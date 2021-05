Kuvat: Oulu tulvii rankkasateen jälkeen, teitä suljettu, liikenne ruuhkautunut – ”Siellä on yli puoli metriä vettä”

Oulussa autoja on jäänyt jumiin veden keskelle.

Oulussa on satanut runsaasti vettä lyhyessä ajassa. Viemäriverkosto ei ole kyennyt vetämään tätä vesimäärää, kertoo Oulun päivystävä palomestari Marko Kemppainen.

– Tiestö tulvii nyt tosi reilusti. Alikulut kaikkialla kaupungissa käytännössä tulvii. Vettä on tosi paljon paikoitellen, ja autoja on jäänyt jumiin. Hinausfirmat ja pelastuslaitos ovat niitä sieltä auttaneet pois, kun jotkut ihmiset ovat joutuneet jumiin veden keskelle, Kemppainen kertoo.

Liikenne on ruuhkautunut aamun aikana.

– On tullut ruuhkia, kun on aamun työmatkaliikennettä. Muutamia teitä on jouduttu sulkemaan kokonaan, kun siellä on yli puoli metriä vettä, niin ei henkilöautolla pysty ajamaan sellaisessa, Kemppainen sanoo.

– Eniten teiden sulkeminen vaikuttaa Miljoonamontusta kaupungista poispäin. Siellä kaistat on suljettu.

Kiinteistöihin kohdistuvista mahdollisista tulvavahingoista ei ole vielä tietoa. Yhteen kiinteistöön on tullut hälytys, mutta sieltä vesi on saatu laskemaan.