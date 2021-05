Edessä voi olla massiivinen hyttyskesä! ”Eletään ratkaisevia viikkoja”

Nyt näyttää pahalta, jos ei nimittäin pidä hyttysistä. Monet merkit viittaavat siihen, että inisijöitä riittää alkavana kesänä.

Jos lähiviikkoina on sopivan kosteaa, hyttysiä tulee paljon.

Päättyneenä talvena on satanut monin paikoin paljon lunta, ja sen jälkeen keväällä on koettu hyvin lämpimiä päiviä.

Se lisää mahdollisuutta sille, että hyttysiä voi tulla paljon.

– Tänä vuonna on kaikki edellytykset sille, että hyttyskesästä tulee vähintään normaali. Suomi on iso maa, ja vaihtelua eri alueiden välillä on paljon, vieraslajikoordinaattori ja hyönteistutkija Reima Leinonen Kainuun Ely-keskuksesta kertoo.

On mahdollista, että hyttysiä on normaalia enemmän, mutta se vaatii tiettyjä asioita.

– Jos kosteat painanteet säilyvät veden alla vielä 2–3 viikkoa, hyttysiä voi kuoriutua massoittain kesäkuun alkupuolella Etelä-Suomessa, hän sanoo.

Kesän hyttysmäärä ratkeaa lähiviikkojen aikana: kosteus on hyttysille hyväksi, kuivuus haitaksi.

Leinonen sanoo, että hyttysmäärä voi silti toisaalta olla normaali, jos juuri huipun aikana hyttysiä kuoriutuu hetkellisesti paljon.

Suurta määrää puoltaa se, että esimerkiksi Kainuussa satoi tänä talvena paljon lunta.

– Eletään ratkaisevia viikkoja. Jos sulamisvedet valtaavat idässä ja pohjoisessa hyttysten lammikot ja kestävät veden alla 2–3 viikkoa, hyttysiä kuoriutuu Kainuussa ja Itä-Suomessa reilusti kesäkuun loppupuolella, hän kertoo.

Mahdollisuudet todelliseen hyttyspommiin laajalla alueella ovat siis olemassa. Veden määrä ratkaisee, mutta voi käydä myös niin, että edessä on kuivia viikkoja, mikä leikkaisi kuoriutuvien hyttysten määrää.

Leinonen kertoo, mikä voisi vielä teoriassa estää hyttyspommin tulon.

– Kuiva ja tuulinen loppukevät heikentäisi hyttysten lisääntymismahdollisuuksia, sillä hyttyslajeilla on kyky jättää hyvin huonoina vuosina kehitys munasta aikuiseksi väliin.

Hän kertoo, että Suomessa pystyttäisiin tutkimaan ja ennustamaan hyttysten määrää, jos ala saisi nykyistä enemmän rahoitusta.

– Asiahan selvästi kiinnostaa ihmisiä ja tutkijoita. Ehdotimme tätä jo 10 vuotta sitten. Jos seuraisimme laskemalla vaikkapa 200–250 lammikon kuoriutuvien hyttysten määrän, meille syntyisi aineisto ennustamista varten. Nyt rahoitusta ei ole vielä saatu, hän kertoo.

Hyttyset saattavat olla voimakkaasti allergisille jopa vaarallisia.

Paha hyttyskesä on joillekin ihmisille terveydellinen vaara. Terveyskirjasto Duodecim kertoo, että hyttysille voimakkaasti allergisten tulisi välttää paikkoja, joissa hyttysiä esiintyy runsaasti, esimerkiksi ranta- ja kosteikkoalueita, samoin myös matkailua kesällä Lapissa.

– Hyttysten lisääntymiseen vaikuttavat useat tekijät. Osa niistä on vielä tutkijoillekin tuntemattomia, Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan yksikön yli-intendentti Marko Mutanen kertoo.

– Hyttysille suotuisten elinolosuhteiden määrä ja laatu vaihtelevat siis vuodesta toiseen. Yksi tunnettu tekijä on lumen ja veden määrä. Runsaslumisina ja sateisina vuosina hyttysiä on enemmän kuin rutikuivina vuosina, hän sanoo.

Mutanen käyttää maastossa liikkuessaan hyttyskarkotteita.

– Käytän tuotteita, joissa on dietyylitoluamidia eli DEET:tä. Se on useimpien Suomessa myytävien hyttyskarkotteiden vaikuttava aine, hän kertoo.

Ulkona esimerkiksi terasseilla tai retkipaikalla voi käyttää myös toista keinoa.

– Toinen tehokkaaksi kokemani keino ulkona on butaaniliekillä toimiva hyttyskarkotin.

