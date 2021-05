”Tällä hetkellä keventää ei ehkä uskalla, ja kiristämiseen ei vielä ole perusteita”, arvioi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Koronatartuntojen määrä Suomessa pysyi viikkoja kohtuullisen tasaisena, mutta on kääntynyt noin kahden kuukauden lasku- ja suvantovaiheen jälkeen kasvuun. Miksi? Ja mitä siitä pitäisi ajatella?

Asiantuntijat arvioivat, että syynä vaikuttaisi olevan ihmisten keventynyt suhtautuminen koronarajoituksiin: kontaktit ovat lisääntyneet ja maskin käyttö vähentynyt. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi näkee useita syitä muuttuneeseen tilanteeseen. Yksi niistä oli vappu ja kauniit viime aikaiset säät, joiden Mäkijärvi arvelee houkutelleen ihmisiä ulos ja tapaamaan toisiaan.

– Sulkutilan loppuminen, ravintoloiden rajoituksia keventäminen, terassien avaaminen ovat ilman muuta toinen syy. Selkeästi näkee myös, että työmatkaliikenne ja muu liikenne on lisääntynyt. Myös lasten harrastuksia ja kuntosaleja on avattu, ja niissäkin syntyy ihmiskontakteja. Maskeja vaikutetaan käyttävän ainakin paikka paikoin vähemmän, eli ihmiset tuntuvat ottaneen vähän vapauksia. Luotetaanko siinä sitten rokotuksiin tai mataliin tartuntalukuihin, sitä en tiedä.

THL tiedotti keskiviikkona 289 uudesta koronatartunnasta. Se on suunnilleen saman verran kuin kahtena aiempana päivänä yhteensä. Mäkijärvi kertoo, että tilannetta pitää seurata muutama päivä, sillä yhden päivän luvut eivät välttämättä kuvaa todellista tilannetta.

Johtajaylilääkäri, professori Markku Mäkijärvi Husista.

– Pitäisi oikeastaan katsoa lukuja viikkotasolla, hän huomauttaa.

Viikkotasollakin tarkasteltuna tartuntamäärien lasku pysähtyi ennen vappua ja pysynyt melko tasaisena. Tartuntamäärät vaikeuttavat rajoitusten purkamista.

– Rajoitusten purkamiseen sisältyy riskejä. Jos olisimme päässeet tartuntaluvuissa alemmas, niin uskaltaisimme jatkaa rajoitusten kevennystä luottavaisemmin kuin nyt. Päättäjillä on nyt aika vaikea paikka säätää rajoituksia jatkossa. Tällä hetkellä keventää ei ehkä uskalla, ja kiristämiseen ei vielä ole perusteita.

– Nyt ollaan sellaisessa epidemiavaiheessa, että on viisainta jatkaa näillä rajoituksilla ja pitää huolta koronaturvaohjeista. Ei pidä pudottaa rukkasia. Nyt ollaan kesän suhteen aika tarkassa paikassa. Lukuja pitäisi oikeasti saada alaspäin, ja sitten kesä tuleekin jo apuun. Tässä on tärkeät viikot käsillä.

Uudesta koronavirusaallosta ei hänen mielestään voi vielä puhua. Useamman päivän nousua luvuissa ei ole näkynyt.

– Pikemminkin on ollut ikään kuin vaakalentoa.

Alueelliset erot kasvavat

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti sanoo, että tartuntamäärissä on nyt paljon alueellisia eroja, mutta arvioi maan kokonaistilanteen olevan kohtuullisen tasainen.

– Vielä on hieman aikaista puhua uudesta aallosta. Intian variantti tarttuu varmasti herkemmin, vähintään yhtä herkästi kuin brittivariantti. Niistäkin vielä opitaan. Mutta vielä on mielestäni aikaista sanoa, mihin suuntaan ollaan menossa. Ihmisten on hyvä kuitenkin muistaa, että pandemia ei ole ohi. Ei Suomessa eikä maailmalla.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Vapalahti sanoo, että on maita, joissa on päästy samankaltaisiin rokotuslukuihin kuin meillä, ja sitten tauti on lähtenyt leviämään nuoremmissa ikäluokissa.

– En vielä maalaisi peikkoja seinille, mutta on hyvä olla edelleen valppaana ja muistaa, ettei suurta osaa suomalaisista ole vielä rokotettu. Ihmisten kokoontumiset sisätiloissa isompina joukkoina ovat niitä tilanteita, joissa tauti pääsee herkimmin leviämään. Rajoituksista päästään, mutta niiden purkamisessa on edelleen syytä olla malttia.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelon mielestä tilanne on tasainen mutta ei ihanteellinen.

– Tartuntaluvut olivat nopeassa laskussa, ja se lienee suunta, johon niiden toivottiin jatkuvan. Sikäli tämä on epämiellyttävää. Tavallaan Suomen kokonaistilannetta ajaa pääkaupunkiseudun tartuntatilanne. Koska pääkaupunkiseudun tartuntaluvut ovat vakaantuneet melko korkealle tasolle, niin se tarkoittaa, että kokonaisuudessaan Suomessa luvut ovat suhteellisen korkealla tasolla.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtorin Tuomas Aivelon mielestä Suomen koronatilanne ei ole ihanteellinen.

– Mutta suuressa osissa sairaanhoitopiirejä luvut ovat laskeneet ja tapauksia on suhteellisen vähän. Se, mitä varmaan odotetaankin nyt tapahtuvan, on se, että kun puretaan rajoituksia ja rokotukset etenevät, alueelliset erot alkavat näkyä. Tilanne voi muuttua nopeasti, kuten vaikka nyt vaikka Keski-Pohjanmaalla.

Hän huomauttaa, että luvut alkoivat tasaantua melko pian kun rajoituksia lähdettiin keventämään.

– Tämä ei siis ole yllätys. Harmillistahan se on. Olisi ollut kiva, jos rajoitusten purun jälkeenkin epidemiatilanne olisi jatkanut parantumista. Tasaantuminen ei kuitenkaan ole siinä mielessä niin suuri haaste, sillä rokotekattavuus kasvaa nyt nopeata vauhtia.

Aivelo sanoo, että jos kaikki muu pysyy samana, mutta ihmisiä rokotetaan yhä enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että viruksen uusiutumisluku alkaa taas laskea.

Alueilla, joissa taudin ilmaantuvuusluvut ovat matalat, voidaan Mäkijärven mukaan mennä kohti kesää rauhallisin mielin. Niillä alueilla, joissa luvut ovat korkeammalla, saatetaan joutua lisäämään rajoituksia. Näin on käynyt ainakin Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Alueellisia tartuntapiikkejä saattaa ilmetä vielä pitkin kesää.

– On mahdollista, että kontaktien määrä lisääntyy kesällä. Ihmiset ovat olleet aika paljon kotona lähipiirissään, ja sitten lähdetään kesällä liikkeelle tapaamaan sukulaisia, ystäviä ja muita tuttavia, niin voi käydä niin etteivät tartunnat lähde kesällä laskuun vaan päinvastoin. Se, että ollaan ulkona on lähtökohtaisesti hyvä, mutta ulkonakin tartunnat voivat valitettavasti levitä. Taudin vaakalento voi siis jatkua tai pahimmillaan riskinä on, että se lähtee uuteen nousuun, Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi muistuttaa, että vaikka rokotukset etenevät, ensimmäinen annos ei anna täyttä suojaa ja rokotettu voi edelleen levittää tautia eteenpäin.

– Ihmisiltä ehkä unohtuu, että ensimmäinen rokote suojaa melko hyvin vakavalta taudilta, mutta ei sairastumiselta tai tartuttamiselta.