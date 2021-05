Iske kaukaa ja väistä – näin uusi teknologia muuttaa ilmasodan taktiikkaa ja aseiden käyttötapoja

Monitoimihävittäjä ei ole pelkästään ilmavoimien työkalu. Parhaillaan loppusuoralla olevassa HX-hankkeessa Suomi ei osta pelkkiä lentäviä koneita, vaan elintärkeän osan koko maan puolustusjärjestelmää. Muut puolustushaarat eivät selviydy taistelusta, jos niillä ei ole tukenaan ilmavoimaa.

HX-hankejohto arvioi Suomelle tarjottavien hävittäjien suorituskyvyn lisäksi niiden aseet, joilla koneet voivat ampua ilmaan, maahan ja merelle. Keskeinen muuttuja yhtälössä ovat myös sensorit, joilla hävittäjä havaitsee kohteet, luo tilannekuvaa ja kerää tiedustelutietoa.

Havainnekuva Eurofighter Typhooniin kehitteillä olevasta uudesta ECRS Mk 2 -tutkasta. Elektronisesti keilaavaa tutkaa voidaan käyttää myös elektroniseen sodankäyntiin.

Hävittäjän pääase ilmasodassa on keskipitkän ja pitkän kantaman tutkaohjus. Uudet, elektronisesti keilaavat tutkalaitteet ovat tuoneet lisämausteita ilmataisteluohjusten käyttöön. Hävittäjä näkee tutkallaan maalin jo kaukaa, laukaisee aktiivisesti kohteeseen hakeutuvan ohjuksen, käyttää samalla tutkan elektronisen sodankäynnin ominaisuuksia vastustajansa häiritsemiseksi tai sokaisemiseksi ja aloittaa väistöliikkeen. Tarkoitus on tuhota vastustaja ja selvitä itse taistelusta.

Toinen iso teknologinen askel ilmasodankäynnissä on verkottuminen. Hävittäjä voi saada maalitiedot omalta koneelta kymmenien kilometrien päästä, lähestyä maalia valaisematta sitä tutkalla ja laukaista ohjuksensa paljastumatta. Myös hävittäjän häiveominasuuksilla on taistelussa merkitystä, mutta kuinka paljon? Tätä HX-hanke arvioi.

Iske kaukaa ja väistä, voisi siis kuulua nykyaikaisen ilmataktiikan kultainen sääntö. Tai iske huomaamatta.

Lyhyen kantaman ilmataisteluohjuksia tarvitaan, jos vastustaja pääsee lähelle tai jos kohteena on helikopteri, miehittämätön lentolaite tai toinen ohjus.

Lämpöhakuisten ohjusten kantama on pidentynyt 25–30 kilometriin, ja Suomelle tarjottavista ohjuksista ranskalainen Mica kantaa 80 kilometrin päähän. Kantaman pidentyminen antaa lentäjälle mahdollisuuden laukaista ohjuksensa ja väistää sitten vastustajaa, ennen kuin tämä pääsee laukaisemaan omansa.

Lämpöhakuisen ohjuksen voi laukaista myös ennen kuin ohjaaja saa lukittua sen maaliin. Tällöin koneen omat sensorit ohjaavat ohjusta siihen asti, kunnes hakupää löytää kohteen ja aktivoituu.

Kaikissa tarjolla olevissa hävittäjissä on tykki, joka on viimeinen hätäkeino lähitaistelussa. Tykkiä voidaan käyttää myös tulitukitehtävissä maa- tai merimaaleja vastaan.

Ilmasta maahan ja merelle ammuttaville aseille on tärkeä niin sanottu stand off -ominaisuus: ne voidaan laukaista etäisyyksiltä, joille vastustajan ilmatorjunta ei ulotu.

Monitoimihävittäjien aseistukseen kuuluvat risteilyohjukset kantavat kauas, satojen kilometrien päähän. Suomella ei esimerkiksi ole kykyä ballististen ohjusten torjuntaan. Risteilyohjukset kykenevät tuhoamaan kaukaa muun muassa näiden ohjusten laukaisualustoja ja komentojärjestelmiä.

Risteilyohjus on kynnysase, joka luo pelotteen – tai ainakin pidäkkeen – vastustajan harkitessa Suomeen kohdistuvia sotatoimia. Nykyisten Hornet-hävittäjien käytössä olevan Jassm-risteilyohjuksen uusi versio kantaa jopa yli 900 kilometrin päähän. Jassmille on tarjolla eurooppalaisia vaihtoehtoja.

HX-hankkeessa arvioidaan myös asetäydennysten saatavuutta. Hävittäjäkaupan mukana tulevaan ”aloituspakettiin” kuuluu huomattava määrä ohjuksia ja pommeja, mutta kriisin sattuessa niitä pitää saada lisää. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvalloilla on käytännössä suurimmat varastot näitä aseita, mutta toimivatko täydennyskuljetukset? Palapeli on monimutkainen.

IS esittelee seuraavassa HX-tarjokkaiden aseistusta.

Lockheed Martin ja Boeing

Pentagon esitti kongressille viime vuonna luettelon asejärjestelmistä, joilla Yhdysvallat olisi valmis varustamaan Suomelle tarjotut monitoimihävittäjät. Samoja aseita on kaupan sekä Lockheed Martin F-35A -hävittäjin että Boeingin tarjoamiin F/A-18 E/F Super Horneteihin ja EA-18G Growlereihin.

Britannia aseistaa F-35B-koneensa Paveway IV -täsmäpommein. Kuvassa pommin koepudotus Marylandissa, Yhdysvalloissa vuonna 2015. Siipiripustimessa Sidewinder-ilmataisteluohjus.

Ilmasta ilmaan – AIM-120 Amraam: Jo kolme vuosikymmentä käytössä ollut keskipitkän ja pitkän kantaman tutkahakuinen ohjus, Suomen nykyisen Hornet-kaluston pääase ilmataistelussa. Suunniteltu tuhoamaan maali kaukana ohjaajan näkökantaman ulkopuolella. Ohjusta käyttää myös Suomeen hankittu Nasams-ilmatorjuntajärjestelmä.

Amraam on tulossa kehityspolkunsa päähän, sillä ilmaa hengittävien patomoottorien tulo ilmataisteluohjuksiin uhkaa jättää rakettimoottorilla varustetun Amraamin jalkoihinsa. Patomoottori antaa ohjukselle liike-energiaa vielä lennon kriittisessä loppuvaiheessa, jolloin sen pitäisi osua väistöliikkeitä tekevään maaliin. Muun muassa Kiina on jo kehittänyt uuden, erittäin pitkän kantaman ohjuksen PL-15:n, jonka sanotaan päihittävän Amraamin.

Lockheed Martinin tarjous Suomelle sisältää Amraamin uusimman C8-version, jonka kantamaksi arvioidaan yli 100 kilometriä. Ohjuksen pituus on 3,6 metriä, paino 150 kiloa, josta taistelukärki noin 18 kiloa.

AIM-260 JATM: Pentagonin luettelossa Suomelle tarjottavista aseista ei mainita lainkaan tutkahakuista ilmataisteluohjusta. Amraamin poisjäänti listalta herätti spekulaatioita siitä, voisiko Amraamin seuraaja AIM-260 olla saatavilla uusiin monitoimihävittäjiin. Ohjuksen huippusalainen kehityshanke alkoi vuonna 2017, ja mediatietojen mukaan sen valmistusmäärät ylittäisivät Amraamin tuotannon vuoteen 2026 mennessä. AIM-260:n tarkkoja ominaisuuksia ei ole kerrottu julkisuuteen. Yltääkö se jo 200 kilometrin kantamaan?

Amraam on yhdysvaltalainen pitkän kantaman ilmataisteluohjus, joka on suomalaisille jo tuttu ase. Kuvassa Amraamein aseistettu Super Hornet ilmavoimien HX Challenge -testitapahtumasas helmikuussa 2019.

AIM-9X Block II+ Sidewinder: Uusin versio lyhyen kantaman lämpöhakuisesta ilmataisteluohjuksesta. Sidewinderit ovat olleet jo vuosikymmeniä vakiotavaraa useimpien länsimaisten hävittäjämallien ripustimissa.

AIM-9X:n kääntyvyys on edellisiä malleja parempi. Infrapuna-hakupää havaitsee valmistajan mukaan kohteensa 90 asteen kulmassa lentosuunnasta. Järjestelmä on yhteensopiva ohjaajan kypärätähtäimen kanssa, ja ohjuksen voi lukita maaliin myös laukaisun jälkeen. Tällöin ohjus lentää aluksi hävittäjän sensorien ohjaamana, kunnes sen oma hakupää havaitsee maalin. Pituus noin 3 metriä, paino noin 85 kiloa. Kantamaksi valmistaja on ilmoittanut yli 30 kilometriä.

Tykit: F-35A:ssa on pyörivä 25 mm:n tykki, jossa neljä putkea. Super Hornetin tykki on 20-millinen, pyörivä ja kuusiputkinen. Growlerissa tykkiä ei ole, sen vaatimaan tilaan on sijoitettu elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

Ilmasta maahan – GBU-53/B SDB II: Pienikokoinen liitopommi. Hakeutuu kohteeseen gps- ja inertiasuunnistusjärjestelmän sekä tutkan, lämpökameran ja lasersäteen avulla. Paino 93 kiloa, kantama 70 kilometriä liikkuvaan maaliin, 110 kilometriä kiinteään maaliin. Tämä ase on jo Suomen Hornet-kaluston arsenaalissa.

Sidewinder-ohjus Super Hornetin siiven kärjessä. Kuva Helsinki-Vantaan lentokentältä kesällä 2017.

AGM-154C-1 JSOW: Taktinen liitopommi. Kaksivaiheinen taistelukärki. Ensimmäinen, suunnattu räjähde murtaa kohteen panssaroinnin tai betonisuojan, toinen räjähtää kohteen sisällä. Paino alle 500 kiloa, kantama 22–130 kilometriä riippuen pudotuskorkeudesta. On jo Suomen Hornet-kaluston arsenaalissa.

Suomen ilmavoimien Hornet sai siipiinsä kaksi JSOW-liitopommia vuonna 2010.

AGM-158B-2 Jassm-ER: Pitkän kantaman risteilyohjus esimerkiksi komentokeskusten ja liikenteen solmukohtien tuhoamiseen kaukana vastustajan alueella. Kantamaksi ilmoitetaan jopa yli 925 kilometriä.

Risteilyohjuksissa on suihkumoottori, joka vie ohjuksen maaliinsa äänennopeutta hitaammin joko korkealla tai matalalla lentoradalla. Lennon lopussa ohjus tunnistaa maalin ja hakeutuu siihen kameran avulla.

Jassm-ER on lähes 4,3 metriä pitkä ja painaa yli 1000 kiloa. Kantaa 450 kilon kaksivaiheisen läpäisy- ja sirpaletaistelukärjen.

Kongsberg JSM: Maa- ja merimaaliohjus, joka mahtuu F-35A:n rungon sisäiseen asekuiluun. Sisältyy Lockheed Martinin tarjoukseen. Käyttää matalaa lentorataa ja ohjautuu kohteeseensa sekä aktiivisen että häirinnältä suojatun passiivisen maalinhakujärjestelmän avulla. Pituus hieman alle neljä metriä, paino 407 kiloa, kantama yli 185 kilometriä.

Pitkän kantaman Jassm-ER-risteilyohjuksen koelaukaisu Meksikonlahdella syyskuussa 2018. Ohjuksen laukaisi F-16-hävittäjä.

AGM-88E Aargm: Radiosäteilyyn hakeutuva ohjus. Aargm on elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneen Growler-koneen ase, joka on suunniteltu vastustajan ilmapuolustustutkien tuhoamiseen. Lentää kohteeseensa yli 2 Machin nopeudella. Pituus 4,17 metriä, paino 360 kiloa, kantama yli 110 kilometriä.

JDAM-täsmäpommit: Painoltaan 225 kiloa, 450 kiloa ja 900 kiloa. Vakiokalustoa jo Suomen nykyisissä Hornet-hävittäjissä.

Boeing EA-18G Growler on aseistettu radiosäteilyyn hakeutuvin Aargm-ohjuksin. Siipiripustimessa myös Sidewinder. Kuva ilmavoimien satavuotisnäytöksestä Tikkakoskella kesällä 2018.

Saab Gripen E

HX-kilvan ruotsalaiskandidaattiin on tarjolla laaja kattaus sekä yhdysvaltalaisia että eurooppalaisia aseita.

Ilmasta ilmaan – Meteor: Tutkahakuinen, kauas ohjaajan näkökantaman taakse lentävä ohjus, jota kuvataan läntisen maailman parhaaksi keskipitkän ja pitkän kantaman ilmataisteluaseeksi.

Ilmaa hengittävä ja työntövoimaltaan säädeltävä patomoottori kuljettaa ohjuksen valmistajan mukaan yli sadan kilometrin päähän. Ohjuksella on moottorin ansiosta liike-energiaa vielä lennon loppuvaiheessa, kun se hakeutuu nopeasti liikkuvaan maaliin.

Saab esitteli Gripenin aseistusta Turku Air Show’ssa vuonna 2019. Oikealla Paveway II -täsmäpommit ja maalinosoitussäiliö, jolla ohjaaja näkeet kohteet erityisesti yöllä ja huonossa säässä.

Saabin mukaan myös Amraam on integroitavissa Gripenin ilmataisteluaseeksi.

Iris-T: Eurooppalainen Sidewinderin kilpailija: lämpöhakuinen, lyhyen kantaman ilmataisteluohjus, jolla sanotaan olevan kykyä tuhota myös lähestyviä ohjuksia. Iris-T voidaan uuden Sidewinderin tapaan lukita maaliin laukaisun jälkeen.

Iris-T:n liikehtimiskykyä parantaa kääntyvä rakettimoottorin suutin. Häirinnänsietokykyä ohjukselle antaa kuvantava hakupää, joka erottaa kohteen harhautussoihduista. Pituus noin 3 metriä, kantama 25 kilometriä.

Tykki: 27 mm, yksi putki, jota syöttää revolverin tapaan viisipesäinen rulla.

Meteor on pitkän kantaman tutkahakuinen ilmataisteluohjus, jossa on ilmaa hengittävä patomoottori. Kuvassa Meteor on ripustettu Gripeniin.

Ilmasta maahan – Spear 3: Pienikokoinen, siivin varustettu risteilyohjus painaa vain 100 kiloa ja kantaa yli 130 kilometrin päähän. Sitä voidaan käyttää sekä kiinteitä että liikkuvia maaleja vastaan.

Taurus KEPD: Ruotsalais-saksalainen raskas risteilyohjus, ominaisuudet saman tyyppisiä kuin Jassm-ohjuksella. Suunniteltu tuhoamaan vahvasti suojattuja kohteita kuten bunkkereita ja komentokeskuksia sekä lentokenttä- ja satamalaitteistoja.

Painoa 1 400 kiloa, josta taistelukärki 480 kiloa. Kantaa yli 500 kilometrin päähän. Ohjuksesta on tulossa uusi versio.

Tripletti: kolmen Spear-ohjuksen ripustus Gripen-hävittäjässä.

LADM: Saabin kehittämä uusi häirintäohjus. Tämän elektronisen sodankäynnin järjestelmän tarkoitus on häiritä ja hämätä vastustajan ilmapuolustusta. Se voi kierrellä kohteen lähettyvillä ja muun muassa luoda harhamaaleja ilmapuolustuksen valvontatutkille ja tulenjohdolle.

RBS 15 Gungnir: Saab ei kerro julkisuuteen, tarjoaako se tätä raskasta meritorjuntaohjusta Suomelle. Saabin mukaan Gripen kuitenkin kykenee kuljettamaan mukanaan neljää Gungniria.

Lentopommit: Valikoima täsmäpommeja.

Eurofighter Typhoon

Yhteiseurooppalaisen koneen myynnistä vastaava Britannian hallitus tarjoaa Suomelle samoja aseita kuin Kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n Eurofightereihin. Asejärjestelmät ovat pitkälti yhteneviä Gripenin kanssa, mutta tarjouksissa on myös eroja.

Eurooppalainen Taurus-risteilyohjus on kauas kantava ase. Tauruksen vasemmalla puolella Gripenin siivessä on täsmäpommi.

Ilmasta ilmaan – Meteor ja Asraam: Eurofigherin pääase on Gripenin tapaan Meteor. Sitä täydentää eurooppalaisen MBDA:n kehittämä Asraam, lyhyen kantaman lämpöhakuinen ilmataisteluohjus. Asraam on korvannut Sidewinderin RAF:n käytössä. Valmistaja ilmoittaa lähes kolme metriä pitkän ohjuksen kantamaksi yli 25 kilometriä.

Tykki: 27-millinen, revolverityyppinen.

Ilmasta maahan – Storm Shadow: MBDA-konsernin pitkän kantaman risteilyohjus. Yli viisimetrinen ase painaa 1 300 kiloa, ja sen kantama ylittää 500 kilometriä. Kaksivaiheinen taistelukärki.

Taurus KEPD: Integroitavissa Eurofighteriin.

Spear: Eurofighteriin voi ripustaa jopa 12 Spear-miniristeilyohjusta. Konsortio tarjoaa Suomelle myös elektronisen sodankäynnin Spear EW -versiota. Se voidaan ohjelmoida kiertelemään vastustajan ilmapuolustuksen järjestelmiä, häiritsemään tutkalaitteita ja luomaan niille harhamaaleja.

Paveway IV: Britanniassa kehitetty täsmäpommi, tai oikeammin ”tyhmään” 225 kilon pommiin asennettava suunnistus- ja maaliinhakeutumisjärjestelmä. Ohjautuu kohteeseen inertia- ja gps-järjestelmän avulla ja käyttää lennon loppuvaiheessa lasersädettä. Pommi soveltuu siten myös liikkuvien maalien tuhoamiseen. Kantama pudotuskorkeudesta riippuen jopa 30 kilometriä.

Eurofighterin lyhyen kantaman ilmataisteluohjus on eurooppalainen Asraam.

Dassault Rafale

Ranskalaishävittäjään on myyntiorganisaation mukaan tarjolla kaikki koneeseen integroivat aseet – ydinohjuksia lukuun ottamatta.

Mica-ohjuksin ja Hammer-pommein aseistettu Rafale C ilmassa.

Ilmasta ilmaan – Mica: Ilmataisteluohjus, jossa yhdistyy kaksi asetta. Mican tutkahakuinen versio voidaan ampua näkökantaman ulkopuolelle, jolloin se hakeutuu maaliin aktiivisesti. Infrapunahakuisessa versiossa on lämpösäteilyyn lukittuva hakupää. Molemmat versiot voidaan lukita maaliin laukaisun jälkeen, ja ne voidaan ampua myös hävittäjän takasektoriin. Molempien kantama on noin 80 kilometriä, mutta uuden version kantaman odotetaan kasvavan.

Tykki: 30 mm yksiputkinen kanuuna.

Ilmasta maahan – Scalp EG: Pitkän kantaman risteilyohjus. Teknisesti sama kuin Eurofighteriin asennettava Storm Shadow. Kantama yli 500 kilometriä.

Exocet AM39: Uusin versio argentiinalaisten Falklandin sodassa 1982 käyttämästä merimaaliohjuksesta. Hakeutuu maaliinsa inertiasuunnistuksen avulla, lennon loppuvaiheessa aktiivisella tutkalla. Pituus 4,7 metriä, paino 670 kiloa, kantama yli 70 kilometriä.

Hammer AASM: Täsmäliitopommi, jota voisi kutsua myös ohjukseksi. Saavuttaa rakettimoottorin avustamana 50–60 kilometrin kantaman. Ohjautuu maaliinsa gps-suunnistuksen avulla, versiosta riippuen myös lasersäteellä liikkuvaan maaliin. Kevein Hammer painaa 125 kiloa, järein tuhat kiloa.

Lentopommit: Valikoima erilaisia täsmäpommeja ja perinteisiä, ”tyhmiä” pommeja.

Ranskalainen Mica-ilmataisteluohjus Dassault Rafalen siivenkärjessä.