hallituksen sisäisen turvallisuuden selonteko paaluttaa tulevaisuuden tavoitteeksi entistä turvallisemman Suomen kaikille maassa oleville ihmisille ja ihmisryhmille. Kyselyn mukaan 96 prosenttia suomalaisista kokee elämänsä jo nyt turvalliseksi.

– Syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat edelleen Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia. Näiden torjumiseen tarvitaan toimia koko yhteiskunnalta. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toimien keskeisenä tavoitteena on turvata perus- ja ihmisoikeudet ihan jokaiselle, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Hallituksen eduskunnalle antama selonteko arvioi Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia kansallisia ja globaaleja muutosvoimia vuoteen 2030 saakka. Toimintaympäristön muutoksiin liittyvässä kohdassa listataan vakavia ja laajoja häiriötiloja, jotka saattavat yleistyä tulevaisuudessa ja vaikuttaa Suomen sisäiseen turvallisuuteen.

Vakavat ja laajat häiriötilat voivat vaatia viranomaisilta ja muilta toimijoilta normaalista poikkeavia toimia tai avun pyytämistä muilta mailta. Selonteko painottaa niiden olevan harvinaisia, mutta toteutuessaan ne aiheuttavat mittavia inhimillisiä, taloudellisia tai ympäristöön kohdistuvia vahinkoja.

– Selkeimmin sisäisen turvallisuuden vakavia ja laajoja häiriöitä ovat ihmisen tai luonnon aiheuttama merellinen tai alueellinen suuronnettomuus, isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä, laajamittainen maahantulo, vaikuttaminen kriittiseen infrastruktuuriin ja terroristinen isku, selonteossa sanotaan.

Uhkatilanteisiin varaudutaan kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallilla viranomaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

1. Ilmaston lämpenemiseen liittyvät uhat

Selonteko nostaa ensimmäisenä esiin ilmaston lämpenemistä. Laajojen metsäpalojen ja muiden metsätuhojen riskiä kasvattaa ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Ne voivat vaikuttaa ennakoimattomalla tavalla myös ekosysteemeihin ja sitä kautta esimerkiksi ruuan tuotantoon.

– Ekosysteemien muutokset luovat edellytyksiä vaarallisten tautien kehittymiselle ja leviämiselle, selonteossa todetaan.

Selonteon mukaan metsäpalojen leviämisen vaarat lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä. Se puhuu samanaikaisesta voimakkaasta tuulesta, korkeasta lämpötilasta ja alhaisesta kosteudesta.

– Myös esimerkiksi meri-, vesistö- ja hulevesitulvien riski muuttuu ilmaston lämmetessä. Pohjois-Suomessa kevättulvien riski kasvaa lumen määrän lisääntymisen myötä.

2. Merionnettomuudet

Monialaisen ja vakavan merionnettomuuden riskit selonteko arvioi korkeaksi erityisesti Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Onnettomuuksien todennäköisyyttä katsotaan kasvavan tulevaisuudessa, kun merikuljetusten määrä kasvaa 2030 mennessä noin 30–50 prosenttia nykyisestä.

– Samalla myrskytuulten arvioidaan voimistuvan Suomen merialueilla ilmastonmuutoksen myötä, selonteossa lisätään.

3. Laajamittainen muuttoliike

Selonteko painottaa laaja-alaisen muuttoliikkeen paineen kasvavan ilmastonmuutoksen myötä. Globaalia muuttoliikettä voivat lisätä myös ”konfliktit, turvattomuus ja ihmisoikeustilanteen heikentyminen”. Laajamittaisessa maahantulossa saapuvia henkilöitä ei enää kyetä ohjaamaan normaaleilla rajavalvonnan järjestelyillä.

– Häiriötilanteen laajamittaisesta maahantulosta tekee sen laajuus sekä siihen mahdollisesti liittyvät lieveilmiöt. Vuoden 2015 kokemukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet suomalaisen yhteiskunnan varautumista tällaisiin tilanteisiin, selonteossa uskotaan.

Mahdollisia tulevia tilanteita pyritään estämään varautumisella, viranomaisten roolien selkeydellä, keskinäisellä yhteistyöllä, tilanteiden ennalta harjoittelulla ja viestinnällä.

4. Kriittisen infrastruktuurin kohdistuvat uhat

Viestintäverkkojen turvallisuuteen ja yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuksiin liittyvät riskit ja uhat ovat kasvaneet. Uuden sukupolven viestintäverkot, kuten 5G ja tekoäly yhdistävät esineitä ja järjestelmiä esimerkiksi energiaverkkoja ja muuta kriittistä infrastruktuuria.

Yhteiskuntien verkottuminen tehostuu, mutta samalla verkkojen haavoittuvuudet voivat mahdollistaa vahingollista toimintaa. Verkoissa tai tekoälyllä toteutettu haitallinen ja vihamielinen toiminta voivat vaikuttaa tiedon välittämiseen, infrastruktuurin toimivuuteen ja valtioiden toimintakykyyn kriisitilanteessa.

5. Hybridivaikuttamien

Hybridivaikuttaminen on lisääntynyt ja keinovalikoima kasvanut. Se voi pitää sisällään poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia ja sotilaallisia keinoja sekä informaatio- ja kybervaikuttamista.

– Hybridivaikuttamiseen voidaan käyttää myös muuttoliikettä, pakolaisia tai hybridivaikuttamista toteuttavien maiden kansalaisia muissa maissa.

Selonteko listaa torjuntakeinoiksi muiden muassa poikkihallinnollisen toiminnan, lainsäädännölliset toimet, kansainvälisen sekä EU-yhteistyön ja mediakasvatuksen.

– Viranomaisten läsnäololla sosiaalisessa mediassa pyritään vähentämään tavoitteellisen disinformaation ja sen taustalla vaikuttavien toimijoiden liikkumavaraa ja mahdollisuuksia luoda yhteiskunnallista epävakautta.

6. Terrorismi

Terroristisen iskun todennäköisyydessä ei ole tapahtunut Suomessa muutoksia viime vuosina. Uhka-arvio säilynyt vuodesta 2017 neliportaisen asteikoin toisella tasolla, joka on kohonnut. Terrorismi on uhka sisäisen turvallisuuden lisäksi Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Suojelupoliisin arvion mukaan Suomessa on terrorismin tukitoimintaa sekä tunnistettuja henkilöitä ja ryhmiä, joilla on motivaatio, kyky ja valmius toteuttaa terrori-isku. Valmius vakavaan väkivaltaan on erityisesti radikaali-islamistisen terrorismin, mutta myös äärioikeistolaisen liikehdinnän osalta.

Selonteko toteaa Suomen jatkavan kansainvälistä yhteistyötä terrorismin, väkivaltaisen ekstremismin ja väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi.

7. Sotilaallisen voimankäytön uhka

Sotilaallisen voimankäytön uhka tai siihen liittyvät muutokset listaan lyhyesti yhtenä häiriötilana, jolla olisi vaikutusta sisäiseen turvallisuuteen.

– Sotilaallisten uhkien ennakkovaroituksen ajan lyheneminen ja ennakoimattomuus edellyttävät sisäisen turvallisuuden viranomaisten johtamisjärjestelmään, päätöksentekokykyyn ja valmiuteen vastaavia vaatimuksia kuin sotilaalliselle puolustukselle, selonteossa katsotaan.

Pohjoismainen yhteistyö kokonaismaanpuolustuksessa ja Suomen ja Ruotsin välinen sekä Naton kanssa tehtävä siviilivalmiusyhteistyö ovat aivan kuten aiemminkin tärkeässä roolissa.