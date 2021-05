Helsingin kaupunki julkaisi tuoreet tiedot koronatartunnoista kaupungin eri postinumeroalueilla.

Helsingin kaupunki julkaisi jälleen keskiviikkona tiedot uusista koronavirustartunnoista postinumeroalueittain viimeisen kahden viikon ajalta. Helsingin osuus koko Suomen tartunnoista on 27,9 prosenttia. Uusia tartuntoja todettiin viimeisen kahden viikon aikana 462.

Yhteensä koko kaupungissa 100 000 asukasta kohden tartuntojen ilmaantuvuusluku edellisten 14 päivän aikana oli 70. Helsingin kaupungin sairaaloissa hoidetaan neljää koronapotilasta, mutta osa helsinkiläisistä koronapotilaista hoidetaan Husin sairaaloiden vuode- ja teho-osastoilla.

Suhteellisesti eniten tartuntoja 100 000:tta asukasta on tällä hetkellä Veräjämäen postinumeroalueella, jossa ilmaantuvuusluku on 247. Heti perässä on Oulunkylä-Patolan postinumeroalue, jonka vastaava luku on 246. Varsinaisia uusia tartuntoja Veräjämäestä todettiin 10 ja Oulunkylä-Patolasta 21 kappaletta.

Itä-Pakilan sekä Puistolan ilmaantuvuusluvut ylittivät myös 200, Itä-Pakilan luvun ollessa 220 ja Puistolan 217. Itä-Pakilassa varsinaisia tartuntoja raportoitiin 8, Puistolassa 20.

Eniten tartuntoja Helsingissä todettiin Kontula-Vesala postinumeron alueella; 41 uutta tartuntaa (ilmaantuvuusluku 158). Seuraavaksi eniten tartuntoja oli Etelä-Vuosaaressa (25 uutta tartuntaa, ilmaantuvuusluku 108).

Malmilla todettiin 20 uutta tartuntaa, ja siellä ilmaantuvuusluku nousi 147:ään.

Nollille tartuntaluvuissa päästiin peräti kymmenellä postinumeroalueella. Nämä alueet olivat Puotinharju, Tammisalo, Tuomarinkylä-Torpparinmäki, Metsälä-Etelä-Oulunkylä, Pajamäki, Kuusisaari-Lehtisaari, Munkkiniemi, Ruskeasuo, Pohjois-Meilahti sekä Kaartinkaupunki.

Näiden lisäksi tilastosta puuttuvat Roihupellon teollisuusalue, Santahamina, Meilahden sairaala-alue, Ilmala ja Suomenlinna.

Pitkään suurimmat ilmaantuvuusluvut olivat Itä-Helsingissä, mutta nyt ne ovat siirtyneet Pohjois-Helsinkiin. Tartuntamäärien suhteen Itä-Helsingin alueet Kontula-Vesala sekä Etelä-Vuosaari kuitenkin kärjessä.